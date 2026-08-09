Побывать в Бугульдейке на берегу священного озера, оценить грандиозный карьер и посетить бухту Ая
Неподалеку от острова Ольхон притаился небольшой, но знаковый поселок Бугульдейка.
Много лет он притягивает путешественников фантастическими ландшафтами, великолепными панорамами Байкала и фотогеничным карьером, а зимой здесь можно увидеть знаменитые метановые пузырьки. Я с радостью покажу эти удивительные места и помогу погрузиться в их историю.
Описание экскурсии
Неподражаемый Байкал
В посёлке Бугульдейка мы прогуляемся по живописному западному побережью Байкала. Вы узнаете, как и когда образовалось великое озеро, какие интересные события с ним связаны и какие знаменитые люди здесь бывали. Полюбуетесь волшебными пейзажами, раскроете особенности климата Прибайкальского региона, его богатые традиции и таинственные легенды.
«Открыточный» Мраморный карьер
Рядом с Бугульдейкой расположен знаменитый Мраморный карьер, к которому мы и отправимся! Вы сфотографируетесь на фоне белоснежных мраморных глыб, потрогаете их идеально ровную поверхность и полюбуетесь тем, как они переливаются на солнце. Я расскажу, для каких целей использовался карьер и почему его мрамор так ценится.
Метановые пузырьки
С ноября по март на льду Байкала можно увидеть необычное явление: метановые пузырьки во льду. Вы узнаете, как пузырьки появляются и сможете увидеть различные их формы, а также сделаете уникальные космические фотографии.
Бурятская кухня
После исследования окрестностей Бугульдейки — отправимся на обед в поселок Еланцы, где нас ждёт бурятская кухня и, конечно же, знаменитые буузы.
Бухта Ая и смотровые площадки
После обеда посетим находящуюся неподалеку живописную бухту Ая и две смотровые площадки, прогуляемся и сфотографируемся на фоне бескрайнего Байкала. Летом в бухте можно искупаться, а зимой полюбоваться прозрачнейшим льдом и покататься на коньках.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость. В машине нет детского кресла
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
По запросу за доплату возможна съёмка на квадрокоптер по предварительной договорённости
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
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Провёл экскурсии для 1069 туристов
Привет! Меня зовут Иван, я иркутянин, аттестованный гид по Иркутской области. Продолжительное время занимался профессиональной фотографией, посещая различные живописные уголки нашей удивительной природы, а теперь делюсь этой красотой с вами, путешественниками. Занимаюсь турами по всему Байкалу и Бурятии. Организую вашу поездку так, чтобы время, отведённое на отдых, было использовано максимально эффективно!
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