Мы окажемся в центре шаманизма северного полушария, где вы погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами, увидите главные памятники и узнаете, как живут местные жители.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Иркутска по древнему Качугскому тракту. Вы проедете через бурятские и русские деревни, увидите стада лошадей и коров на свободном выпасе и узнаете, как эти земли заселялись
10:30 — остановка в посёлке Еланцы и продолжение дороги через Тажеранскую степь
11:00 — обед в кафе бурятской кухни: буузы, бухлер и другие домашние угощения
*13:00 — переправа на остров Ольхон и начало экскурсии по маршруту Прибайкальского национального парка «Юг острова Ольхон»
*13:00–17:00 — экскурсия, во время которой будем делать остановки на 20–30 минут, чтобы исследовать:
- лучшие бухты острова
- самые интересные смотровые площадки
- растительный и животный мир национального парка
- священную скалу Шаманка
На каждой точке будет достаточно времени, чтобы сделать красивые фотографии и насладиться атмосферой.
17:00–18:00 — выезд на материк
18:00–19:00 — ужин в кафе
19:00–23:00 — возвращение в Иркутск
Вы узнаете:
- об истории и традициях народов Прибайкалья
- особенностях образа жизни бурят и значении шаманских культов
- острове Ольхон и его культовых местах
Организационные детали
- Эту программу мы проводим с 5 мая по 30 декабря с учётом сезонных особенностей
- Поездка проходит на минивэне Honda Stepvgn или джипе Toyota Land Cruiser. По запросу установим детское кресло
- Мы заберём вас от вашего адреса в центре или от гостиницы «Ангара», а после экскурсии привезём обратно.
- Рекомендуемый возраст 7+
- Возьмите с собой лёгкий перекус
- Для тех, кто едет только своей компанией, у нас есть аналогичная программа в индивидуальном формате
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Сбор нацпарка — 300 ₽ за чел. (есть льготы)
- Питание в кафе (2 раза) — от 300 за горячее блюдо
во вторник, четверг и субботу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|12 500 ₽
Ответы на вопросы
Отзывы и рейтинг
День был чудесным начиная от погоды и видов, заканчивая нашими гидами Данилом и Александром!
Сначала нас утром встретил Данил,
Гид - молод и весел, пунктуальный, ко всем чуток и внимателен. Увлекательные рассказы об истории народов, личные жизненные
Покатались на коньках, покушали вкусно, посмотрели такую красоту. Байкал прекрасен!