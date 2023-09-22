Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари

Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов

Описание
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Отправляемся на 3 дня в Монголию, чтобы отдохнуть у самого глубокого и красивого озера страны, насладиться единением с первозданной природой и ощутить экзотику этих мест.

Вы попробуете блюда бурятской и монгольской кухонь, увидите, как живут кочевые народы, а желающие искупаются в термальных источниках.
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Ближайшие даты:
22
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для путешествия необходим загранпаспорт.
Возможно участие с детьми от 3 лет при наличии у них загранпаспорта.

Программа тура по дням

1 день

Путь в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилище

Встречаемся пораньше, чтобы всё успеть, и выезжаем в сторону Монголии. По пути полюбуемся утренним Южным Байкалом и сделаем остановку, чтобы подкрепиться и отведать блюда бурятской кухни. Затем пересечём границу с Монголией, пройдём паспортный контроль и доедем до Ханха — посёлка на берегу Хубсугула.

Разместимся в юрточном лагере с видом на озеро и прогуляемся до шаманского святилища «13 обо» — священного места, где до сих пор практикуются обряды. Вечером — ужин и отдых.

Путь в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилищеПуть в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилищеПуть в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилищеПуть в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилищеПуть в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилищеПуть в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилищеПуть в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилищеПуть в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилище
2 день

В гости к кочевникам, фотосафари

Сегодня после завтрака вас ждёт экскурсия к кочевникам. Поедем к ним на УАЗике, по дороге полюбуемся золотыми песками и пустынными бескрайними просторами. Устроим фотоохоту за табунами вольно пасущихся животных: здесь можно увидеть лошадей Пржевальского, маралов, газелей, сурков, птиц и верблюдов.

Вы познакомитесь с жизнью, бытом и обычаями кочевых народов, а вечером поужинаем на природе, наслаждаясь пейзажем.

В гости к кочевникам, фотосафариВ гости к кочевникам, фотосафариВ гости к кочевникам, фотосафариВ гости к кочевникам, фотосафариВ гости к кочевникам, фотосафариВ гости к кочевникам, фотосафариВ гости к кочевникам, фотосафариВ гости к кочевникам, фотосафариВ гости к кочевникам, фотосафари
3 день

Термальные источники, возвращение в Иркутск

Пора в обратный путь. Позавтракав, выезжаем в сторону границы. Но после её прохождения ещё заедем на термальные источники, где желающие смогут искупаться. К вечеру прибудем в Иркутск.

Термальные источники, возвращение в ИркутскТермальные источники, возвращение в ИркутскТермальные источники, возвращение в Иркутск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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