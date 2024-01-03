Вы окунетесь в бурятскую культуру, посетите святые сакральные места, искупаетесь в термальном бассейне под открытым небом, попробуете минералку из источника, прогуляетесь по красивому ущелью вдоль горной реки, посетите монгольский рынок и побываете на Мараловой ферме.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:Аршан — удивительный уголок природы нашего края, расположившийся у подножья величественного горного хребта Восточный Саян. А главное, этот воздух, умиротворение и ощущение легкости не покинет вас и вам захочется возвращаться сюда.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Место начала и завершения?
- У вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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