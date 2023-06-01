Мы отправляемся в один из крупнейших городов Дальнего Востока. Знакомство суровым и прекрасным Хабаровском затронет знаковые достопримечательности, которые мы увидим, прогуливаясь по улицам и набережным. Перед вами предстанут во всей красе архитектурные памятники города, а с высоты обзорной площадки раскроется удивительная панорама. Мы также попадем в уютный Северный парк, чтобы полюбоваться каскадом прудов и увидеть чудодейственный источник Пресвятой Богородицы.

Описание

В гости в ХабаровскХабаровск — город с интересной историей. В рамках экскурсии по его улицам вы сможете погрузиться в атмосферу минувших лет и осмотреть лучшие городские достопримечательности. Осмотр достопримечательностей ХабаровскаПрогулка по городу пройдет по Комсомольской площади, набережной адмирала Невельского, улице Муравьева-Амурского. Мы посмотрим на великолепный Успенский собор, познакомимся с архитектурой Торгового дома Плюсниных, Краевого театра драмы, Спасо-Преображенского собора. На площади Ленина вы сможете постоять у памятного знака «Нулевой километр», а с обзорной площадки Амурского утеса — полюбоваться хабаровскими панорамами. Прогулка по Северному паркуЭкскурсия приведет нас к Северному парку, который представляет собой каскад из трех живописных прудов. На берегу одного из водоемов возвышается церковь Серафима Саровского, построенная в 2008 году. Рядом с ней находятся одноименная часовня и источник Пресвятой Богородицы, который обладает целебными свойствами.