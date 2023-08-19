Авторские туры по Хабаровскому краю

Туры в городах Хабаровского края

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Хабаровск
Комсомольск-на-Амуре

Водные прогулки

Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья
Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья
5
1 отзыв
от
550000
за чел.
Примите участие в экспедиции в Охотоморье, и вы сможете увидеть, как киты проходят в нескольких метрах от sup-борда, как нежатся на лежбище тюлени, а ...
Хабаровск
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
5
1 отзыв
225000
за чел.
Видели ли вы, как киты проходят в нескольких метрах от сап-борда, как скалы из яшмы дробятся в воде, на нерест идет горбуша, а закатное солнце плавит ...
Хабаровск
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
5
1 отзыв
от
198000
за чел.
Охотское море в июле напоминает русскую Арктику — айсберги, на которых отдыхают тюлени и рыскают в их поисках косатки, гренландские киты, питающиеся п...
Хабаровск
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
5
3 отзыва
190000
за чел.
Тур на Шантарский архипелаг — это невероятное и удивительное приключение в одно из самых малоисследованных и малоизученных диких мест на планете Земля...
Комсомольск-на-Амуре
Экспедиция на Шантарские острова
Экспедиция на Шантарские острова
5
2 отзыва
от
275000
за чел.
Побережье Охотоморья — это рай для рыбаков и фотографов. Киты, косатки, тюлени, медведи и другие обитатели этих мест не боятся человека. Необычная фло...
Хабаровск

Экскурсионные туры на несколько дней

Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья
Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья
5
1 отзыв
от
550000
за чел.
Примите участие в экспедиции в Охотоморье, и вы сможете увидеть, как киты проходят в нескольких метрах от sup-борда, как нежатся на лежбище тюлени, а ...
Хабаровск
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
125000
за чел.
Тур проходит в месте, где за одну поездку можно порыбачить на всех возможных видах водоемов, которые расположены в радиусе 30 км: равнинная река Амур,...
Хабаровск
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
5
1 отзыв
225000
за чел.
Видели ли вы, как киты проходят в нескольких метрах от сап-борда, как скалы из яшмы дробятся в воде, на нерест идет горбуша, а закатное солнце плавит ...
Хабаровск
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
5
1 отзыв
от
198000
за чел.
Охотское море в июле напоминает русскую Арктику — айсберги, на которых отдыхают тюлени и рыскают в их поисках косатки, гренландские киты, питающиеся п...
Хабаровск
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
5
3 отзыва
190000
за чел.
Тур на Шантарский архипелаг — это невероятное и удивительное приключение в одно из самых малоисследованных и малоизученных диких мест на планете Земля...
Комсомольск-на-Амуре
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
5
2 отзыва
85000
за чел.
Эко-тур в Анюйский национальный парк – идеальный отдых для активных и любознательных туристов. Амурские тигры – крайне осторожные и скрытные хищники. ...
Хабаровск
Экспедиция на Шантарские острова
Экспедиция на Шантарские острова
5
2 отзыва
от
275000
за чел.
Побережье Охотоморья — это рай для рыбаков и фотографов. Киты, косатки, тюлени, медведи и другие обитатели этих мест не боятся человека. Необычная фло...
Хабаровск

Последние отзывы о турах по Хабаровскому краю

  • М
    Мария
    19 августа 2023
    Экспедиция на Шантарские острова
    Отличный тур! Прекрасная дикая природа, гренландские киты на расстоянии вытянутой руки. Полная перезагрузка.
  • М
    Мария
    19 августа 2023
    Экспедиция на Шантарские острова
    Для таких суровых условий обеспечен максимальный комфорт. Команда старается. Видно, что люди работают с душой. Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.
  • И
    Игорь
    9 июля 2023
    Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
    Тур стоит того, чтобы в него отправиться. Да, это не привычные многим комфорт-туры уровня "привезли на автобусе с кондиционером, заселили в четырёхзвёздочный отель, подключили аниматоров" - придётся потерпеть некоторые бытовые неудобства (600 км по пыльной и тряской грунтовке, проживание в палатке, удобства формата "сельская романтика"), а также погодные капризы (плотный туман сменяется жарким солнцем, потом задувает холодный ветер, и так по кругу). Но природа и, конечно же, возможность наблюдать за китами в естественной среде практически на расстоянии вытянутой руки всë компенсируют. Главное, подойти к поездке с умом и не стесняться задавать вопросы организаторам.
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  • И
    Игорь
    9 июля 2023
    Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
    Ребята очень стараются создать максимальный уют при имеющихся ограничениях. Особенно понравилось вкусное и разнообразное трёхразовое питание.
    Ребята очень стараются создать максимальный уют при имеющихся ограничениях. Особенно понравилось вкусное и разнообразное трёхразовое питаниеРебята очень стараются создать максимальный уют при имеющихся ограничениях. Особенно понравилось вкусное и разнообразное трёхразовое питаниеРебята очень стараются создать максимальный уют при имеющихся ограничениях. Особенно понравилось вкусное и разнообразное трёхразовое питаниеРебята очень стараются создать максимальный уют при имеющихся ограничениях. Особенно понравилось вкусное и разнообразное трёхразовое питаниеРебята очень стараются создать максимальный уют при имеющихся ограничениях. Особенно понравилось вкусное и разнообразное трёхразовое питаниеРебята очень стараются создать максимальный уют при имеющихся ограничениях. Особенно понравилось вкусное и разнообразное трёхразовое питаниеРебята очень стараются создать максимальный уют при имеющихся ограничениях. Особенно понравилось вкусное и разнообразное трёхразовое питаниеРебята очень стараются создать максимальный уют при имеющихся ограничениях. Особенно понравилось вкусное и разнообразное трёхразовое питаниеРебята очень стараются создать максимальный уют при имеющихся ограничениях. Особенно понравилось вкусное и разнообразное трёхразовое питаниеРебята очень стараются создать максимальный уют при имеющихся ограничениях. Особенно понравилось вкусное и разнообразное трёхразовое питание
  • Н
    Наталья
    22 февраля 2023
    Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
    Интересный тур. Тайга всегда интересна)))
    Интересный тур. Тайга всегда интересна)))Интересный тур. Тайга всегда интересна)))Интересный тур. Тайга всегда интересна)))Интересный тур. Тайга всегда интересна)))Интересный тур. Тайга всегда интересна)))Интересный тур. Тайга всегда интересна)))Интересный тур. Тайга всегда интересна)))
  • Н
    Наталья
    22 февраля 2023
    Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
    Хорошо организовано. Тёплый шатры. Вкусная еда.
  • Н
    Наталья
    9 июля 2022
    Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
    Я в полном восторге!! Все видели, вся поездка очень удалась! Эмоции переполняют))
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