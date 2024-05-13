Крестовоздвиженская Церковь – экскурсии в Иркутске

Найдено 5 экскурсий в категории «Крестовоздвиженская Церковь» в Иркутске, цены от 1 345 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иркутские колокольные звоны
Мини-группа
1 час
7 отзывов
Иркутские колокольные звоны: погружение в мир сибирского барокко
Поднимитесь на колокольню Крестовоздвиженской церкви, чтобы увидеть Иркутск с высоты и услышать легендарные колокольные звоны
Начало: Возле Крестовоздвиженской церкви
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1 345 за человека
Иркутск - город контрастов
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Иркутск - город контрастов
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 2, Спасская церковь
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску: история и современность
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, посетив его исторический центр и знаковые места на комфортабельном автомобиле. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за человека
Амурные дела в Иркутске
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Амурные дела в Иркутске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, пройдитесь по историческим улицам и узнайте уникальные истории города
Начало: Иркутск, ул. Красного Восстания, 9
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2 000 за всё до 5 чел.
Старинные храмы Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Старинные храмы Иркутска
Изучить неповторимую дореволюционную архитектуру Сибири
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Иркутские колокольные звоны
    Хотела бы сказать слова благодарности Артуру за экскурсию Иркутские колокольные звоны!!! Артур - великолепный рассказчик и очень увлечённый своим делом человек!!!
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    С первых минут мы погрузились в историю храма, на колокольню которого нам предстояло подняться. Узнали особенности работы звонаря, его положение в церковной "иерархии". Артур рассказал историю каждого колокола,"технологические" тайны колокольни)) Колоколов не много, но их вечерний перезвон в исполнении Артура - это что то необыкновенное, особенно, когда стоишь рядом и видишь, как это рождается!! А вид на Иркутск с высоты колокольни нужно видеть, а не описывать) По продолжительности экскурсия не напрягающая, подъём на колокольню по силам человеку любого возраста, если он может ходить по лестнице: ступени невысокие, 4 пролета разной длины, везде перила, и Артур всегда рядом. Однозначно рекомендую Артура и его иркутские колокола как гостям Иркутска, так и иркутянам!

  • Е
    Елена
    31 марта 2024
    Иркутские колокольные звоны
    Была на экскурсии с Артуром 5 марта 2024 г. Подъем на колокольню такого храма трудно назвать экскурсией, скорее-это событие в
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    жизни, которое навсегда останется в памяти. Стараюсь в каждом путешествии найти что-то необычное. Это как раз такой случай, рада, что не ошиблась! Необыкновенная экскурсия с интересным и увлеченным человеком, возможность прикоснуться к чему-то таинственному и,конечно, только положительные эмоции от колокольного звона в исполнении Артура. Рекомендую эту экскурсию всем,кто будет в Иркутске. Елена.

    Была на экскурсии с Артуром 5 марта 2024 г. Подъем на колокольню такого храма трудно назватьБыла на экскурсии с Артуром 5 марта 2024 г. Подъем на колокольню такого храма трудно назватьБыла на экскурсии с Артуром 5 марта 2024 г. Подъем на колокольню такого храма трудно назватьБыла на экскурсии с Артуром 5 марта 2024 г. Подъем на колокольню такого храма трудно назвать
  • А
    Анастасия
    8 марта 2024
    Иркутские колокольные звоны
    Это что-то невероятное.
  • В
    Валентина
    5 марта 2024
    Иркутск - город контрастов
    Очень понравились старые дома,создающие облик старинного города
  • Е
    Елена
    28 июля 2022
    Иркутск в параллели веков
    Были на данной экскурсии. Очень понравилась было интересно как взрослым так и детям. Узнали много нового посетили интересные места. Вежливый знающий экскурсовод, рекомендуем.
  • J
    Juliaurg
    23 мая 2022
    Иркутск религиозный
    Спасибо году Сергею за очень познавательную экскурсию по церквям Иркутска!
  • D
    Dvmuap
    7 марта 2022
    Иркутск религиозный
    Экскурсия очень понравилась. Очень часто бываю по работе в Иркутске, но не знала, что есть столько много интересных мест. Константин
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    рассказал много нового для меня. Я на Иркутск посмотрела другими глазами. Спасибо большое Константину. В машине было очень комфортно. Так держать!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Крестовоздвиженская Церковь»

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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Крестовоздвиженская Церковь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 345 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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