Мы отправляемся в один из крупнейших городов Дальнего Востока.
Знакомство суровым и прекрасным Хабаровском затронет знаковые достопримечательности, которые мы увидим, прогуливаясь по улицам и набережным.
Перед вами предстанут во всей красе архитектурные памятники города, а с высоты обзорной площадки раскроется удивительная панорама.
Мы также попадем в уютный Северный парк, чтобы полюбоваться каскадом прудов и увидеть чудодейственный источник Пресвятой Богородицы.
Знакомство суровым и прекрасным Хабаровском затронет знаковые достопримечательности, которые мы увидим, прогуливаясь по улицам и набережным.
Перед вами предстанут во всей красе архитектурные памятники города, а с высоты обзорной площадки раскроется удивительная панорама.
Мы также попадем в уютный Северный парк, чтобы полюбоваться каскадом прудов и увидеть чудодейственный источник Пресвятой Богородицы.
Ближайшие даты:
1
июн
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июн
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Что вас ожидает:
- Комсомольская площадь
- Успенский собор
- Набережная адмирала Невельского
- Амурский утес
- Памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому
- Стела «Город воинской славы»
- Северный парк
- Платинум Арена
- Спасо-Преображенский собор и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В гости в ХабаровскХабаровск — город с интересной историей. В рамках экскурсии по его улицам вы сможете погрузиться в атмосферу минувших лет и осмотреть лучшие городские достопримечательности. Осмотр достопримечательностей ХабаровскаПрогулка по городу пройдет по Комсомольской площади, набережной адмирала Невельского, улице Муравьева-Амурского. Мы посмотрим на великолепный Успенский собор, познакомимся с архитектурой Торгового дома Плюсниных, Краевого театра драмы, Спасо-Преображенского собора. На площади Ленина вы сможете постоять у памятного знака «Нулевой километр», а с обзорной площадки Амурского утеса — полюбоваться хабаровскими панорамами. Прогулка по Северному паркуЭкскурсия приведет нас к Северному парку, который представляет собой каскад из трех живописных прудов. На берегу одного из водоемов возвышается церковь Серафима Саровского, построенная в 2008 году. Рядом с ней находятся одноименная часовня и источник Пресвятой Богородицы, который обладает целебными свойствами.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Аренда автомобиля (Оплачивается дополнительно)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Гид свяжется с вами для уточнения деталей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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