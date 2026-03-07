Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Приглашаем вас в путешествие по сибирской Швейцарии! Горные вершины и склоны, заросшие густым лесом, прозрачные озёра и ледяные реки создали необыкновенно живописную местность, где мы с вами побываем.



Мы прогуляемся по горному ущелью реки Кынгарга, попробуем чистейшую воду у минеральных источников, заглянем в Хойморский дацан. Наше путешествие будут сопровождать виды на Саянские гольцы. 4.9 97 отзывов

Описание экскурсии Сибирские горы и буддистские святыни Тункинская долина продолжает собой Байкальскую впадину. Её завораживающие ландшафты тянутся вдаль на 200 километров, а её главное природное богатство — Аршан, Шумак, Нилова пустынь и другие целебные источники. Так давайте на один день покинем шумный город и отправимся наслаждаться сибирской природой! Мы с вами побываем на курорте Аршан. На экскурсии мы: посетим буддийский храм — Хойморский дацан; прогуляемся по горному ущелью реки Кынгарга к водопаду; дойдем до источников с питьевой минеральной водой; заглянем на монгольский рынок, где можно приобрести не только сувениры, но и лечебные травы; искупаемся в термальном источнике в поселке Жемчуг.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Аршан

Хойморский дацан

Горное ущелье реки Кынгарга и водопад

Источники с минеральной водой

Монгольский рынок

Термальные источники Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы

Вход на горячие источники: 300 руб. с человека

Посещение национального парка Где начинаем и завершаем? Начало: Отель «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7 Завершение: Площадь имени графа Сперанского Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.