Джип-тур в ущелье Мамай

Иркутск: Индивидуальная джип-экскурсия в ущелье Мамай с пешеходной прогулкой

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: джип-тур и пешеходная.
Джип-тур в ущелье Мамай
Джип-тур в ущелье Мамай
Джип-тур в ущелье Мамай
Джип-тур в ущелье Мамай

Что вас ожидает:

  • Ущелье Мамай
  • Горное озеро
  • Водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Активный джип - тур подарит вам яркие, незабываемые впечатления, вы попадете в чарующий, дивный мир изумительно красивой сибирской природы! Ущелье Мамай – мекка фрирайда и ски тура, зимой сюда съезжаются тысячи людей, чтобы покататься с пушистых горных склонов. А летом здесь настоящая лесная сказка!

Программа

  • Иркутск - Мамай (160 км. - 3 часа в пути);
  • Горп Мамай, по пути будут остановки возле красивых мест, будем фотографироваться;
  • Пикник и прогулка до горного озера и водопада.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Обед по программе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
На весь день
Джиппинг

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