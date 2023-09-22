Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Вы попробуете блюда бурятской и монгольской кухонь, увидите, как живут кочевые народы, а желающие искупаются в термальных источниках.
сен
Описание
Организационные детали
Для путешествия необходим загранпаспорт.
Возможно участие с детьми от 3 лет при наличии у них загранпаспорта.
Программа тура по дням
Путь в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилище
Встречаемся пораньше, чтобы всё успеть, и выезжаем в сторону Монголии. По пути полюбуемся утренним Южным Байкалом и сделаем остановку, чтобы подкрепиться и отведать блюда бурятской кухни. Затем пересечём границу с Монголией, пройдём паспортный контроль и доедем до Ханха — посёлка на берегу Хубсугула.
Разместимся в юрточном лагере с видом на озеро и прогуляемся до шаманского святилища «13 обо» — священного места, где до сих пор практикуются обряды. Вечером — ужин и отдых.
В гости к кочевникам, фотосафари
Сегодня после завтрака вас ждёт экскурсия к кочевникам. Поедем к ним на УАЗике, по дороге полюбуемся золотыми песками и пустынными бескрайними просторами. Устроим фотоохоту за табунами вольно пасущихся животных: здесь можно увидеть лошадей Пржевальского, маралов, газелей, сурков, птиц и верблюдов.
Вы познакомитесь с жизнью, бытом и обычаями кочевых народов, а вечером поужинаем на природе, наслаждаясь пейзажем.
Термальные источники, возвращение в Иркутск
Пора в обратный путь. Позавтракав, выезжаем в сторону границы. Но после её прохождения ещё заедем на термальные источники, где желающие смогут искупаться. К вечеру прибудем в Иркутск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, 06:00-06:30Завершение: Иркутск, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.