Елена проводит ещё 2 экскурсии

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Большое Голоустное — сакральное место Байкала

Сказочные панорамы, самое красивое ледяное полотно на озере и магические зоны западного берега

Елена
Елена – Гид из Иркутска
Я проведу вас по главным местам силы поселка, где в старину люди открыли ценные источники энергии.

На прогулке 👣 вы оцените виды первозданной природы, послушаете легенды о байкальских феноменах и удивительную историю 📖 Свято-Никольской церкви.

А также посетите гору Мудрости и узнаете, чем полезен геологический памятник — Сухое озеро.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 11 000 ₽ за экскурсию

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Большое Голоустное — сакральное место Байкала
Большое Голоустное — сакральное место Байкала

Что вас ожидает

Красоты Большого Голоустного
Суммарная продолжительность солнечного сияния в год здесь — 2524 часа, а это значит, что вы посетите самое солнечное место России! Увидите необыкновенные пейзажи природы, ради которых в поселок приезжаю фотографы, и ракурсы величественного Байкала. С января по март, когда озеро покрывается хрустальным льдом и превращается в гигантский каток, сможете присоединиться к любимому занятию приезжающих. А сам лед в Большом Голоустном украсит вашу коллекцию фантастическими снимками: ледяное полотно расцветает подводными лесами и полянами цветов, сотканных из метановых пузырьков.

Сухое озеро
Такое название дали водоему неспроста, у него есть удивительная особенность: оно наполняется водой только в високосный год! Я расскажу о лечебных свойствах его грязей, а также об особых скальниках, расположенных рядом с озером. Считается, что они являются проводниками энергии предков, и через них местные жители обращаются к своему роду. Осуществить этот ритуал сможете, при желании, и вы.

История православной обители
Как известно, на территории древних мест силы часто возводились храмы. Об одном из них поговорим на прогулке 👣 по окрестностям поселка. Вы услышите легенду возникновения церкви и ее драматичную историю 📖. А также узнаете о чудесном спасении иконы Николая Мирликийского.

Гора Мудрости
«Шли Боги, создавая Землю. Один из них, устав, присел на белые камни, а к чему прикоснется господня длань, получается божья благодать. Образовался под ним трон из белых камней…» Я расскажу, какими легендами обросла история появления горы ⛰️ в Большом Голоустном. И предоставлю возможность, как и в других точкам маршрута, самим ощутить сакральность еще одного байкальского места силы.

Организационные детали

Трансфер и сезонность

  • Экскурсия проводится на индивидуальном легковом автомобиле 🚘. Я заеду за вами к гостинице.
  • Расстояние от Иркутска до Большого Голоустного 120 км — 2, 5 часа в одну сторону
  • Экскурсия проводится круглогодично. Летом мы устроим пикник на берегу Байкала, зимой пообедаем в кафе.

Дополнительные расходы

  • Посещение Прибайкальского национального парка — 100 руб. /человека
  • Питание в кафе — средний чек 600 руб. /человека
  • Аренда коньков — 250 руб. /человека
Большое Голоустное — сакральное место Байкала
Большое Голоустное — сакральное место Байкала
Большое Голоустное — сакральное место Байкала
Большое Голоустное — сакральное место Байкала
Большое Голоустное — сакральное место Байкала
Большое Голоустное — сакральное место Байкала
Большое Голоустное — сакральное место Байкала
Большое Голоустное — сакральное место Байкала
Большое Голоустное — сакральное место Байкала
Большое Голоустное — сакральное место Байкала
Большое Голоустное — сакральное место Байкала
Большое Голоустное — сакральное место Байкала
Большое Голоустное — сакральное место Байкала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Путешествия для меня — это движение, свобода, это моя жизнь. Я коренная сибирячка, родилась и живу в Иркутске. Байкал — это моё место силы. У меня есть опыт работы в туристическом агентстве, сейчас я организую и провожу авторские путешествия и экскурсии по Иркутску и Байкалу. Люблю природу, длительные пешие прогулки-хайкинг, увлекаюсь фотографией. Свои увлечения вплетаю в экскурсионную программу. Во время экскурсии я познакомлю вас с историей и традициями моего родного края, наполню образ легендами и сказаниями, вкус — местными национальными блюдами, а красоту мест запечатлею в объектив фотокамеры. С собой вы увезёте теплые воспоминания об Иркутске и Байкале, зарядитесь его силой и энергией, влюбитесь в это место так, как люблю его я :)
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Елена проводит ещё 2 экскурсии

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