Окунуться в мир спектаклей и актёров, а также узнать, как развивалась местная сцена
Как возникла театральная культура в Хабаровске? Мы проследим её путь от дореволюционного периода до современности. Для этого пройдём по тематическому маршруту от ТЮЗа через театр драмы до театра музыкальной комедии.
Вы услышите интересные байки из жизни знаменитостей, а также трагические истории звёзд хабаровской сцены. А закончим прогулку в Театральном сквере.
Вы услышите интересные байки из жизни знаменитостей, а также трагические истории звёзд хабаровской сцены. А закончим прогулку в Театральном сквере.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Какой театр Хабаровска был старейшим в СССР
- Что означает логотип театра пантомимы «Триада» — одного из самых нетривиальных и авангардистских в Хабаровске
- Кто из известных российских артистов выступал на местных сценах
- Кто из актёров играл в театрах, одновременно находясь в заключении
Обо всём этом и многом другом мы расскажем вам, прогуливаясь от Театра юного зрителя до театра драмы (пара остановок на общественном транспорте), а затем пешком до театра музыкальной комедии. И финальной точкой станет Театральный сквер, где для каждого из пяти театров Хабаровска установлена креативная композиция, описывающая идею театра.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия с возможным использованием городского транспорта
- Наши экскурсии проходят с использованием специальной гарнитуры, которая позволит вам слышать каждое слово гида даже при уличном шуме
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Театра юного зрителя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Хабаровске
Провела экскурсии для 187 туристов
Я коренная дальневосточница, родилась и выросла в Хабаровске. Работаю в профессии с 2000 года, обожаю ее с первого дня. Для нашей команды в первую очередь важно качество наших программ. Мы ценим то тепло и энергию, которые дает общение с путешественниками из разных стран. Будем рады вместе с вами исколесить весь Дальний Восток, рассказать интересное о нашем крае и наполнить ваш отдых яркими эмоциями!
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