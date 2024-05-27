Необычные экскурсии по Хабаровску

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Хабаровске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Зелёный» Хабаровск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Зелёный «Хабаровск: Приамурский зоосад и парк» Северный
Погрузитесь в мир дальневосточной природы и архитектурных шедевров Хабаровска, посетив зоосад и парк «Северный»
Начало: На автовокзале Хабаровска
13 июня в 09:30
18 июня в 09:30
10 300 за всё до 4 чел.
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
4 отзыва
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Погрузитесь в мир насекомых Хабаровска! Узнайте об их удивительных повадках и сделайте уникальные фотографии редких видов
Начало: Центральная лестница, ведущая к набережной Невельс...
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5 500 за всё до 3 чел.
Хабаровск театральный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Хабаровск театральный: погружение в мир искусства и истории
Познакомьтесь с театральной жизнью Хабаровска, открывая тайны истории и современности на увлекательной прогулке
Начало: У Театра юного зрителя
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 670 за всё до 5 чел.
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Комсомольской площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 300 за всё до 5 чел.
Прогулка к загадочной Старухиной горе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия по Старухиной горе: тайны и панорамы
Узнайте секреты Амурского утёса, прогуляйтесь по старейшему парку Дальнего Востока и насладитесь панорамой Хабаровска. Легенды и истории ждут вас
Начало: У парка имени Муравьёва-Амурского
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
2 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    «Зелёный» Хабаровск
    Отличная прогулка по паркам Хабаровска и прекрасная возможность познакомиться с амурским котом, тигром и леопардом:)
  • А
    Анна
    25 сентября 2023
    Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
    Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и красотой. Юлия - внимательный
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    гид и интереснейший рассказчик. На несколько часов просто выпадаете из забот и открываете для себя новый мир. Маршрут спланирован интересно и оптимально, захватывает знаковые для Хабаровска места. Эскурсия пешая, но не утомляет; особенно интересно с детьми, но взрослые тоже найдут для себя много увлекательного.

    Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и
  • М
    Марина
    6 сентября 2023
    Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
    Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за бабочками, чтобы сфотографировать, но это захватывало. Узнали новое о Хабаровске. Получили море позитива и огромное желание повторить эту замечательную экскурсию!!!
    Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за
  • Е
    Евгения
    31 августа 2023
    «Зелёный» Хабаровск
    Евгений нам понравился, интересный собеседник, грамотный экскурсовод. Всё прошло отлично!
  • Д
    Дина
    18 августа 2023
    Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
    Очень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. Гид вежливый и очень старается сделать все интересно и максимально насыщенно.
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  • Д
    Денис
    18 апреля 2022
    «Зелёный» Хабаровск
    Спасибо за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Необычные»

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