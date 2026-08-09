Неподалеку от острова Ольхон притаился небольшой, но знаковый поселок Бугульдейка. Много лет он притягивает путешественников фантастическими ландшафтами, великолепными панорамами Байкала и фотогеничным карьером, а зимой здесь можно увидеть знаменитые метановые пузырьки. Я с радостью покажу эти удивительные места и помогу погрузиться в их историю.

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Описание экскурсии

Неподражаемый Байкал

В посёлке Бугульдейка мы прогуляемся по живописному западному побережью Байкала. Вы узнаете, как и когда образовалось великое озеро, какие интересные события с ним связаны и какие знаменитые люди здесь бывали. Полюбуетесь волшебными пейзажами, раскроете особенности климата Прибайкальского региона, его богатые традиции и таинственные легенды.

«Открыточный» Мраморный карьер

Рядом с Бугульдейкой расположен знаменитый Мраморный карьер, к которому мы и отправимся! Вы сфотографируетесь на фоне белоснежных мраморных глыб, потрогаете их идеально ровную поверхность и полюбуетесь тем, как они переливаются на солнце. Я расскажу, для каких целей использовался карьер и почему его мрамор так ценится.

Метановые пузырьки

С ноября по март на льду Байкала можно увидеть необычное явление: метановые пузырьки во льду. Вы узнаете, как пузырьки появляются и сможете увидеть различные их формы, а также сделаете уникальные космические фотографии.

Бурятская кухня

После исследования окрестностей Бугульдейки — отправимся на обед в поселок Еланцы, где нас ждёт бурятская кухня и, конечно же, знаменитые буузы.

Бухта Ая и смотровые площадки

После обеда посетим находящуюся неподалеку живописную бухту Ая и две смотровые площадки, прогуляемся и сфотографируемся на фоне бескрайнего Байкала. Летом в бухте можно искупаться, а зимой полюбоваться прозрачнейшим льдом и покататься на коньках.

Организационные детали