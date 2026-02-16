Елена проводит ещё 2 экскурсии

На индивидуальной экскурсии по Большому Голоустному вы посетите главные места силы поселка, где люди открыли ценные источники энергии.Прогулка по живописным местам позволит вам насладиться видами первозданной природы, послушать легенды о

байкальских феноменах и узнать удивительную историю Свято-Никольской церкви. Вы также подниметесь на гору Мудрости и узнаете о геологическом памятнике - Сухом озере, которое наполняется водой только в високосный год. Оцените лечебные свойства грязей озера и прикоснитесь к скальникам, проводникам энергии предков. В завершение экскурсии вы услышите легенду о чудесном спасении иконы Николая Мирликийского и сможете ощутить сакральность еще одного байкальского места силы

Описание экскурсии

Красоты Большого Голоустного

Суммарная продолжительность солнечного сияния в год здесь — 2524 часа, а это значит, что вы посетите самое солнечное место России! Увидите необыкновенные пейзажи природы, ради которых в поселок приезжаю фотографы, и ракурсы величественного Байкала. С января по март, когда озеро покрывается хрустальным льдом и превращается в гигантский каток, сможете присоединиться к любимому занятию приезжающих. А сам лед в Большом Голоустном украсит вашу коллекцию фантастическими снимками: ледяное полотно расцветает подводными лесами и полянами цветов, сотканных из метановых пузырьков.

Сухое озеро

Такое название дали водоему неспроста, у него есть удивительная особенность: оно наполняется водой только в високосный год! Я расскажу о лечебных свойствах его грязей, а также об особых скальниках, расположенных рядом с озером. Считается, что они являются проводниками энергии предков, и через них местные жители обращаются к своему роду. Осуществить этот ритуал сможете, при желании, и вы.

История православной обители

Как известно, на территории древних мест силы часто возводились храмы. Об одном из них поговорим на прогулке по окрестностям поселка. Вы услышите легенду возникновения церкви и ее драматичную историю. А также узнаете о чудесном спасении иконы Николая Мирликийского.

Гора Мудрости

«Шли Боги, создавая Землю. Один из них, устав, присел на белые камни, а к чему прикоснется господня длань, получается божья благодать. Образовался под ним трон из белых камней…» Я расскажу, какими легендами обросла история появления горы в Большом Голоустном. И предоставлю возможность, как и в других точкам маршрута, самим ощутить сакральность еще одного байкальского места силы.

Организационные детали

Трансфер и сезонность

Экскурсия проводится на индивидуальном легковом автомобиле. Я заеду за вами к гостинице.

Расстояние от Иркутска до Большого Голоустного 120 км — 2,5 часа в одну сторону

Экскурсия проводится круглогодично. Летом мы устроим пикник на берегу Байкала, зимой пообедаем в кафе.

Дополнительные расходы