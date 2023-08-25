Иркутск: Индивидуальная джип-экскурсия в ущелье Мамай с пешеходной прогулкой
Смешенная: джип-тур и пешеходная.
Что вас ожидает:
- Ущелье Мамай
- Горное озеро
- Водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Активный джип - тур подарит вам яркие, незабываемые впечатления, вы попадете в чарующий, дивный мир изумительно красивой сибирской природы! Ущелье Мамай – мекка фрирайда и ски тура, зимой сюда съезжаются тысячи людей, чтобы покататься с пушистых горных склонов. А летом здесь настоящая лесная сказка!
Программа
- Иркутск - Мамай (160 км. - 3 часа в пути);
- Горп Мамай, по пути будут остановки возле красивых мест, будем фотографироваться;
- Пикник и прогулка до горного озера и водопада.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Обед по программе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Иркутске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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