Байкал и Мраморный карьер за 1 день!

Побывать в поселке Бугульдейка на берегу священного озера и оценить грандиозный карьер

Неподалеку от острова Ольхон притаился небольшой, но знаковый поселок Бугульдейка.

Много лет он притягивает путешественников фантастическими ландшафтами, великолепными панорамами Байкала и фотогеничным Мраморным карьером.

Я с радостью покажу эти удивительные места и помогу погрузиться в их историю.
Байкал и Мраморный карьер за 1 день!
Байкал и Мраморный карьер за 1 день!
Байкал и Мраморный карьер за 1 день!
Байкал и Мраморный карьер за 1 день!
Байкал и Мраморный карьер за 1 день!
Байкал и Мраморный карьер за 1 день!
Байкал и Мраморный карьер за 1 день!
Байкал и Мраморный карьер за 1 день!
Байкал и Мраморный карьер за 1 день!

Что вас ожидает

Неподражаемый Байкал

В поселке Бугульдейка мы прогуляемся по живописному западному побережью Байкала. Вы узнаете, как и когда образовалось великое озеро, какие интересные события с ним связаны и какие знаменитые люди здесь бывали. Полюбуетесь волшебными пейзажами, раскроете особенности климата Прибайкальского региона, его богатые традиции и таинственные легенды.

«Открыточный» Мраморный карьер

Рядом с Бугульдейкой расположен знаменитый Мраморный карьер, к которому мы и отправимся! Вы сфотографируетесь на фоне белоснежных мраморных глыб, потрогаете их идеально ровную поверхность и полюбуетесь тем, как они переливаются на солнце. Я расскажу, для каких целей использовался карьер и почему его мрамор так ценится. В завершение мы заедем на обед в село Еланцы, где вы сможете попробовать местную кухню.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. В машине нет детского кресла.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Иван
Иван
Здравствуйте! Меня зовут Иван, я родился и вырос в Иркутске. Профессионально занимаюсь фотографией, интересуюсь урбанистикой и архитектурой Прибайкалья. С радостью покажу вам наш город контрастов.
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