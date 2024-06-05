1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Хабаровск: путешествие в трёх частях
Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока! Исследуйте Хабаровск с воды, посетите музей моста и проедьте по центральным маршрутам города
Начало: На набережной Амура
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
19 июня в 14:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
Отправляйтесь в Новокаменку и насладитесь видами Каменных водопадов, застывшей вулканической лавы и историей села. Уникальные факты и легенды ждут вас
Начало: На автовокзале Хабаровска
10 июня в 08:00
13 июня в 08:30
11 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 5 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Хабаровск - город большой реки: Исторические сокровища и архитектурные чудеса
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
13 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Покорить сопки Хабаровска: Змеиная и Двух Братьев в одном путешествии
Встречайте Хабаровск с его величественными сопками! Погрузитесь в мир дальневосточной тайги, наслаждаясь панорамами и редкими видами флоры и фауны
Начало: В любом месте в пределах исторического центра горо...
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
11 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
Маршрут экскурсии охватывает главные достопримечательности Хабаровска, включая Амурский утёс, памятник Муравьёву-Амурскому и Амурский мост
Начало: Комсомольская площадь
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Шалом, Биробиджан: путешествие по еврейской истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Биробиджана, где история и культура еврейского народа оживают на каждом шагу
Начало: На ж/д вокзале Хабаровска
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
17 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Зелёный «Хабаровск: Приамурский зоосад и парк» Северный
Погрузитесь в мир дальневосточной природы и архитектурных шедевров Хабаровска, посетив зоосад и парк «Северный»
Начало: На автовокзале Хабаровска
13 июня в 09:30
18 июня в 09:30
10 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Хабаровску - на ретроавтомобиле
Путешествие по Хабаровску на ретроавтомобиле подарит вам уникальную возможность увидеть город с новой стороны и узнать его историю
Начало: На Комсомольской площади
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
14 700₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Погрузитесь в мир насекомых Хабаровска! Узнайте об их удивительных повадках и сделайте уникальные фотографии редких видов
Начало: Центральная лестница, ведущая к набережной Невельс...
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Хабаровск театральный: погружение в мир искусства и истории
Познакомьтесь с театральной жизнью Хабаровска, открывая тайны истории и современности на увлекательной прогулке
Начало: У Театра юного зрителя
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Комсомольской площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия по Старухиной горе: тайны и панорамы
Узнайте секреты Амурского утёса, прогуляйтесь по старейшему парку Дальнего Востока и насладитесь панорамой Хабаровска. Легенды и истории ждут вас
Начало: У парка имени Муравьёва-Амурского
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
2 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, особенно, музей моста. Три часа пролетели незаметно.
- ВВиктория27 мая 2024Отличная прогулка по паркам Хабаровска и прекрасная возможность познакомиться с амурским котом, тигром и леопардом:)
- ВВиктория27 мая 2024Эту экскурсию просто нельзя пропустить, если вы приехали в Хабаровск! Наслаждались каждой минутой, проведённой в заповедной зоне (даже удалось поприветствовать бурундука). Захватывающие виды, восхитительные камни и растительность. И, конечно, рассказы Евгения про историю, быт, легенды.
- ВВиктория27 мая 2024Захватывающая поездка на катере и прогулка по уникальному острову, который несет на себе следы древних вулканов. Очень понравилось, рекомендуем. Евгений увлекательно и тепло рассказывает и о новейшей истории острова (20-21вв), и о растительности. Открывающиеся виды с острова завораживают.
- ВВиктория27 мая 2024Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.
- ООлег27 мая 2024Василий отличный рассказчик и организатор. Экскурсия понравилась. Все интересно и по делу, грамотно отвечал на вопросы, живо и нескучно подавал информацию. Остались довольны, рекомендуем!
- ЕЕвгений24 мая 2024Василий отличный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем советую!
- ААндрей14 мая 2024Евгений отличный гид! Точен, пунктуален, учитывает все пожелания в рамках возможного. Обширные знания по истории и природе края. Интересная и неравнодушная подача материала. Самые лучшие рекомендации!
- ЛЛюдмила12 мая 2024Очень благодарны Василию за знакомство нас, троих камчадалок, со столицей Хабаровского края. Эрудиция, любовь к родному краю, прекрасная речь -
- ППавел12 мая 2024Евгений отличный гид, любит и знает свой город! не смотря на дождливую погоду от экскурсии остались очень довольны узнали много нового о ДВ! Всем советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Можно с детьми»
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