Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Иркутске, цены от 1900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Иркутск купеческий: иммерсивная пешая экскурсия
Пешая
2 часа
10 отзывов
Групповая
Историческая прогулка по Иркутску: купцы и легенды
Прогулка по Иркутску перенесёт вас в прошлое, где лошадиные копыта и звон колоколов заменят шум автомобилей. Откройте для себя купеческую атмосферу
Начало: В районе сквера Кирова
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 14:00
25 сен в 14:00
1900 ₽ за человека
Золотая пряжка Транссиба: из Иркутска на КБЖД
На машине
13 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Золотая пряжка Транссиба
Путешествие вдоль Байкала на КБЖД: уникальные тоннели, мраморный вокзал и загадки золота Колчака. Вас ждёт увлекательная поездка на «нерпочке»
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
29 сен в 08:00
2 окт в 08:00
6000 ₽ за человека
Чудеса Байкала: в Большое Голоустное из Иркутска
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пузырьки Байкала: чудеса Большого Голоустного
Большое Голоустное - старинный посёлок на берегу Байкала, где зимой можно увидеть метановые пузырьки и покататься на льду самого красивого катка в мире
Завтра в 05:00
25 сен в 05:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.
Увидеть Листвянку - влюбиться в Байкал
На машине
7.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увидеть Листвянку - влюбиться в Байкал
Путешествие из Иркутска в Листвянку подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с Байкалом и его легендами
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.

Сколько стоит экскурсия по Иркутску в сентябре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 1900 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
