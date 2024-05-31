🚐 На микроавтобусе 15% скидка Групповая 3 часа 138 отзывов Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом Начало: В центре города Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 2000 1 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 28 отзывов Иркутск: история, легенды и современность Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 125 отзывов Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места Начало: Сквер Кирова от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Иркутск - столица Восточной окраины О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Добро пожаловать в Иркутск Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города Начало: в центре города 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 22 отзыва По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке 6 700 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Здравствуй, Иркутск Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прошлое и настоящее Иркутска Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии Начало: В сквере им. Кирова 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли Начало: сквер им. Кирова 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Знакомство с Иркутском на авто Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного от 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 15% скидка Групповая 3 часа 494 отзыва Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7 Расписание: Ежедневно в 11:00 2000 1 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 30 отзывов По Иркутску с ветерком Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии 7 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск Расписание: В любое время, по договоренности 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия по Иркутску Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Иркутск - город столичный Начало: Иркутск, по договоренности от 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Иркутск - город контрастов Начало: Ул. Сухэ-Батора, 2, Спасская церковь Расписание: Согласно расписанию в календаре 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Иркутск. Исторические зарисовки Начало: Сквер им. Кирова. у фонтана от 2 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Экскурсия по Иркутску на транспорте туристов Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.