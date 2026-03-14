очень комфортно довёз до бара Харатс, в котором мы прекрасно перекусили колоритной кухней из бурятских блюд! Всю дорогу Данил рассказывал нам интересные истории об этом прекрасном крае, его жителях и конечно достопримечательностях и различных обрядах и традициях. Мы кстати и сами немного побурханили по пути😂 Кстати, рекомендую в Харатсе черёмуховый десерт и потроха на горячее! А также, вы можете смело покупать там сувениры, так как в Иркутске и в Листвянке они много дороже, как например ловец снов стоил на месте 17000, в Листвянке 25000, в аэропорту все 45000.

Дальше мы поехали с Александром и он показал нам красивейшие места! При этом он делал нам на наши телефоны шикарные фотографии и снимал видео, угостил нас коктейлем «Поцелуй Байкала», рассказал так же много интересного.

В обратном пути мы так же покушали, но уже в другом кафе, где было так же все быстро и хорошо приготовлено! На обратном пути мы снова пересели к Данилу и он включил нам трогательный фильм про нерпочку🫶 Про нашу просьбе он завёз нас в ларек, где мы купили рыбки, которая как оказалось была самой недорогой по цене и очень вкусной!!! Так что рекомендую купить ее там!

Огромное спасибо вашей команде, обязательно вернёмся снова, но теперь уже хотим приехать летом🫶