Всего за 5 дней вы посетите две потрясающие локации. Таинственный и могущественный Байкал, овеянный легендами, непередаваемой красоты природой и зимним ледяным великолепием. Неприступные и впечатляющие Восточные Саяны, усеянные кристальной белизны снегом, с заледенелыми водопадами, горячими целебными источниками и священными буддийскими местами.

Перед взором постоянно рисуются высокие горы, а свежий воздух бодрит и поднимает настроение!

Искупаться в термальных водах, когда вокруг царит зимняя стужа – особенно приятное удовольствие!

Наш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях. Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Посетим одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики

Программа тура по дням

1 день Встреча. Дорога на Ольхон

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска. Групповой трансфер на остров Ольхон (ориентировочно в 10 утра). Дорога проходит по живописным местам. До паромной переправы поедем по Тажеранским степям. Заселение в п. Хужир. Свободное время для изучения окрестностей поселка, прогулки к мысу Бурхан. Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.

2 день Экскурсия на север Ольхона

Завтрак. На автомобиле УАЗ или ГАЗ поедем к северной части Ольхона. Увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун). Задержимся у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»). С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии. Обед-пикник на природе. На память нам останутся великолепные фотографии заледенелых гротов и пещер, причудливых видов удивительных сокуй. Возвращение в гостиницу. Свободное время. Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, обед-пикник, проживание.

3 день Переезд в Иркутск

Завтрак. Прощальная прогулка по Ольхону. В первой половине дня выезд в Иркутск. Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание.

4 день Величие Восточных Саян

Завтрак. Поездка в горы Восточных Саян. Дорога будет пролегать по красивым местам. Мы поедем в поселок Аршан, уютно разместившийся у подножия Тункинских Гольцов. Размещение и обзорная экскурсия. Гид расскажет нам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе мы поднимемся к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом. Затем испробуем целебной воды минеральных источников – по составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану. Посетим 2 буддийских дацана и большой сувенирный рынок – здесь можно купить превосходные тонизирующие сборы на основе местной травы саган-дайля и другие лекарственные средства, сувениры. Свободное время для прогулок и отдыха. Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия к водопадам, дацанам, услуги гида, проживание.

5 день Посещение горячих источников «Жемчуг»