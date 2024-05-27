Гастрономические экскурсии Иркутска

Найдено 5 экскурсий в категории «Гастрономические» в Иркутске, цены от 1 771 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
«Ну а теперь приступаем к главной части путешествия — гастрономической»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 15 700 за всё до 19 чел.
Бар-хоппинг по Иркутску
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Эксклюзивный бар-хоппинг: секреты Иркутска
Погрузитесь в мир иркутской барной культуры, открывая заведения, о которых молчат путеводители
«Найти нетуристический бар — хорошо»
10 июня в 19:00
13 июня в 19:00
60004 800 за всё до 4 чел.
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
«Дополнительные расходы: отель, еда и напитки в кафе»
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
45 000 за всё до 3 чел.
Тункинская долина и Аршан
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Путешествие в Тункинскую долину и Аршан: горы, источники, бурятская кухня
Погрузитесь в мир природы и культуры Бурятии, насладитесь горным воздухом, источниками и вкусом бурятских блюд
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1
«дегустация лечебной минеральной воды Аршана, полезной для пищеварительного тракта, легких и глаз»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 21 000 за всё до 2 чел.
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая
1 час
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Узнать об особенностях производства шоколада в Иркутске и распробовать местный колорит
Начало: на улице Ленина
«Шоколадные буузы, сладости с копчёным омулем и сосновыми шишками, десерты с начинками на основе сибирских трав — такого вы ещё не пробовали»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 771 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
    Экскурсия интересная, увлекательная! Максим очень доброжелательный, увлеченный темой! Мы остались в восторге!
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Тункинская долина и Аршан
    Спасибо гиду Василию за проведенную экскурсию. Увидели все запланированные локации. Впечатления только положительные, этому способствовали качественные комментарии гида, его корректное и уважительное отношение к экскурсантам.
  • Я
    Яна
    28 марта 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Мы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулка с Антоном прошла просто
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    замечательно, вкусно и познавательно. Антон душевный человек и хороший рассказчик. Посетили 5 мест и с большим сожалением расстались) Рассказала об этих местах своим друзьям из Иркустка, они о них и не подозревали.

    Мы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулкаМы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулкаМы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулкаМы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулка
  • Л
    Лариса
    20 марта 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Первый раз была на экскурсии в данном формате. Это прекрасно!! Лучшее погружение в культуру города и жителей! Антон показал несколько
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    мест, в каждый хочется вернутся! Успевал рассказать не только о месте, но и происхождении напитков, об истории места, о жителях. Всем советую!!! Спасибо огромное!

    Первый раз была на экскурсии в данном формате. Это прекрасно!! Лучшее погружение в культуру города иПервый раз была на экскурсии в данном формате. Это прекрасно!! Лучшее погружение в культуру города и
  • О
    Олеся
    19 марта 2024
    Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
    Провели замечательный день в Листвянке. Максим чётко организовал день, насыщенный яркими впечатлениями! Мы покатались на собачих упряжках, очень вкусно пообедали
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    (отдельная благодарность Максиму за ранее бронирование столика), посмотрели шоу нерпочек, покатались на хивусе, послушали прекрасные песни про Байкал! В общем, замечательно провели 8 марта)! Всем рекомендуем!

  • Е
    Евгений
    3 марта 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Антон мастер своего дела. Время протекло совсем незаметно. Узнали за пару часов больше о барной культуре, чем за всю жизнь. Попробовали все мыслимое и немыслимое. Антон мастер своего дела. рекомендую!
  • Н
    Наталия
    25 февраля 2024
    Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
    Были на экскурсии «попробуй вкус Байкала» с экскурсоводом Максимом 24.02.2024. Отличный маршрут, хороший рассказ, комфортный автомобиль. Максим учел наши пожелания
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    по корректировке изначального маршрута, и внес изменения, за что большое ему спасибо. Ненавязчивый и приятный собеседник, хорошо знающий тему. Ну а Байкал- это восторг, чудо, положительные эмоции. Буду ли рекомендовать эту экскурсии и этого экскурсовода-однозначно да,

  • В
    Виктория
    16 сентября 2023
    Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
    Были на Ольхоне с Иваном, очень понравилось. Всё продуманно и организованно на высшем уровне. Замечательная экскурсия, благодарим Ивана и организатора
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    Ольгу за чудесно проведённое время. Очень удивили пикником, это был не пикник, а барский обед с местными деликатесами, всё очень вкусно.

  • Р
    Роман
    13 сентября 2023
    Тункинская долина и Аршан
    Были с компанией. Экскурсия понравилась, поездка была комфортной. Долина впечатляет. Арташ интересное место, стоит посетить. Много интересных историй от Василия.
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    Останавливались сделать фотографии в очень приятных местах по дороге. Набрали минералки из источника и постелили Дацан. Очень отзывчивый экскурсовод, все 5 человек остались довольны. Рекомендую.

  • Е
    Елена
    18 августа 2023
    Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
    Иван, Ольга спасибо вам огромное за атмосферу, эмоции, любовь к делу, которым занимаетесь! Путешествие продумано до мелочей! Мы увидели Ольхон
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    и Байкал с самых разных сторон, высот, состояний! Байкал - моя любовь с первого взгляда) Он красавец! Обязательно буду рекомендовать вас друзьям! Ещё раз спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
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  3. Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
  4. Тункинская долина и Аршан
  5. Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 771 до 45 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Иркутска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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