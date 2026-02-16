Елена проводит ещё 2 экскурсии

Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
На индивидуальной экскурсии по Большому Голоустному вы посетите главные места силы поселка, где люди открыли ценные источники энергии.
Прогулка по живописным местам позволит вам насладиться видами первозданной природы, послушать легенды о читать дальшеуменьшить
байкальских феноменах и узнать удивительную историю Свято-Никольской церкви.
Вы также подниметесь на гору Мудрости и узнаете о геологическом памятнике - Сухом озере, которое наполняется водой только в високосный год. Оцените лечебные свойства грязей озера и прикоснитесь к скальникам, проводникам энергии предков.
В завершение экскурсии вы услышите легенду о чудесном спасении иконы Николая Мирликийского и сможете ощутить сакральность еще одного байкальского места силы
Суммарная продолжительность солнечного сияния в год здесь — 2524 часа, а это значит, что вы посетите самое солнечное место России! Увидите необыкновенные пейзажи природы, ради которых в поселок приезжаю фотографы, и ракурсы величественного Байкала. С января по март, когда озеро покрывается хрустальным льдом и превращается в гигантский каток, сможете присоединиться к любимому занятию приезжающих. А сам лед в Большом Голоустном украсит вашу коллекцию фантастическими снимками: ледяное полотно расцветает подводными лесами и полянами цветов, сотканных из метановых пузырьков.
Сухое озеро
Такое название дали водоему неспроста, у него есть удивительная особенность: оно наполняется водой только в високосный год! Я расскажу о лечебных свойствах его грязей, а также об особых скальниках, расположенных рядом с озером. Считается, что они являются проводниками энергии предков, и через них местные жители обращаются к своему роду. Осуществить этот ритуал сможете, при желании, и вы.
История православной обители
Как известно, на территории древних мест силы часто возводились храмы. Об одном из них поговорим на прогулке по окрестностям поселка. Вы услышите легенду возникновения церкви и ее драматичную историю. А также узнаете о чудесном спасении иконы Николая Мирликийского.
Гора Мудрости
«Шли Боги, создавая Землю. Один из них, устав, присел на белые камни, а к чему прикоснется господня длань, получается божья благодать. Образовался под ним трон из белых камней…» Я расскажу, какими легендами обросла история появления горы в Большом Голоустном. И предоставлю возможность, как и в других точкам маршрута, самим ощутить сакральность еще одного байкальского места силы.
Организационные детали
Трансфер и сезонность
Экскурсия проводится на индивидуальном легковом автомобиле. Я заеду за вами к гостинице.
Расстояние от Иркутска до Большого Голоустного 120 км — 2,5 часа в одну сторону
Экскурсия проводится круглогодично. Летом мы устроим пикник на берегу Байкала, зимой пообедаем в кафе.
Дополнительные расходы
Посещение Прибайкальского национального парка — 100 руб. /человека
Питание в кафе — средний чек 600 руб. /человека
Аренда коньков — 250 руб. /человека
зимой — фотосессия с маламутами и катание на собачьих упряжках (1000 руб. /чел.)
летом — посещение питомника и фотосессия с маламутами (300 руб. /чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1294 туристов
Путешествия для меня — это движение, свобода, это моя жизнь. Я коренная сибирячка, родилась и живу в Иркутске. Байкал — это моё место силы. У меня есть опыт работы в читать дальшеуменьшить
туристическом агентстве, сейчас я организую и провожу авторские путешествия и экскурсии по Иркутску и Байкалу.
Люблю природу, длительные пешие прогулки-хайкинг, увлекаюсь фотографией. Свои увлечения вплетаю в экскурсионную программу.
Во время экскурсии я познакомлю вас с историей и традициями моего родного края, наполню образ легендами и сказаниями, вкус — местными национальными блюдами, а красоту мест запечатлею в объектив фотокамеры.
С собой вы увезёте теплые воспоминания об Иркутске и Байкале, зарядитесь его силой и энергией,полюбите это место так, как люблю его я:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Наталья
Добрый день! Оставляем отзыв,спустя год после поездки, после которой до сих пор находимся под впечатлением! Экскурсия соответствует описанию на все 100--увидели "тот самый лёд", покатались на скандинавских санках (было аж читать дальшеуменьшить
несколько заходов в разное время, так как по времени были не ограничены, что однозначно большой плюс),очень вкусно покушали с невероятно эстетичными видами на природу. Елена не только замечательный гид и интересный собеседник, но и прекрасный человек. От экскурсии остались в восторге и вспоминаем до сих пор! Хотелось бы поставить больше звезд, но их всего 5:))с уважением, гости из Сибири Наталья и Маргарита.
+2
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В
Вячеслав
Хотим оставить отзыв о нашем гиде Елене – нам действительно очень повезло с ней! Елена не просто отличный рассказчик, она очень внимательный и добрый человек. Благодаря ей мы увидели Байкал читать дальшеуменьшить
с совершенно новой стороны: этот потрясающий лед, удивительный "разговор" дедушки Байкала – всё было просто незабываемо. А катание на маламутах стало настоящим приключением и подарило невероятные эмоции! Елена, огромное спасибо Вам за эти волшебные моменты и тёплые воспоминания!
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Александр
Елена - изумительный человек, прекрасный гид, отличный фотограф! Впечатления от поездки остались неописуемые, а в дополнении с фотографиями, ещё и незабываемые! Экскурсия прошла на одном дыхании! Много интересной и запоминающейся читать дальшеуменьшить
информации, не перегруженной датами. Красивые локации и интересные исторические факты. А для разнообразия- общение и катание с маламутами! Это очень впечатляюще! Я всем рекомендую посетить этот тур! Насладиться красотами, сделать отличные фото и зарядиться позитивом и хорошим настроением! Елена, Вам желаю успехов и позитивных туристов! Ещё раз спасибо, за прекрасный день с Вами!
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Л
Лиля
Все прошло отлично, спасибо Елене за экскурсию!
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Т
Татьяна
Всё просто прекрасно. Гид заинтересовала нас с самого начала путешествия, рассказала про историю города, области, почёлков и самого Байкала. Посоветовала различные места для наших дальнейших путешествий.
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С
Сергей
Елена очень активный и интересный гид, скучно с ней точно не будет, готова рассказывать о Байкале и его окрестностях часами. Сама экскурсия очень насыщенная: мы успели побывать и в приюте читать дальшеуменьшить
маламутов, где покатались на собачьей упряжке, и на самом озере, где покатались на коньках по льду Байкала, и в старой деревянной церкви, и в лесу возле озера с очень красивой природой и сакральными древними каменными образованиями. Всё это под очень интересные рассказы Елены. Отдельное спасибо за очень вкусный чай.
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