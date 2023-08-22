Что вас ждетУвлекательная экскурсия «Иркутск — город контрастов» — отличный способ познакомиться со столицей Восточной Сибири. Проведет её для вас искусствовед, аттестованный экскурсовод, а в прошлом — литературный редактор драматического театра.

Вы побываете в самых важных и интересных местах города. Увидите, как причудливо в местных традициях переплетается культура коренных народов и переселенцев из европейской части России. Услышите интересные истории об иркутских меценатах. Узнаете, как события общероссийского и мирового масштаба отзывались в судьбе этого красивого, сурового и свободолюбивого края.

В конце экскурсии вы поймёте, что такое «иркутскость» и почему именно здесь так часто сочетается несочетаемое!