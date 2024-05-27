1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
«Ну а теперь приступаем к главной части путешествия — гастрономической»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 15 700₽ за всё до 19 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный бар-хоппинг: секреты Иркутска
Погрузитесь в мир иркутской барной культуры, открывая заведения, о которых молчат путеводители
«Найти нетуристический бар — хорошо»
10 июня в 19:00
13 июня в 19:00
60004 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
«Дополнительные расходы: отель, еда и напитки в кафе»
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
45 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Тункинскую долину и Аршан: горы, источники, бурятская кухня
Погрузитесь в мир природы и культуры Бурятии, насладитесь горным воздухом, источниками и вкусом бурятских блюд
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1
«дегустация лечебной минеральной воды Аршана, полезной для пищеварительного тракта, легких и глаз»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 21 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1 час
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Узнать об особенностях производства шоколада в Иркутске и распробовать местный колорит
Начало: на улице Ленина
«Шоколадные буузы, сладости с копчёным омулем и сосновыми шишками, десерты с начинками на основе сибирских трав — такого вы ещё не пробовали»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 771₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 2024Экскурсия интересная, увлекательная! Максим очень доброжелательный, увлеченный темой! Мы остались в восторге!
- ЕЕлена15 мая 2024Спасибо гиду Василию за проведенную экскурсию. Увидели все запланированные локации. Впечатления только положительные, этому способствовали качественные комментарии гида, его корректное и уважительное отношение к экскурсантам.
- ЯЯна28 марта 2024Мы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулка с Антоном прошла просто
- ЛЛариса20 марта 2024Первый раз была на экскурсии в данном формате. Это прекрасно!! Лучшее погружение в культуру города и жителей! Антон показал несколько
- ООлеся19 марта 2024Провели замечательный день в Листвянке. Максим чётко организовал день, насыщенный яркими впечатлениями! Мы покатались на собачих упряжках, очень вкусно пообедали
- ЕЕвгений3 марта 2024Антон мастер своего дела. Время протекло совсем незаметно. Узнали за пару часов больше о барной культуре, чем за всю жизнь. Попробовали все мыслимое и немыслимое. Антон мастер своего дела. рекомендую!
- ННаталия25 февраля 2024Были на экскурсии «попробуй вкус Байкала» с экскурсоводом Максимом 24.02.2024. Отличный маршрут, хороший рассказ, комфортный автомобиль. Максим учел наши пожелания
- ВВиктория16 сентября 2023Были на Ольхоне с Иваном, очень понравилось. Всё продуманно и организованно на высшем уровне. Замечательная экскурсия, благодарим Ивана и организатора
- РРоман13 сентября 2023Были с компанией. Экскурсия понравилась, поездка была комфортной. Долина впечатляет. Арташ интересное место, стоит посетить. Много интересных историй от Василия.
- ЕЕлена18 августа 2023Иван, Ольга спасибо вам огромное за атмосферу, эмоции, любовь к делу, которым занимаетесь! Путешествие продумано до мелочей! Мы увидели Ольхон
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Гастрономические»
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