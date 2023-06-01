Экскурсия по Хабаровску на транспорте

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Мы отправляемся в один из крупнейших городов Дальнего Востока.

Знакомство суровым и прекрасным Хабаровском затронет знаковые достопримечательности, которые мы увидим, прогуливаясь по улицам и набережным.

Перед вами предстанут во всей красе архитектурные памятники города, а с высоты обзорной площадки раскроется удивительная панорама.

Мы также попадем в уютный Северный парк, чтобы полюбоваться каскадом прудов и увидеть чудодейственный источник Пресвятой Богородицы.
Экскурсия по Хабаровску на транспорте
Экскурсия по Хабаровску на транспорте
Экскурсия по Хабаровску на транспорте
Экскурсия по Хабаровску на транспорте
Экскурсия по Хабаровску на транспорте
Экскурсия по Хабаровску на транспорте
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Что вас ожидает:

  • Комсомольская площадь
  • Успенский собор
  • Набережная адмирала Невельского
  • Амурский утес
  • Памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому
  • Стела «Город воинской славы»
  • Северный парк
  • Платинум Арена
  • Спасо-Преображенский собор и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В гости в ХабаровскХабаровск — город с интересной историей. В рамках экскурсии по его улицам вы сможете погрузиться в атмосферу минувших лет и осмотреть лучшие городские достопримечательности. Осмотр достопримечательностей ХабаровскаПрогулка по городу пройдет по Комсомольской площади, набережной адмирала Невельского, улице Муравьева-Амурского. Мы посмотрим на великолепный Успенский собор, познакомимся с архитектурой Торгового дома Плюсниных, Краевого театра драмы, Спасо-Преображенского собора. На площади Ленина вы сможете постоять у памятного знака «Нулевой километр», а с обзорной площадки Амурского утеса — полюбоваться хабаровскими панорамами. Прогулка по Северному паркуЭкскурсия приведет нас к Северному парку, который представляет собой каскад из трех живописных прудов. На берегу одного из водоемов возвышается церковь Серафима Саровского, построенная в 2008 году. Рядом с ней находятся одноименная часовня и источник Пресвятой Богородицы, который обладает целебными свойствами.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (Оплачивается дополнительно)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Гид свяжется с вами для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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