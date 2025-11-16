Индивидуальная
до 3 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
Прикоснуться к китайской чайной культуре в старинном доме на Волочаевской
Начало: На улице Волочаевская
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 20:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотовыезд на сопки под Хабаровском
Остановиться среди красивых пейзажей - и попасть в кадр
Завтра в 12:00
11 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна16 ноября 2025Интересная подача, учли все наши запросы. Смело рекомендую!
- ННаталья2 октября 2025Шикарная получилась прогулка. Еще один невероятный день, красоты. Алексей, наш гид по сопкам, есть о чем поговорить, общительный, компанейский, очень
- ААнна24 сентября 2025Незабываемо!!! Благодарим Алексея за эту поездку на встречу рассвета, сразу с головой погружаешься в природу Хабаровска, особенно после Москвы с
- ТТатьяна30 августа 2025Прекрасный город сопок,бульваров и величавого Амура! Очень интересная экскурсия с гидом Валентином. Его рассказ о любом историческом событии или месте
- ТТатьяна19 августа 2025Всё очень понравилось.
- ММаксим10 августа 2025Интересная экскурсия, как раз то, что было нужно: мы приехали в Хабаровск на 2 дня и хотели познакомиться с городом
- ККапранова6 августа 2025экскурсия отличная, очень понравилась, мы в Хабаровске первый раз, но за небольшое время Евгению удалось составить для нас довольно ёмкое представление об истории города и края, информация преподнесена прям качественно, рекомендую
- ЕЕвгения1 августа 2025Очень понравилась экскурсия!
Евгений отличный гид и организатор.
У нас был всего 1 день в Хабаровске и решение о такой обзорной экскурсии
- ЕЕлена12 июля 2025Оказывается в два часа экскурсии вмещаеся много интересного из истории Хабаровска! Успеваешь познакомиться с городом как бы с самого его
- ВВалентина30 июня 2025Очень понравилось
- ООльга26 июня 2025Большое спасибо за интересно проведенное время, в первую очередь экскурсоводу Ларисе, во вторую очередь организатору Елене.
Побывали в самых знаковых местах Хабаровска, узнали много из истории города.
- ВВера14 июня 2025Экскурсия очень понравилась… Экскурсовод Лидия Афанасьевна очень интересно рассказывала про историю города. Рекомендую 👍.
- ППотапенкотЕлена3 июня 2025Экскурсия по городу Хабаровск, понравилась! За 2 часа экскурсии, нам показали интересные места города, рассказали интересные исторические факты! Атмосфера была теплой и дружественной! Спасибо и организатору и экскурсоводу!!!
- ЕЕлена30 апреля 2025Осталась экскурсией, очень довольна. Гид Валентин, очень интересно и подробно всё рассказывал. Рекомендую.
- ДДенис14 апреля 2025Евгений очень профессиональный гид и просто приятный человек. Рекомендую.
- ККсения30 марта 2025Очень приятный экскурсовод, много знает. Владеет материалом.
- ННадежда19 февраля 2025Однозначно замечательное знакомство с городом. Понравилось всё, особенно интересный рассказ.
- ЕЕлена25 января 2025Прекрасная экскурсия - не академический с хорошим чувством юмора рассказ о своем любимом городе- ярко, эмоционально, уважительно. Рекомендуем)
- ДДмитрий3 января 2025Огромная благодарность Валентину за познавательную экскурсию по Хабаровску. Рекомендую увидеть город и в зимнее время, особая красота Амура и города!
- ППавел27 декабря 2024Очень Интересная и познавательная экскурсия! Отлично подходит для первого знакомства с городом!
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Сопка Змеиная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хабаровске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Хабаровске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в декабре 2025
Сейчас в Хабаровске в категории "Сопка Змеиная" можно забронировать 4 экскурсии от 2000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Хабаровске на 2025 год по теме «Сопка Змеиная», 152 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль