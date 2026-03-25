Это однодневная поездка на берег величественного Байкала — в место, где простираются Тажеранские степи.
В программе — захватывающие дух виды с высоты скалистых берегов, самый настоящий «Сад камней», пещеры и гроты. А ещё — знакомство с бурятскими традициями, душевные беседы и пикник на берегу.
В программе — захватывающие дух виды с высоты скалистых берегов, самый настоящий «Сад камней», пещеры и гроты. А ещё — знакомство с бурятскими традициями, душевные беседы и пикник на берегу.
Описание экскурсии
- Граница Ольхонского района. Вы познакомитесь с бурятскими традициями и узнаете, что такое «Сэргэ»
- Обзорная площадка с видом на устье реки Анга. Отсюда открывается панорама реки Анга, которая считается границей Тажеранских степей
- «Сад камней» — хаотично разбросанные в степи каменные булыжники. Будем выдвигать различные версии их возникновения
- Арка желаний. Вы полюбуетесь живописными видами на озеро Байкал и хребет Хамар-Дабан
- Бухта Ая. Здесь можно прогуляться по песчаному пляжу, разуться и побродить по воде. Также вас ждёт обед и ароматный чай с чабрецом, собранным на берегах Байкала
- Гора Тан-Хан. Мы проедем на автомобиле по степным дорогам к самому подножью горы, далее пешком поднимемся на высоту, откуда открывается изумительный вид на степные просторы, остров Ольхон, проливы Малое море и Ольхонские ворота
Возвращаясь обратно по степи, мы будем останавливаться возле скальных останцев, причудливые формы которым придала сама природа. По пути я расскажу, как сформировалось озеро Байкал, почему оно стремится стать океаном, что интересного таит в себе Тажеранская степь. Вы узнаете, какие народы населяли побережье, что нашли и исследовали на территории степей.
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Иркутска
9:30 — остановка на границе Ольхонского района
10:30 — обзорная площадка с видом на устье реки Анга
11:00 — «Сад камней»
12:00 — прогулка до Арки желаний
13:30 — бухта Ая, обед
16:00 — гора Тан-Хан
17:00 — обзор каменных останцев в Тажеранских степях
22:00 — прибытие в Иркутск
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном внедорожнике Chevrolet Tahoe
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида и обед-пикник в бухте Ая на берегу Байкала
- Программа подойдёт участникам с 14 лет
- Пеший маршрут несложный, но так как проходит по тропе, требуется обувь на нескользкой подошве
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Меня зовут Антон, я аттестованный гид-экскурсовод. Занимаюсь организацией путешествий по Иркутской области, Бурятии, а также Moнгoлии и Алтаю на комфортабельном внедорожнике, работаю c компаниями до 4 человек (включительно). Всё поездки проходят на комфортабельном внедорожнике.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Просто восхитительно! Сто звёзд бы поставила)) Серьёзно, одно из лучших путешествий в жизни и точно лучшее, что пока выбирала здесь на сайте.
Антон добрый и внимательный человек, с отличным чувством юмора,
Антон добрый и внимательный человек, с отличным чувством юмора,
Антон
Ответ организатора:
Благодарю.
И в свою очередь желаю вам ещё больше удивительных путешествий. Новых положительных эмоций и знакомств.
Приезжайте ещё на Байкал))
И в свою очередь желаю вам ещё больше удивительных путешествий. Новых положительных эмоций и знакомств.
Приезжайте ещё на Байкал))
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Л
Провела прекрасный день в Тажеранах и на Байкале в стороне от популярных туристических маршрутов. Антон хороший организатор, рассказчик и собеседник. Хорошо знает местность, историю и культуру этого края. Отвезёт с
+2
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Ездили вдвоем с молодым человеком. Нам очень понравилось. Антон отличный гид, любит свое дело и знает такие места о которых не прочитаешь в путеводителях! Однозначно рекомендую!
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Начну с того, что эта поездка - это просто супер-приключение, жалеем только, что раньше не наткнулись на экскурсии Антона, а то бы успели еще куда-то махнуть вместе) во -первых -
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Большое спасибо Антону за путешествие к Тажеранским степям. Очень мощные впечатления и дико красивая природа. Получил огромное удовольствие. Мы побывали в очень не туристических и невероятно красивых местах, одни из самых сильных впечатлений за это посещение Байкала.
Отдельное спасибо Антону за его искренний интерес к путешествиям, природе и дружелюбность. Крайне рекомендую Антна как гида и эту экскурсию, это бриллиант.
Отдельное спасибо Антону за его искренний интерес к путешествиям, природе и дружелюбность. Крайне рекомендую Антна как гида и эту экскурсию, это бриллиант.
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