Индивидуальная экскурсия по Иркутску: Познакомьтесь с культурой и традициями
Приглашаем вас на прогулку по удивительной столице Восточной Сибири — городу Иркутску.
Вы побываете в самых важных и интересных местах и собственными глазами увидите, как в местных традициях переплелись культура коренных народов и переселенцев из европейской части России, а еще наконец узнаете, что же такое «иркутскость».
Вы побываете в самых важных и интересных местах и собственными глазами увидите, как в местных традициях переплелись культура коренных народов и переселенцев из европейской части России, а еще наконец узнаете, что же такое «иркутскость».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Спасская церковь
- Собор Богоявления
- Вечный огонь
- Памятник Якову Похабову
- Костёл
- Дом Советов
- Сквер имени Кирова
- Московские ворота
- Нижняя набережная
- Особняки Второвых и Трапезниковых
- Знаменский монастырь
- Памятник А. В. Колчаку
- Казанская церковь
- Улица Карла Маркса
- Здание Русско-Азиатского банка
- Иркутский академический драматический театр
- Краеведческий музей
- «Дворец Сибиряковых»
- Памятник «Благодарная Сибирь»
- Центральная набережная
- Крестовоздвиженская церковь
- Памятник «Бабр»
- 130 квартал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетУвлекательная экскурсия «Иркутск — город контрастов» — отличный способ познакомиться со столицей Восточной Сибири. Проведет её для вас искусствовед, аттестованный экскурсовод, а в прошлом — литературный редактор драматического театра.
Вы побываете в самых важных и интересных местах города. Увидите, как причудливо в местных традициях переплетается культура коренных народов и переселенцев из европейской части России. Услышите интересные истории об иркутских меценатах. Узнаете, как события общероссийского и мирового масштаба отзывались в судьбе этого красивого, сурового и свободолюбивого края.
В конце экскурсии вы поймёте, что такое «иркутскость» и почему именно здесь так часто сочетается несочетаемое!
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ул. Сухэ-Батора, 2, Спасская церковьЗавершение: Ул. 3 Июля, 13 / 1, 130 квартал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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