1 чел.
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Мини-группа
1 час
Иркутские колокольные звоны: погружение в мир сибирского барокко
Поднимитесь на колокольню Крестовоздвиженской церкви, чтобы увидеть Иркутск с высоты и услышать легендарные колокольные звоны
Начало: Возле Крестовоздвиженской церкви
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1 345₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - город контрастов
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 2, Спасская церковь
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску: история и современность
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, посетив его исторический центр и знаковые места на комфортабельном автомобиле. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Амурные дела в Иркутске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, пройдитесь по историческим улицам и узнайте уникальные истории города
Начало: Иркутск, ул. Красного Восстания, 9
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старинные храмы Иркутска
Изучить неповторимую дореволюционную архитектуру Сибири
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 мая 2024Хотела бы сказать слова благодарности Артуру за экскурсию Иркутские колокольные звоны!!! Артур - великолепный рассказчик и очень увлечённый своим делом человек!!!
- ЕЕлена31 марта 2024Была на экскурсии с Артуром 5 марта 2024 г. Подъем на колокольню такого храма трудно назвать экскурсией, скорее-это событие в
- ААнастасия8 марта 2024Это что-то невероятное.
- ВВалентина5 марта 2024Очень понравились старые дома,создающие облик старинного города
- ЕЕлена28 июля 2022Иркутск в параллели вековБыли на данной экскурсии. Очень понравилась было интересно как взрослым так и детям. Узнали много нового посетили интересные места. Вежливый знающий экскурсовод, рекомендуем.
- JJuliaurg23 мая 2022Иркутск религиозныйСпасибо году Сергею за очень познавательную экскурсию по церквям Иркутска!
- DDvmuap7 марта 2022Иркутск религиозныйЭкскурсия очень понравилась. Очень часто бываю по работе в Иркутске, но не знала, что есть столько много интересных мест. Константин
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Крестовоздвиженская Церковь»
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