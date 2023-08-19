Для таких суровых условий обеспечен максимальный комфорт. Команда старается. Видно, что люди работают с душой. Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.

И Игорь

Тур стоит того, чтобы в него отправиться. Да, это не привычные многим комфорт-туры уровня "привезли на автобусе с кондиционером, заселили в четырёхзвёздочный отель, подключили аниматоров" - придётся потерпеть некоторые бытовые неудобства (600 км по пыльной и тряской грунтовке, проживание в палатке, удобства формата "сельская романтика"), а также погодные капризы (плотный туман сменяется жарким солнцем, потом задувает холодный ветер, и так по кругу). Но природа и, конечно же, возможность наблюдать за китами в естественной среде практически на расстоянии вытянутой руки всë компенсируют. Главное, подойти к поездке с умом и не стесняться задавать вопросы организаторам.