Что вас ожидает

Неподражаемый Байкал

В поселке Бугульдейка мы прогуляемся по живописному западному побережью Байкала. Вы узнаете, как и когда образовалось великое озеро, какие интересные события с ним связаны и какие знаменитые люди здесь бывали. Полюбуетесь волшебными пейзажами, раскроете особенности климата Прибайкальского региона, его богатые традиции и таинственные легенды.

«Открыточный» Мраморный карьер

Рядом с Бугульдейкой расположен знаменитый Мраморный карьер, к которому мы и отправимся! Вы сфотографируетесь на фоне белоснежных мраморных глыб, потрогаете их идеально ровную поверхность и полюбуетесь тем, как они переливаются на солнце. Я расскажу, для каких целей использовался карьер и почему его мрамор так ценится. В завершение мы заедем на обед в село Еланцы, где вы сможете попробовать местную кухню.

Организационные детали