Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу в истории театрального искусства Хабаровска.Экскурсия "Хабаровск театральный" приглашает вас на незабываемое путешествие от дореволюционных времен до наших дней.Вы узнаете, какой театр

в Хабаровске был старейшим в СССР, раскроете секреты логотипа театра пантомимы "Триада" и услышите захватывающие истории о знаменитых российских артистах, которые оставили свой след на местных сценах. Маршрут ведет от Театра юного зрителя до театра драмы, с возможным использованием городского транспорта, и завершается пешеходной прогулкой до театра музыкальной комедии. Финальная точка маршрута - Театральный сквер, где каждый из пяти театров Хабаровска представлен уникальной композицией, отражающей его дух и идею. Экскурсия обещает не только познавательное, но и эмоциональное погружение в мир театра, сопровождаемое использованием специальной гарнитуры для комфортного прослушивания рассказов гида. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе открыть театральный Хабаровск во всем его многообразии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь - отличное время для экскурсии «Хабаровск театральный». В эти месяцы театры работают в полную силу, а прогулки по городу особенно приятны.

Сейчас август — это идеальное время.