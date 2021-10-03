Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска

Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании

5
2 отзыва
Ольхон — одна из девяти святынь Азии.

Вы проедете по нему на внедорожнике с юга до севера, останавливаясь в самых красивых местах.

Встретите закат у скалы Шаманка, услышите легенду о мысе Хобой и узнаете, почему на Байкале развит шаманизм.

Погрузитесь в местные традиции, погуляете по экотропе Сарайского пляжа и выпьете свежесваренный кофе в живописной бухте.
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска

Что вас ожидает

День 1. Путь в Хужир, Сарайский пляж и закат у скалы Шаманка

По дороге к острову Ольхон вы познакомитесь с культурой и традициями бурятского народа, живущего на берегах Байкала. Погрузитесь в историю распространения в этих краях шаманизма, увидите природные храмы и задобрите бога Бурхана. А также остановитесь в колоритном кафе и попробуете национальную кухню: буузы, бухлер, боовы и урме. Заселившись в отель в поселке Хужир, отправитесь гулять по экотропе Сарайского пляжа и встречать закат у скалы Шаманка.

День 2. Мыс Хобой, пикник и захватывающие дух виды

Мы доедем до самой северной и сакральной оконечности острова — мыса Хобой. По пути остановимся в фантастически живописных местах: на урочище Песчаное, мысах Харанцы и Три брата. Полюбуемся сказочными пляжами, отвесными скалами, степными полями и сосновыми лесами. Кроме того, увидим скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала». Выпьем чашку свежесваренного кофе и травяного чая в песчаной бухте и устроим обед-пикник с самым красивым видом на озеро.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi L200
  • Билеты в национальный парк и пикник во второй день включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: отель, еда и напитки в кафе
  • Экскурсия не проводится зимой

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я родилась и выросла на Байкале. Влюбляю в него путешественников уже более 10 лет. Экскурсии проходят в составе нашей маленькой семьи: я, мой муж Иван и пес Шон. Мы покажем вам настоящие заповедные места, где любим отдыхать сами. До встречи!
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2 настоящих отзыва от туристов

Красильников
3 окт 2021
Поездка на Ольхон - это прежде всего побыть с самим с собой.
Ольхон и Байкал - это одно из самых впечатляющих мест. Они грандиозны и многогранны - то это тихое и приветливое место, где волны даже не накатывают на берег, то буквально рядом - сильный порывистый ветер и грозный шум прибоя…
Как мне представляется, в такой ситуации гид должен и показать, и в то же время дать побыть наедине с природой, с Байкалом…
И все так и было
Маршрут был спланирован правильно, может быть где-то повезло с погодой.
Нерпы, правда, не увидели, зато ребенка привели в восторг небольшие табуны диких лошадей, пасушихся на острове.
Ну и особенно хочу отметить вождение автомобиля по дороге обратно в Иркутск в ночное время. Быстро, аккуратно и безопасно для пассажиров
Юрий
13 сен 2021
Все очень очень очень круто. Спасибо огромное Ивану за прекрасную экскурсию, хотя это даже экскурсией назвать сложно… это просто один сплошной восторг.

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