Это однодневная поездка на берег величественного Байкала — в место, где простираются Тажеранские степи. В программе — захватывающие дух виды с высоты скалистых берегов, самый настоящий «Сад камней», пещеры и гроты. А ещё — знакомство с бурятскими традициями, душевные беседы и пикник на берегу.

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Описание экскурсии

Граница Ольхонского района . Вы познакомитесь с бурятскими традициями и узнаете, что такое «Сэргэ»

. Вы познакомитесь с бурятскими традициями и узнаете, что такое «Сэргэ» Обзорная площадка с видом на устье реки Анга . Отсюда открывается панорама реки Анга, которая считается границей Тажеранских степей

. Отсюда открывается панорама реки Анга, которая считается границей Тажеранских степей «Сад камней» — хаотично разбросанные в степи каменные булыжники. Будем выдвигать различные версии их возникновения

— хаотично разбросанные в степи каменные булыжники. Будем выдвигать различные версии их возникновения Арка желаний . Вы полюбуетесь живописными видами на озеро Байкал и хребет Хамар-Дабан

. Вы полюбуетесь живописными видами на озеро Байкал и хребет Хамар-Дабан Бухта Ая . Здесь можно прогуляться по песчаному пляжу, разуться и побродить по воде. Также вас ждёт обед и ароматный чай с чабрецом, собранным на берегах Байкала

. Здесь можно прогуляться по песчаному пляжу, разуться и побродить по воде. Также вас ждёт обед и ароматный чай с чабрецом, собранным на берегах Байкала Гора Тан-Хан. Мы проедем на автомобиле по степным дорогам к самому подножью горы, далее пешком поднимемся на высоту, откуда открывается изумительный вид на степные просторы, остров Ольхон, проливы Малое море и Ольхонские ворота

Возвращаясь обратно по степи, мы будем останавливаться возле скальных останцев, причудливые формы которым придала сама природа. По пути я расскажу, как сформировалось озеро Байкал, почему оно стремится стать океаном, что интересного таит в себе Тажеранская степь. Вы узнаете, какие народы населяли побережье, что нашли и исследовали на территории степей.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Иркутска

9:30 — остановка на границе Ольхонского района

10:30 — обзорная площадка с видом на устье реки Анга

11:00 — «Сад камней»

12:00 — прогулка до Арки желаний

13:30 — бухта Ая, обед

16:00 — гора Тан-Хан

17:00 — обзор каменных останцев в Тажеранских степях

22:00 — прибытие в Иркутск

Организационные детали