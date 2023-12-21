Татьяна — Организатор в Хабаровске

Провела экскурсии для 187 туристов

Я коренная дальневосточница, родилась и выросла в Хабаровске. Работаю в профессии с 2000 года, обожаю ее с первого дня. Для нашей команды в первую очередь важно качество наших программ. Мы ценим то тепло и энергию, которые дает общение с путешественниками из разных стран. Будем рады вместе с вами исколесить весь Дальний Восток, рассказать интересное о нашем крае и наполнить ваш отдых яркими эмоциями!

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