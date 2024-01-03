Аршан: максимальное прогружение в культуру

Индивидуальная экскурсия в Иркутске
Вы окунетесь в бурятскую культуру, посетите святые сакральные места, искупаетесь в термальном бассейне под открытым небом, попробуете минералку из источника, прогуляетесь по красивому ущелью вдоль горной реки, посетите монгольский рынок и побываете на Мараловой ферме.
Аршан: максимальное прогружение в культуру
Аршан: максимальное прогружение в культуру
Аршан: максимальное прогружение в культуру
Аршан: максимальное прогружение в культуру
Аршан: максимальное прогружение в культуру
Аршан: максимальное прогружение в культуру
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает:Аршан — удивительный уголок природы нашего края, расположившийся у подножья величественного горного хребта Восточный Саян. А главное, этот воздух, умиротворение и ощущение легкости не покинет вас и вам захочется возвращаться сюда.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

ИндивидуальныеПешеходныеНа машинеМожно с детьмиНеобычныеВыездныеНа весь деньОбзорныеБурятияАршан

Похожие туры из Иркутска

Тункинская долина и Аршан из Иркутска: групповая поездка по местам силы
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Тункинская долина и Аршан: групповая экскурсия из Иркутска
Погрузитесь в мир древних традиций и природной красоты, исследуя Тункинскую долину и Аршан с опытным гидом
у сквера им. Кирова
Завтра
5 янв
6 янв
7 янв
7 400 за человека
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
28 отзывов
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
Отправиться в загадочную Бурятию, насладиться горной природой и посетить буддийский дацан
у вашего отеля
Завтра
5 янв
6 янв
7 янв
21 700 за всё до 4 чел.
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Провести один насыщенный день в Тункинской долине и запомнить его навсегда
Сегодня
Завтра
5 янв
6 янв
19 500 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ