Ольхон — одна из девяти святынь Азии. Вы проедете по нему на внедорожнике с юга до севера, останавливаясь в самых красивых местах. Встретите закат у скалы Шаманка и узнаете, почему на Байкале развит шаманизм. Погрузитесь в местные традиции, погуляете по экотропе Сарайского пляжа и выпьете свежесваренный кофе в живописной бухте.

Описание экскурсии

День 1. Путь в Хужир, Сарайский пляж и закат у скалы Шаманка

По дороге к острову Ольхон вы познакомитесь с культурой и традициями бурятского народа, живущего на берегах Байкала. Погрузитесь в историю распространения в этих краях шаманизма, увидите природные храмы и задобрите бога Бурхана. А также остановитесь в колоритном кафе и попробуете национальную кухню: буузы, бухлер, боовы и урме. Заселившись в отель в поселке Хужир, отправитесь гулять по экотропе Сарайского пляжа и встречать закат у скалы Шаманка.

День 2. Южная оконечность острова и захватывающие дух виды

Встречаем утро на Байкале и отправляемся в путешествие по неизведанным просторам южной оконечности острова Ольхон. Первая остановка — смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на поселок Хужир. Далее посетим сад камней и остановимся на мысе с великолепным видом на остров Огой — одним из самых сакральных мест Байкала. Затем пересечем остров и окажемся на его восточной стороне. Берег здесь благоухает цветами альпийских трав, а с мыса открывается завораживающий вид на Большое Море! Выпьем чашку свежесваренного кофе или чай на травах и пообедаем с чудесным видом на озеро. В завершении дня посетим «замок Хулу» — это невысокие скалы, покрытые лишайником салатового цвета, которому более тысячи лет.

Организационные детали