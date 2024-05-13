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С первых минут мы погрузились в историю храма, на колокольню которого нам предстояло подняться. Узнали особенности работы звонаря, его положение в церковной "иерархии". Артур рассказал историю каждого колокола,"технологические" тайны колокольни)) Колоколов не много, но их вечерний перезвон в исполнении Артура - это что то необыкновенное, особенно, когда стоишь рядом и видишь, как это рождается!! А вид на Иркутск с высоты колокольни нужно видеть, а не описывать) По продолжительности экскурсия не напрягающая, подъём на колокольню по силам человеку любого возраста, если он может ходить по лестнице: ступени невысокие, 4 пролета разной длины, везде перила, и Артур всегда рядом. Однозначно рекомендую Артура и его иркутские колокола как гостям Иркутска, так и иркутянам!