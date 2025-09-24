Групповая
Историческая прогулка по Иркутску: купцы и легенды
Прогулка по Иркутску перенесёт вас в прошлое, где лошадиные копыта и звон колоколов заменят шум автомобилей. Откройте для себя купеческую атмосферу
Начало: В районе сквера Кирова
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 14:00
25 сен в 14:00
1900 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборЗолотая пряжка Транссиба
Путешествие вдоль Байкала на КБЖД: уникальные тоннели, мраморный вокзал и загадки золота Колчака. Вас ждёт увлекательная поездка на «нерпочке»
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
29 сен в 08:00
2 окт в 08:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Пузырьки Байкала: чудеса Большого Голоустного
Большое Голоустное - старинный посёлок на берегу Байкала, где зимой можно увидеть метановые пузырьки и покататься на льду самого красивого катка в мире
Завтра в 05:00
25 сен в 05:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Увидеть Листвянку - влюбиться в Байкал
Путешествие из Иркутска в Листвянку подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с Байкалом и его легендами
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в сентябре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 1900 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 44 ⭐ отзыва, цены от 1900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь