Мини-группа
до 10 чел.
Из Иркутска в бурятский курортный посёлок Аршан
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетив Аршан. Увидите дацаны, водопады и минеральные источники, вдохнёте свежий горный воздух
Начало: По вашему адресу
«Мы прогуляемся по ущелью среди скал и лиственниц, полюбуемся пейзажами и вдохнём свежий горный воздух»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в снежную сказку: из Иркутска - в ущелье Мамай (2 дня)
Откройте для себя зимнюю сказку в ущелье Мамай. Насладитесь поездкой на снегоходе, ночёвкой в горной хижине и прогулками по заснеженным тропам
«Подъедем к подножью ущелья, где нас будет ждать снегоход»
Сегодня в 09:00
20 дек в 08:00
55 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аршан с высоты: горячие источники и единение с природой
Откройте для себя Аршан: водопад, экотропа и виды на Хамар-Дабан. Перезагрузитесь в термах с минеральной водой
«Бурные воды прорезают живописное ущелье»
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
