Туры в городах Хабаровского края
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Хабаровском крае или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Водные прогулки
5
1 отзыв
от
550000
₽
за чел.
Примите участие в экспедиции в Охотоморье, и вы сможете увидеть, как киты проходят в нескольких метрах от sup-борда, как нежатся на лежбище тюлени, а ...
5
1 отзыв
225000
₽
за чел.
Видели ли вы, как киты проходят в нескольких метрах от сап-борда, как скалы из яшмы дробятся в воде, на нерест идет горбуша, а закатное солнце плавит ...
5
1 отзыв
от
198000
₽
за чел.
Охотское море в июле напоминает русскую Арктику — айсберги, на которых отдыхают тюлени и рыскают в их поисках косатки, гренландские киты, питающиеся п...
5
3 отзыва
190000
₽
за чел.
Тур на Шантарский архипелаг — это невероятное и удивительное приключение в одно из самых малоисследованных и малоизученных диких мест на планете Земля...
5
2 отзыва
от
275000
₽
за чел.
Побережье Охотоморья — это рай для рыбаков и фотографов. Киты, косатки, тюлени, медведи и другие обитатели этих мест не боятся человека. Необычная фло...
Экскурсионные туры на несколько дней
5
1 отзыв
от
550000
₽
за чел.
Примите участие в экспедиции в Охотоморье, и вы сможете увидеть, как киты проходят в нескольких метрах от sup-борда, как нежатся на лежбище тюлени, а ...
125000
₽
за чел.
Тур проходит в месте, где за одну поездку можно порыбачить на всех возможных видах водоемов, которые расположены в радиусе 30 км: равнинная река Амур,...
5
1 отзыв
225000
₽
за чел.
Видели ли вы, как киты проходят в нескольких метрах от сап-борда, как скалы из яшмы дробятся в воде, на нерест идет горбуша, а закатное солнце плавит ...
5
1 отзыв
от
198000
₽
за чел.
Охотское море в июле напоминает русскую Арктику — айсберги, на которых отдыхают тюлени и рыскают в их поисках косатки, гренландские киты, питающиеся п...
5
3 отзыва
190000
₽
за чел.
Тур на Шантарский архипелаг — это невероятное и удивительное приключение в одно из самых малоисследованных и малоизученных диких мест на планете Земля...
5
2 отзыва
85000
₽
за чел.
Эко-тур в Анюйский национальный парк – идеальный отдых для активных и любознательных туристов. Амурские тигры – крайне осторожные и скрытные хищники. ...
5
2 отзыва
от
275000
₽
за чел.
Побережье Охотоморья — это рай для рыбаков и фотографов. Киты, косатки, тюлени, медведи и другие обитатели этих мест не боятся человека. Необычная фло...
Последние отзывы о турах по Хабаровскому краю
- ММария19 августа 2023Отличный тур! Прекрасная дикая природа, гренландские киты на расстоянии вытянутой руки. Полная перезагрузка.
- ММария19 августа 2023Для таких суровых условий обеспечен максимальный комфорт. Команда старается. Видно, что люди работают с душой. Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.
- ИИгорь9 июля 2023Тур стоит того, чтобы в него отправиться. Да, это не привычные многим комфорт-туры уровня "привезли на автобусе с кондиционером, заселили в четырёхзвёздочный отель, подключили аниматоров" - придётся потерпеть некоторые бытовые неудобства (600 км по пыльной и тряской грунтовке, проживание в палатке, удобства формата "сельская романтика"), а также погодные капризы (плотный туман сменяется жарким солнцем, потом задувает холодный ветер, и так по кругу). Но природа и, конечно же, возможность наблюдать за китами в естественной среде практически на расстоянии вытянутой руки всë компенсируют. Главное, подойти к поездке с умом и не стесняться задавать вопросы организаторам.
- ИИгорь9 июля 2023Ребята очень стараются создать максимальный уют при имеющихся ограничениях. Особенно понравилось вкусное и разнообразное трёхразовое питание.
- ННаталья22 февраля 2023Интересный тур. Тайга всегда интересна)))
- ННаталья22 февраля 2023Хорошо организовано. Тёплый шатры. Вкусная еда.
- ННаталья9 июля 2022Я в полном восторге!! Все видели, вся поездка очень удалась! Эмоции переполняют))