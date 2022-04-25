Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.
Групповой трансфер на остров Ольхон (ориентировочно в 10 утра).
Дорога проходит по живописным местам.
До паромной переправы поедем по Тажеранским степям.
Заселение в п. Хужир.
Свободное время для изучения окрестностей поселка, прогулки к мысу Бурхан.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.
Завтрак.
На автомобиле УАЗ или ГАЗ поедем к северной части Ольхона.
Увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун).
Задержимся у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.
Обед-пикник на природе.
На память нам останутся великолепные фотографии заледенелых гротов и пещер, причудливых видов удивительных сокуй.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, обед-пикник, проживание.
Завтрак.
Прощальная прогулка по Ольхону.
В первой половине дня выезд в Иркутск.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание.
Завтрак.
Поездка в горы Восточных Саян.
Дорога будет пролегать по красивым местам.
Мы поедем в поселок Аршан, уютно разместившийся у подножия Тункинских Гольцов.
Размещение и обзорная экскурсия.
Гид расскажет нам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе мы поднимемся к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом.
Затем испробуем целебной воды минеральных источников – по составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.
Посетим 2 буддийских дацана и большой сувенирный рынок – здесь можно купить превосходные тонизирующие сборы на основе местной травы саган-дайля и другие лекарственные средства, сувениры.
Свободное время для прогулок и отдыха.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия к водопадам, дацанам, услуги гида, проживание.
Завтрак.
Отправимся к горячим источникам.
Горячие источники находятся в 45 км езды от Аршана.
Бассейны работают круглогодично, а искупаться в горячих источниках, когда царит зимняя стужа – особенно приятное удовольствие!
Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у туристов способов расслабиться и наполнить тело силами.
Затем мы отправимся в обратный путь по прекрасной Тункинской Долине.
Обед колоритном кафе с местной кухней (в стоимость не включен).
Прибытие в Иркутск.
Окончание тура.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, посещение горячих источников.
Порядок экскурсионных дней может меняться и тур проводится в зеркальном порядке, например, в заезд 29 марта туристы сначала посещают Аршан, а далее Ольхон, при этом сумма экскурсий не меняется; точный порядок дней уточняйте при бронировании.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Типы размещения:
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.