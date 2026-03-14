День на Ольхоне: из Иркутска по живописному югу острова в мини-группе

Увидеть самые впечатляющие локации острова и скалу Шаманка в посёлке Хужир
Ольхон — единственный обитаемый остров на озере Байкал. Окутанный тайнами и легендами, он сохранил культуру курыкан и монголов, живших здесь прежде.

Мы окажемся в центре шаманизма северного полушария, где вы погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами, увидите главные памятники и узнаете, как живут местные жители.
Описание экскурсии

7:00 — выезд из Иркутска по древнему Качугскому тракту. Вы проедете через бурятские и русские деревни, увидите стада лошадей и коров на свободном выпасе и узнаете, как эти земли заселялись
10:30 — остановка в посёлке Еланцы и продолжение дороги через Тажеранскую степь
11:00 — обед в кафе бурятской кухни: буузы, бухлер и другие домашние угощения
*13:00 — переправа на остров Ольхон и начало экскурсии по маршруту Прибайкальского национального парка «Юг острова Ольхон»
*13:00–17:00 — экскурсия, во время которой будем делать остановки на 20–30 минут, чтобы исследовать:

  • лучшие бухты острова
  • самые интересные смотровые площадки
  • растительный и животный мир национального парка
  • священную скалу Шаманка

На каждой точке будет достаточно времени, чтобы сделать красивые фотографии и насладиться атмосферой.

17:00–18:00 — выезд на материк

18:00–19:00 — ужин в кафе
19:00–23:00 — возвращение в Иркутск

Вы узнаете:

  • об истории и традициях народов Прибайкалья
  • особенностях образа жизни бурят и значении шаманских культов
  • острове Ольхон и его культовых местах

Организационные детали

  • Эту программу мы проводим с 5 мая по 30 декабря с учётом сезонных особенностей
  • Поездка проходит на минивэне Honda Stepvgn или джипе Toyota Land Cruiser. По запросу установим детское кресло
  • Мы заберём вас от вашего адреса в центре или от гостиницы «Ангара», а после экскурсии привезём обратно.
  • Рекомендуемый возраст 7+
  • Возьмите с собой лёгкий перекус
  • Для тех, кто едет только своей компанией, у нас есть аналогичная программа в индивидуальном формате
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Сбор нацпарка — 300 ₽ за чел. (есть льготы)
  • Питание в кафе (2 раза) — от 300 за горячее блюдо

во вторник, четверг и субботу в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник12 500 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 3631 туриста
Мы, команда опытных байкальских гидов, занимаемся приёмом путешественников с 2005 года. К проведению экскурсий относимся серьезно и ответственно, ценим ваши отзывы. Многие имеют профессиональную подготовку и аттестацию, уникальные навыки проведения джип-поездок в условиях
байкальского бездорожья. Наши гиды расскажут с душой о крае, покажут самые красивые локации. Я — аттестованный гид Иркутской области, имею высшее историческое образование, курсы гидов, в том числе с английским, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод Иркутской области. Стараюсь сама проводить экскурсии по Иркутску и Листвянке (микроавтобус Nissan Serena Hybrid 7 пассажиров). Путешествия на Ольхон, в Тажераны и в Аршан проводят опытные коллеги.

Отзывы и рейтинг

Ольга
Самые наилучшие восторженные воспоминания остались у нас с мужем от этой сказочной поездки!!!
День был чудесным начиная от погоды и видов, заканчивая нашими гидами Данилом и Александром!
Сначала нас утром встретил Данил,
очень комфортно довёз до бара Харатс, в котором мы прекрасно перекусили колоритной кухней из бурятских блюд! Всю дорогу Данил рассказывал нам интересные истории об этом прекрасном крае, его жителях и конечно достопримечательностях и различных обрядах и традициях. Мы кстати и сами немного побурханили по пути😂 Кстати, рекомендую в Харатсе черёмуховый десерт и потроха на горячее! А также, вы можете смело покупать там сувениры, так как в Иркутске и в Листвянке они много дороже, как например ловец снов стоил на месте 17000, в Листвянке 25000, в аэропорту все 45000.
Дальше мы поехали с Александром и он показал нам красивейшие места! При этом он делал нам на наши телефоны шикарные фотографии и снимал видео, угостил нас коктейлем «Поцелуй Байкала», рассказал так же много интересного.
В обратном пути мы так же покушали, но уже в другом кафе, где было так же все быстро и хорошо приготовлено! На обратном пути мы снова пересели к Данилу и он включил нам трогательный фильм про нерпочку🫶 Про нашу просьбе он завёз нас в ларек, где мы купили рыбки, которая как оказалось была самой недорогой по цене и очень вкусной!!! Так что рекомендую купить ее там!
Огромное спасибо вашей команде, обязательно вернёмся снова, но теперь уже хотим приехать летом🫶

Е
Хотим выразить огромную благодарность за экскурсию, проведенную гидом Данилой 15 февраля 2026 года.
Гид - молод и весел, пунктуальный, ко всем чуток и внимателен. Увлекательные рассказы об истории народов, личные жизненные
истории. Экскурсия заняла весь день (более 12 часов), и самое главное в ней не было четкого тайминга, нигде нас никто не торопил «быстрее быстрее», терпеливо ждал когда все запечатлят свои лучшие кадры!
Нам повезло и с гидом и с погодой. Катание на коньках на закате - это что-то нереальное!! Гроты, наплески, сопки, рассвет, закат, звезды, а сам лед это что-то нереальное… Мы были под впечатлением и остаемся с ним навсегда!! Рекомендуем данную экскурсию к посещению 100%, и обязательно вернемся еще раз!!

YНаталия
Провели день на Ольхоне, с гидом Владимиром! посетили очень много красивых локаций, много времени по льду! Восторг и море эмоций! Мечты сбываются - красота природы Байкала в одном снимке. Всем советую побывать на Байкале! Это место, которое изменит вашу жизнь! Владииир, вы лучший!
Ю
У нас был Всего один день, чтоб увидеть Байкал! Решили ехать на Ольхон и не пожалели! Столько красоты увидели) Гроты и наплески … степи и горы) гора Шаманка с потрясающим закатом! Лед и трещины, дыхание нерпы до мурашек) спасибо гиду и организаторам! Байкал в самое сердце!
Н
Все сложилось прекрасно, гид Сергей интересный рассказчик, интеллигентный, с хорошим чувством юмора и видением прекрасного, подскажет, поможет выбрать красивый ракурс для фото. Все говорят, что одного дня будет мало, но если большим временем вы не располагаете, то эта экскурсия идеально подходит. Успели увидеть много прекрасных локаций, передвигались в комфортном транспорте. С удовольствием буду советовать этого организатора своим друзьям
Д
Большая благодарность нашему гиду Владимиру, всю поездку рассказывал нам интересные факты про местных жителей, животных и природу. Владимир отличный фотограф и человек. Спасибо!
Покатались на коньках, покушали вкусно, посмотрели такую красоту. Байкал прекрасен!
