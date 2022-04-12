Листвянка — туристическая мекка на Байкале, экскурсионный центр, где сконцентрировано множество интересных мест для посещения.

Музей деревянного зодчества «Тальцы» и музей Байкала

Это уникальное собрание памятников истории и архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Тут собраны экспозиции и постройки как коренных народов — эвенков, бурят и якутов, так и исторические дома переселенцев в Сибирь — казаков, старообрядцев и зажиточных крестьян, а также башни Илимского острога. Комплекс под открытым небом привлечет вас возможностью непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.

Посетим музей Байкала — уникальное собрание информации об истории исследований и природе озера. Познакомимся с флорой и фауной озера, а при желании совершим виртуальное погружение в глубины Байкала. Мы остановимся у истока Ангары, где посреди реки возвышается Шаман-Камень, наделённый бурятами особой силой, к которому приезжали молиться и совершать обряды.

Нерпинарий и канатная дорога

Желающие смогут сходить на представление в нерпинапий, полюбоваться смышлёными эндемиками, их навыками и талантами, которые они приобрели за время дрессировок.

Канатная дорога поднимет нас на смотровую площадку — «Камень Черского», с которой открывается редкая по красоте и содержательности панорама. Вы увидите озеро Байкал, реку Ангару, порт Байкал и величественные вершины Хамар-Дабана.

Прогуляемся по набережной, отправимся на рыбный рынок, чтобы попробовать байкальский омуль и купить на память сувенир от народных мастеров. Зимой прокатимся на собачьих упряжках, снегоходах, аэролодке, а летом совершим водные прогулки на кораблях и катамаранах.