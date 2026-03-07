Приглашаем вас в путешествие по сибирской Швейцарии! Горные вершины и склоны, заросшие густым лесом, прозрачные озёра и ледяные реки создали необыкновенно живописную местность, где мы с вами побываем.
Мы прогуляемся по горному ущелью реки Кынгарга, попробуем чистейшую воду у минеральных источников, заглянем в Хойморский дацан. Наше путешествие будут сопровождать виды на Саянские гольцы.
Описание экскурсииСибирские горы и буддистские святыни Тункинская долина продолжает собой Байкальскую впадину. Её завораживающие ландшафты тянутся вдаль на 200 километров, а её главное природное богатство — Аршан, Шумак, Нилова пустынь и другие целебные источники. Так давайте на один день покинем шумный город и отправимся наслаждаться сибирской природой! Мы с вами побываем на курорте Аршан. На экскурсии мы: посетим буддийский храм — Хойморский дацан; прогуляемся по горному ущелью реки Кынгарга к водопаду; дойдем до источников с питьевой минеральной водой; заглянем на монгольский рынок, где можно приобрести не только сувениры, но и лечебные травы; искупаемся в термальном источнике в поселке Жемчуг.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аршан
- Хойморский дацан
- Горное ущелье реки Кынгарга и водопад
- Источники с минеральной водой
- Монгольский рынок
- Термальные источники
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Вход на горячие источники: 300 руб. с человека
- Посещение национального парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7
Завершение: Площадь имени графа Сперанского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Татьяна
7 мар 2026
Отличная поездка! Организация на высшем уровне. У нашей группы был гид Денис. Приятно встречать любящих свой край людей. Было интересно, спокойно, комфортно и без беготни. Я засыпала вопросами Дениса, мне интересно узнавать новое, ни один не остался без ответа! А это говорит о профессионализме и глубоких знаниях. Обязательно обращусь снова.
Ольга
27 фев 2026
Благодарим за отличную организацию тура! Прекрасный водитель-гид Дмитрий подарил нам незабываемые впечатления, интересную информацию об Аршане и местных бурятских традициях с заездов на красочный фестиваль воздушных шаров, походом к водопаду
Елена
11 янв 2026
Очень красивая природа
Екатерина
9 янв 2026
Отлично организованная экскурсия. Трансфер "от двери до двери" с опытным водителем и профессиональным экскурсоводом Алексеем. Много занимательных и интересных фактов и историй, остановки для фотографирования уникальной природы, посещение всех достопримечательностей,
Анастасия
7 окт 2025
Все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
Чучалова
2 окт 2025
Забрали утром на машине по адресу проживания. Повозили по красивым местам Бурятии, п. Аршан, с остановками. Гид- водитель доброжелательный, но информации как будто не хватило. Статую мальчика, льющего воду, не
Элина
1 окт 2025
Отличная экскурсия! У нас был гид Радион, очень приятный человек! Рассказывал много интересного в пути, со вниманием относился ко всем участникам экскурсии, везде побывали, вкусно покушали, было здорово, спасибо!
Тавжутдин
1 окт 2025
Всё было круто👍👍👍
Оксана
22 сен 2025
Увидела все, что хотела, во, много благодаря нашему гиду Андрею. Я никогда не видела, чтобы гид так заботился о своей группе.
Слепцова
20 сен 2025
Нам понравилось,что выделили хорошую,удобную машину. Дорога ведь дальняя. Внимательный шофер-гид. Не большая,но ёмкая экскурсия, знакомство с Бурятией. Аршан,купание в термальном источнике. Красивая природа,водопад,Саяны,бурятские позы. Впечатления самые лучшие. Спасибо нашему году Николаю
Игорь
19 сен 2025
Подняться на водопад конечно требует здоровья,но оно того стоит. Вид конечно потрясающий. Да и источники оправдали долгую дорогу. Гиду-водителю алексею отдельный респект.
Валентина
13 сен 2025
Хоть мы выехали в дождь, но по дороге(а она долгая- единственный минус) распогодилось. Гид Николай развлекал нас легендами, историями. А вот и наша первая остановка в Бурятии-возле священного для буддистов
Ольга
8 сен 2025
Экскурсия с самого начал не удалась тк организаторы всю группу уведомили о разном времени выезда Рано утром пришлось ждать более часа пока все соберутся Уже большой минус Повествования экскурсовода Оксаны
Людмила
3 сен 2025
Все понравилось, отличная организация поездки!
Елена
31 авг 2025
Природа удивительная, горы, чистая вода. Но водопад, не стоит подьема, когда достигаешь цели получаешь немного разочарования, успокаиваешь себя тем, что просто любовался природой и дышал свежим воздухом.
