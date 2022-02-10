Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
Ольхон — одна из девяти святынь Азии. Вы проедете по нему на внедорожнике с юга до севера, останавливаясь в самых красивых местах. Встретите закат у скалы Шаманка и узнаете, почему на Байкале развит шаманизм.
Погрузитесь в местные традиции, погуляете по экотропе Сарайского пляжа и выпьете свежесваренный кофе в живописной бухте.
День 1. Путь в Хужир, Сарайский пляж и закат у скалы Шаманка
По дороге к острову Ольхон вы познакомитесь с культурой и традициями бурятского народа, живущего на берегах Байкала. Погрузитесь в историю распространения в этих краях шаманизма, увидите природные храмы и задобрите бога Бурхана. А также остановитесь в колоритном кафе и попробуете национальную кухню: буузы, бухлер, боовы и урме. Заселившись в отель в поселке Хужир, отправитесь гулять по экотропе Сарайского пляжа и встречать закат у скалы Шаманка.
День 2. Южная оконечность острова и захватывающие дух виды
Встречаем утро на Байкале и отправляемся в путешествие по неизведанным просторам южной оконечности острова Ольхон. Первая остановка — смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на поселок Хужир. Далее посетим сад камней и остановимся на мысе с великолепным видом на остров Огой — одним из самых сакральных мест Байкала. Затем пересечем остров и окажемся на его восточной стороне. Берег здесь благоухает цветами альпийских трав, а с мыса открывается завораживающий вид на Большое Море! Выпьем чашку свежесваренного кофе или чай на травах и пообедаем с чудесным видом на озеро. В завершении дня посетим «замок Хулу» — это невысокие скалы, покрытые лишайником салатового цвета, которому более тысячи лет.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi L200
Билеты в национальный парк включены в стоимость
Дополнительные расходы: отель, еда и напитки в кафе
Окончание экскурсии и возвращение в Иркутск во 2 день ориентировочно к 21:00
Если вас необходимо забрать из п. Листвянка, трансфер оплачивается дополнительно 3000 руб.
Дополнительно можно посетить экскурсию на Северную оконечность острова Ольхон в составе сборной группы (от 2700 руб. на человека) или индивидуально (20 000 руб.)
В связи с погодными условиями или ЧС по пожароопасной ситуации на острове Ольхон летом, маршрут может быть скорректирован
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 16 часов 20 минут
Провела экскурсии для 200 туристов
Меня зовут Ольга, я родилась и выросла на Байкале. Влюбляю в него путешественников уже более 10 лет. Экскурсии проходят в составе нашей маленькой семьи: я, мой муж Иван и пес Шон. Мы покажем вам настоящие заповедные места, где любим отдыхать сами. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
–
3
–
2
–
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–
Эльвира
Абсолютный восторг! Благодаря нашему гиду Ивану это была не экскурсия, а полное погружение в другое измерение. Такого разнообразия полученных эмоций мы просто не ожидали!! Весь наш маршрут был продуман до читать дальшеуменьшить
мелочей, организация путешествия на высшем уровне, те места, где мы побывали, теперь надолго останутся в нашем сердце. А рассказы и комментарии Ивана ещё долго будем вспоминать. Чувствуется, что человек очень любит то дело, которым занимается и особо трепетно относится к местам о каких рассказывает. Отдельное спасибо Ивану за пикник, организованный на "краю Земли", на мысе Хобой. Это были незабываемые аутентичные сагудай и бухлер, маринованная капуста и солёное сало, особенный чай. Я думаю, мы с дочерью очень долго будем вспоминать эти два дня, проведённые в компании Ивана! Всем рекомендую и от души советую поехать на эту экскурсию!!!! Вы не пожалеете!!!
+1
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Галина
Хочу сказать большое спасибо Ольге-организатору нашей поездки. Все было отлично. Самое главное, она подсказала оптимальный маршрут для 2-х дней путешествия. Мы насладились красотами, зарядились энергией такого прекрасного края. В первый читать дальшеуменьшить
день нас покорил Байкал, а во второй - Тажеранские степи и захватывающие виды на бесконечный Байкал. Очень благодарны Ольге за маршрут. Мы много бы потеряли, если бы не увидели красот Тажеранских степей. Это - космос!!! И, конечно, спасибо Ивану- нашему гиду. Благодаря ему мы прониклись любовью и восхищением к этому красивейшему месту.
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А
АЛЕКСАНДР
Необыкновенное путешествие по острову Ольхон. Давно мечтал посетить Байкал и мне удалось совместить командировку и поездку на Байкал. Оказалось - спрос огромный и к сожалению, кроме Ольги и Ивана, нет вариантов, поехать именно на два дня с ночёвкой. Рекомендую - на 100%! Бронируйте, Вам очень понравится, познавательно интересно и очень вкусно! Обед - салат, уха из омуля и десерт, в уютной палатке!
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Виталий
Так как нас было трое, наше путешествие вел гид и водитель Иван Васильевич. Отдельно хочу отметить, что авто был заявленный Митсубиси L200, что позволило нашему проводнику показать нам неимоверной красоты читать дальшеуменьшить
байкальский лед в крайне труднодоступных местах побережия. Очень эрудированный, спокойный, вежливый и комфортный гид, высокопрофессионалный водитель. Интереснейшая и очень красивая экскурсия. Зимний Байкал - это завораживащее чудо природы. Прислушавгись к рекомендации Ольги и Ивана, бронировали жилье на Ольхоне заранее. Благодаря нашим гидам, поселились и жили в комфортных условиях. Ребятсразу рекомендуют несколько вариантов на разные бюджеты. Выражаем огромную благодарность Ивану и Ольге за прекрасно организованную экскурсию.
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Л
Любовь
Всем доброго дня! Нам все очень понравилось. Заранее забронировали жилье на Ольхоне. Ольга подсказала где лучше остановиться, что с собой взять. Иван показал шикарные места на Ольхоне, мы бы самостоятельно до таких красот не смогли бы добраться.
+2
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Сергей
Замечательная прогулка. Да, не оговорился, это прогулка не экскурсия, тут вы не услышите важных дат, но приятное общение вам обеспечат. Мы ездили, я и дочка 14 лет, с Иваном. Аккуратное вождение, внимательность, общение. Великолепный пикник на природе и сама природа Ольхона, которую не описать словами. Перед поездкой с Ольгой оговорили всё детали. Спасибо этой команде за замечательную прогулку.
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