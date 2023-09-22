Встречаемся пораньше, чтобы всё успеть, и выезжаем в сторону Монголии. По пути полюбуемся утренним Южным Байкалом и сделаем остановку, чтобы подкрепиться и отведать блюда бурятской кухни. Затем пересечём границу с Монголией, пройдём паспортный контроль и доедем до Ханха — посёлка на берегу Хубсугула.

Разместимся в юрточном лагере с видом на озеро и прогуляемся до шаманского святилища «13 обо» — священного места, где до сих пор практикуются обряды. Вечером — ужин и отдых.