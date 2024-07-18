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Хабаровск театральный

Познакомьтесь с театральной жизнью Хабаровска, открывая тайны истории и современности на увлекательной прогулке
Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу в истории театрального искусства Хабаровска.

Экскурсия "Хабаровск театральный" приглашает вас на незабываемое путешествие от дореволюционных времен до наших дней.

Вы узнаете, какой театр
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в Хабаровске был старейшим в СССР, раскроете секреты логотипа театра пантомимы "Триада" и услышите захватывающие истории о знаменитых российских артистах, которые оставили свой след на местных сценах.

Маршрут ведет от Театра юного зрителя до театра драмы, с возможным использованием городского транспорта, и завершается пешеходной прогулкой до театра музыкальной комедии.

Финальная точка маршрута - Театральный сквер, где каждый из пяти театров Хабаровска представлен уникальной композицией, отражающей его дух и идею.

Экскурсия обещает не только познавательное, но и эмоциональное погружение в мир театра, сопровождаемое использованием специальной гарнитуры для комфортного прослушивания рассказов гида. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе открыть театральный Хабаровск во всем его многообразии

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Уникальный маршрут по театрам Хабаровска
  • 🎤 Интересные истории и байки о знаменитостях
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческим местам города
  • 🎧 Специальная гарнитура для комфортного прослушивания
  • 🎬 Возможность посетить театр музыкальной комедии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
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май
июн
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авг
сен
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Май, июнь, июль, август и сентябрь - отличное время для экскурсии «Хабаровск театральный». В эти месяцы театры работают в полную силу, а прогулки по городу особенно приятны.
Сейчас август — это идеальное время.
Хабаровск театральный
Хабаровск театральный
Хабаровск театральный

Что можно увидеть

  • Театр юного зрителя
  • Театр драмы
  • Театр музыкальной комедии
  • Театральный сквер

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • Какой театр Хабаровска был старейшим в СССР
  • Что означает логотип театра пантомимы «Триада» — одного из самых нетривиальных и авангардистских в Хабаровске
  • Кто из известных российских артистов выступал на местных сценах
  • Кто из актёров играл в театрах, одновременно находясь в заключении

Обо всём этом и многом другом мы расскажем вам, прогуливаясь от Театра юного зрителя до театра драмы (пара остановок на общественном транспорте), а затем пешком до театра музыкальной комедии. И финальной точкой станет Театральный сквер, где для каждого из пяти театров Хабаровска установлена креативная композиция, описывающая идею театра.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия с возможным использованием городского транспорта
  • Наши экскурсии проходят с использованием специальной гарнитуры, которая позволит вам слышать каждое слово гида даже при уличном шуме
  • Эта экскурсия также проводится в групповом формате по фиксированным датам. Если ваша дата будет выпадать на дни проведения в сборной группе, мы предложим вам присоединиться, потому что только в группе можно побывать в театре музыкальной комедии.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Театра юного зрителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Хабаровске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 716 туристов
Я коренная дальневосточница, родилась и выросла в Хабаровске. Работаю в профессии с 2000 года, обожаю ее с первого дня. Для нашей команды в первую очередь важно качество наших программ. Мы
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ценим то тепло и энергию, которые дает общение с путешественниками из разных стран. Будем рады вместе с вами исколесить весь Дальний Восток, рассказать интересное о нашем крае и наполнить ваш отдых яркими эмоциями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Д
Спасибо, Марии, очень интересная и познавательная экскурсия.
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