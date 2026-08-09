Мои заказы

Тажеранская степь и байкальский мрамор за 1 день

Побывать в Бугульдейке на берегу священного озера, оценить грандиозный карьер и посетить бухту Ая
Неподалеку от острова Ольхон притаился небольшой, но знаковый поселок Бугульдейка.

Много лет он притягивает путешественников фантастическими ландшафтами, великолепными панорамами Байкала и фотогеничным карьером, а зимой здесь можно увидеть знаменитые метановые пузырьки. Я с радостью покажу эти удивительные места и помогу погрузиться в их историю.
Тажеранская степь и байкальский мрамор за 1 день
Тажеранская степь и байкальский мрамор за 1 день
Тажеранская степь и байкальский мрамор за 1 день

Описание экскурсии

Неподражаемый Байкал

В посёлке Бугульдейка мы прогуляемся по живописному западному побережью Байкала. Вы узнаете, как и когда образовалось великое озеро, какие интересные события с ним связаны и какие знаменитые люди здесь бывали. Полюбуетесь волшебными пейзажами, раскроете особенности климата Прибайкальского региона, его богатые традиции и таинственные легенды.

«Открыточный» Мраморный карьер

Рядом с Бугульдейкой расположен знаменитый Мраморный карьер, к которому мы и отправимся! Вы сфотографируетесь на фоне белоснежных мраморных глыб, потрогаете их идеально ровную поверхность и полюбуетесь тем, как они переливаются на солнце. Я расскажу, для каких целей использовался карьер и почему его мрамор так ценится.

Метановые пузырьки

С ноября по март на льду Байкала можно увидеть необычное явление: метановые пузырьки во льду. Вы узнаете, как пузырьки появляются и сможете увидеть различные их формы, а также сделаете уникальные космические фотографии.

Бурятская кухня

После исследования окрестностей Бугульдейки — отправимся на обед в поселок Еланцы, где нас ждёт бурятская кухня и, конечно же, знаменитые буузы.

Бухта Ая и смотровые площадки

После обеда посетим находящуюся неподалеку живописную бухту Ая и две смотровые площадки, прогуляемся и сфотографируемся на фоне бескрайнего Байкала. Летом в бухте можно искупаться, а зимой полюбоваться прозрачнейшим льдом и покататься на коньках.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. В машине нет детского кресла
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По запросу за доплату возможна съёмка на квадрокоптер по предварительной договорённости

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1069 туристов
Привет! Меня зовут Иван, я иркутянин, аттестованный гид по Иркутской области. Продолжительное время занимался профессиональной фотографией, посещая различные живописные уголки нашей удивительной природы, а теперь делюсь этой красотой с вами, путешественниками. Занимаюсь турами по всему Байкалу и Бурятии. Организую вашу поездку так, чтобы время, отведённое на отдых, было использовано максимально эффективно!

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии на «Тажеранская степь и байкальский мрамор за 1 день»

Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
На машине
13 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 34 730 ₽ за всё до 3 чел.
Поездка на джипе по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Джиппинг
На машине
12 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на джипе по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Увидеть мраморный карьер, живописные бухты и наскальные рисунки и услышать легенды о шаманах и духах
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске (центр)
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 34 900 ₽ за всё до 3 чел.
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
На машине
12 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Путешествие к Байкалу и мраморному карьеру в Бугульдейке. Величественные горы, заповедный лес и легенды края ждут вас
Начало: В вашем отеле в Иркутске
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 34 730 ₽ за всё до 3 чел.
Тажеранское сафари из Иркутска: степи, пещеры и древние духи Байкала
На машине
13 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Тажеранское сафари из Иркутска: степи, пещеры и древние духи Байкала
Узнать традиции Прибайкалья, полюбоваться видами и попробовать бурятскую кухню
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
15 500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске
от 35 000 ₽ за группу