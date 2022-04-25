Лед Байкала и величие Саян

Всего за 5 дней вы посетите две потрясающие локации

4.7
3 отзыва
Всего за 5 дней вы посетите две потрясающие локации.

Таинственный и могущественный Байкал, овеянный легендами, непередаваемой красоты природой и зимним ледяным великолепием.

Неприступные и впечатляющие Восточные Саяны, усеянные кристальной белизны снегом, с заледенелыми водопадами, горячими целебными источниками и священными буддийскими местами.
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Ближайшие даты:
14
фев
16
фев
18
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20
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Неземные ландшафты Тажеранских степей
Наш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях. Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Ледяные водопады
Ледяные водопады
Увидим прекрасные водопады, грациозно скованные льдом
Горячие источники
Горячие источники
Искупаться в термальных водах, когда вокруг царит зимняя стужа – особенно приятное удовольствие!
Величие Восточных Саян
Величие Восточных Саян
Перед взором постоянно рисуются высокие горы, а свежий воздух бодрит и поднимает настроение!

Программа тура по дням

1 день
Встреча. Дорога на Ольхон

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.

Групповой трансфер на остров Ольхон (ориентировочно в 10 утра).

Дорога проходит по живописным местам.

До паромной переправы поедем по Тажеранским степям.

Заселение в п. Хужир.

Свободное время для изучения окрестностей поселка, прогулки к мысу Бурхан.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.

Встреча. Дорога на ОльхонВстреча. Дорога на ОльхонВстреча. Дорога на ОльхонВстреча. Дорога на Ольхон
2 день
Экскурсия на север Ольхона

Завтрак.

На автомобиле УАЗ или ГАЗ поедем к северной части Ольхона.

Увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун).

Задержимся у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»). 

С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.

Обед-пикник на природе.

На память нам останутся великолепные фотографии заледенелых гротов и пещер, причудливых видов удивительных сокуй.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, обед-пикник, проживание.

Экскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север Ольхона
3 день
Переезд в Иркутск

Завтрак.

Прощальная прогулка по Ольхону.

В первой половине дня выезд в Иркутск.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание.

Переезд в ИркутскПереезд в ИркутскПереезд в ИркутскПереезд в Иркутск
4 день
Величие Восточных Саян

Завтрак.

Поездка в горы Восточных Саян. 

Дорога будет пролегать по красивым местам.

Мы поедем в поселок Аршан, уютно разместившийся у подножия Тункинских Гольцов. 

Размещение и обзорная экскурсия.

Гид расскажет нам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе мы поднимемся к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом.

Затем испробуем целебной воды минеральных источников – по составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Посетим 2 буддийских дацана и большой сувенирный рынок здесь можно купить превосходные тонизирующие сборы на основе местной травы саган-дайля и другие лекарственные средства, сувениры.

Свободное время для прогулок и отдыха.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия к водопадам, дацанам, услуги гида, проживание.

Величие Восточных СаянВеличие Восточных СаянВеличие Восточных СаянВеличие Восточных Саян
5 день
Посещение горячих источников «Жемчуг»

Завтрак.

Отправимся к горячим источникам.

Горячие источники находятся в 45 км езды от Аршана.

Бассейны работают круглогодично, а искупаться в горячих источниках, когда царит зимняя стужа – особенно приятное удовольствие!

Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у туристов способов расслабиться и наполнить тело силами.

Затем мы отправимся в обратный путь по прекрасной Тункинской Долине.

Обед колоритном кафе с местной кухней (в стоимость не включен).

Прибытие в Иркутск.

Окончание тура.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, посещение горячих источников.

Порядок экскурсионных дней может меняться и тур проводится в зеркальном порядке, например, в заезд 29 марта туристы сначала посещают Аршан, а далее Ольхон, при этом сумма экскурсий не меняется; точный порядок дней уточняйте при бронировании.

Посещение горячих источников «Жемчуг»Посещение горячих источников «Жемчуг»Посещение горячих источников «Жемчуг»Посещение горячих источников «Жемчуг»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • Номер “Стандарт” – 33 000 руб.;
  • Доплата за одноместное размещение – 14 000 руб.;
  • Номер “Комфорт” – 53 000 руб.;
  • Доплата за одноместное размещение – 21 000 руб.;

Типы размещения:

  • Стандарт – удобства в самом номере;
  • Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).

Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Указанное в программепитание
  • Указанное в программегрупповой трансферуслуги гида-экскурсоводапосещение горячих источников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билетыпитание
  • Не включенное в стоимость турасувениры и товары на рынке
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
  • Удобная обувь (нескользкие ботинки);
  • Головной убор (теплая шапка);
  • Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
  • Теплые варежки или перчатки;
  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • Купальные принадлежности (для посещения бани);
  • Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • Портативное зарядное устройство (power bank);
  • Туалетные принадлежности;
  • Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • Сидушка (хоба туристическая);
  • Термос (по желанию);
  • Бинокль (по желанию);
  • Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.

Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Может ли поменяться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
25 апр 2022
Принимающая сторона - приветливый персонал, радужные люди, стараются наилучшим образом организовать Ваш досуг. Но есть небольшие недочёты в организации.
Р
22 апр 2022
Организовали отлично,
Сопровождали на протяжении всего тура,
Поделились контактами дополнительных активностей на острове Ольхон
Ч
31 мар 2022
Организовано все отлично. Связь и информация по ходу действия была хорошо организована. Все было вовремя. Транспорт исправный. Гиды и водители профессиональные.

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