Хабаровск театральный

Индивидуальная экскурсия в Хабаровске

Окунуться в мир спектаклей и актёров, а также узнать, как развивалась местная сцена

Как возникла театральная культура в Хабаровске? Мы проследим её путь от дореволюционного периода до современности. Для этого пройдём по тематическому маршруту от ТЮЗа через театр драмы до театра музыкальной комедии.

Вы услышите интересные байки из жизни знаменитостей, а также трагические истории звёзд хабаровской сцены. А закончим прогулку в Театральном сквере.
Хабаровск театральный
Хабаровск театральный
Хабаровск театральный
Хабаровск театральный
Хабаровск театральный
Хабаровск театральный
Ближайшие даты:
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
3
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Какой театр Хабаровска был старейшим в СССР
  • Что означает логотип театра пантомимы «Триада» — одного из самых нетривиальных и авангардистских в Хабаровске
  • Кто из известных российских артистов выступал на местных сценах
  • Кто из актёров играл в театрах, одновременно находясь в заключении

Обо всём этом и многом другом мы расскажем вам, прогуливаясь от Театра юного зрителя до театра драмы (пара остановок на общественном транспорте), а затем пешком до театра музыкальной комедии. И финальной точкой станет Театральный сквер, где для каждого из пяти театров Хабаровска установлена креативная композиция, описывающая идею театра.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия с возможным использованием городского транспорта
  • Наши экскурсии проходят с использованием специальной гарнитуры, которая позволит вам слышать каждое слово гида даже при уличном шуме
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Театра юного зрителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хабаровска

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетние

Похожие туры из Хабаровска

Хабаровск - «город над вольной рекой»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра
21 дек
22 дек
23 дек
6 500 за всё до 3 чел.
Покорить сопки Хабаровска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Покорить сопки Хабаровска
Оценить красоту разноцветных хребтов, таежных далей и полюбить природу Большехехцирского заповедника
в любом месте в пределах исторического центра горо...
21 дек
22 дек
23 дек
24 дек
11 000 за всё до 4 чел.
Хабаровск - город большой реки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
44 отзыва
Хабаровск - город большой реки
Авто-пешеходная экскурсия по самым ярким местам города с легким погружением в его историю
в любой месте в пределах исторического центра горо...
21 дек
22 дек
23 дек
24 дек
11 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хабаровске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ