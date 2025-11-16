А Анна Хабаровск - «город над вольной рекой» Интересная подача, учли все наши запросы. Смело рекомендую!

М Марина Покорить сопки Хабаровска Увлекательная прогулка с рассказом о флоре и фауне края. Хорошо, что выезд утром, на сопках ещё нет толп туристов и можно не спеша везде любоваться видами и слушать пение птиц и шум листвы.

Т Татьяна Хабаровск - «город над вольной рекой» читать дальше впечатляли на столько,что хотелось слушать и слушать. Очень рекомендуем всем,кто впервые в городе и хочет знать о нем больше. Времени было маловато,но впечатление осталось самое благоприятное. Прекрасный город сопок,бульваров и величавого Амура! Очень интересная экскурсия с гидом Валентином. Его рассказ о любом историческом событии или месте

Т Татьяна Хабаровск - «город над вольной рекой» Всё очень понравилось.

М Максим Хабаровск - «город над вольной рекой» читать дальше сразу по приезду. Лариса построила маршрут под наши пожелания, очень интересно всё рассказала. После экскурсии у нас уже было первое впечатление о городе, исторические познания, и понимание, что ещё посмотреть и куда сходить. Большое спасибо! Интересная экскурсия, как раз то, что было нужно: мы приехали в Хабаровск на 2 дня и хотели познакомиться с городом

К Капранова Хабаровск - город большой реки экскурсия отличная, очень понравилась, мы в Хабаровске первый раз, но за небольшое время Евгению удалось составить для нас довольно ёмкое представление об истории города и края, информация преподнесена прям качественно, рекомендую

Е Евгения Хабаровск - город большой реки

Огромная благодарность Евгению! Очень понравилась экскурсия!Евгений отличный гид и организатор.У нас был всего 1 день в Хабаровске и решение о такой обзорной экскурсии

Е Елена Хабаровск - «город над вольной рекой» читать дальше основания и увидеть какой он сегодня. Экскурсовод Лариса подсказала какик места посетить дальше и мы попали на прогулочный теплоход - дети в восторге! Оказывается в два часа экскурсии вмещаеся много интересного из истории Хабаровска! Успеваешь познакомиться с городом как бы с самого его

В Валентина Хабаровск - «город над вольной рекой» Очень понравилось

О Ольга Хабаровск - «город над вольной рекой» Большое спасибо за интересно проведенное время, в первую очередь экскурсоводу Ларисе, во вторую очередь организатору Елене.

Побывали в самых знаковых местах Хабаровска, узнали много из истории города.

В Вера Хабаровск - «город над вольной рекой» Экскурсия очень понравилась… Экскурсовод Лидия Афанасьевна очень интересно рассказывала про историю города. Рекомендую 👍.

П ПотапенкотЕлена Хабаровск - «город над вольной рекой» Экскурсия по городу Хабаровск, понравилась! За 2 часа экскурсии, нам показали интересные места города, рассказали интересные исторические факты! Атмосфера была теплой и дружественной! Спасибо и организатору и экскурсоводу!!!

Е Елена Хабаровск - «город над вольной рекой» Осталась экскурсией, очень довольна. Гид Валентин, очень интересно и подробно всё рассказывал. Рекомендую.

Д Денис Хабаровск - город большой реки Евгений очень профессиональный гид и просто приятный человек. Рекомендую.

К Ксения Хабаровск - «город над вольной рекой» Очень приятный экскурсовод, много знает. Владеет материалом.

Н Надежда Хабаровск - «город над вольной рекой» Однозначно замечательное знакомство с городом. Понравилось всё, особенно интересный рассказ.

Е Елена Хабаровск - город большой реки Прекрасная экскурсия - не академический с хорошим чувством юмора рассказ о своем любимом городе- ярко, эмоционально, уважительно. Рекомендуем)

Д Дмитрий Хабаровск - «город над вольной рекой» Огромная благодарность Валентину за познавательную экскурсию по Хабаровску. Рекомендую увидеть город и в зимнее время, особая красота Амура и города!

П Павел Хабаровск - «город над вольной рекой» Очень Интересная и познавательная экскурсия! Отлично подходит для первого знакомства с городом!