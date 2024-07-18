Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу в истории театрального искусства Хабаровска.
Экскурсия "Хабаровск театральный" приглашает вас на незабываемое путешествие от дореволюционных времен до наших дней.
Вы узнаете, какой театр
Экскурсия "Хабаровск театральный" приглашает вас на незабываемое путешествие от дореволюционных времен до наших дней.
Вы узнаете, какой театр
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Уникальный маршрут по театрам Хабаровска
- 🎤 Интересные истории и байки о знаменитостях
- 🚶♂️ Прогулка по историческим местам города
- 🎧 Специальная гарнитура для комфортного прослушивания
- 🎬 Возможность посетить театр музыкальной комедии
Лучшее время для посещения
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Май, июнь, июль, август и сентябрь - отличное время для экскурсии «Хабаровск театральный». В эти месяцы театры работают в полную силу, а прогулки по городу особенно приятны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Театр юного зрителя
- Театр драмы
- Театр музыкальной комедии
- Театральный сквер
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Какой театр Хабаровска был старейшим в СССР
- Что означает логотип театра пантомимы «Триада» — одного из самых нетривиальных и авангардистских в Хабаровске
- Кто из известных российских артистов выступал на местных сценах
- Кто из актёров играл в театрах, одновременно находясь в заключении
Обо всём этом и многом другом мы расскажем вам, прогуливаясь от Театра юного зрителя до театра драмы (пара остановок на общественном транспорте), а затем пешком до театра музыкальной комедии. И финальной точкой станет Театральный сквер, где для каждого из пяти театров Хабаровска установлена креативная композиция, описывающая идею театра.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия с возможным использованием городского транспорта
- Наши экскурсии проходят с использованием специальной гарнитуры, которая позволит вам слышать каждое слово гида даже при уличном шуме
- Эта экскурсия также проводится в групповом формате по фиксированным датам. Если ваша дата будет выпадать на дни проведения в сборной группе, мы предложим вам присоединиться, потому что только в группе можно побывать в театре музыкальной комедии.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Театра юного зрителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Хабаровске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 716 туристов
Я коренная дальневосточница, родилась и выросла в Хабаровске. Работаю в профессии с 2000 года, обожаю ее с первого дня. Для нашей команды в первую очередь важно качество наших программ. Мы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Спасибо, Марии, очень интересная и познавательная экскурсия.
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