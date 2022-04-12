Листвянка - визитная карточка Байкала

Приятная часовая прогулка на автомобиле по живописной дороге Байкальского тракта

Индивидуальная
Приятная часовая прогулка на автомобиле по живописной дороге Байкальского тракта и вы окунётесь в атмосферу курортного посёлка, наполненного историческими событиями и легендами.

Мы посетим музей деревянного зодчества под открытым небом — «Тальцы», в котором собраны постройки как коренных народов, так и исторические дома переселенцев в Сибирь.

А в Байкальском музее увидим уникальную информацию об истории исследований и природе озера.

Канатная дорога поднимет нас на смотровую площадку — «Камень Черского», откуда открывается прекрасная панорама.

Желающие смогут сходить на представление в нерпинапий.

А еще мы прогуляемся по набережной и отправимся на рыбный рынок, чтобы попробовать байкальский омуль и купить сувениры.
Листвянка - визитная карточка Байкала
Листвянка - визитная карточка Байкала
Листвянка - визитная карточка Байкала
Листвянка - визитная карточка Байкала
Листвянка - визитная карточка Байкала
Листвянка - визитная карточка Байкала

Что вас ожидает 🤩

  • Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
  • Исток реки Ангары
  • Шаман-камень
  • Лимнологический музей
  • Канатно-кресельная дорога
  • Смотровая площадка «Камень Черского»
  • Колесо обозрения
Листвянка — туристическая мекка на Байкале, экскурсионный центр, где сконцентрировано множество интересных мест для посещения.
Музей деревянного зодчества «Тальцы» и музей Байкала
Это уникальное собрание памятников истории и архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Тут собраны экспозиции и постройки как коренных народов — эвенков, бурят и якутов, так и исторические дома переселенцев в Сибирь — казаков, старообрядцев и зажиточных крестьян, а также башни Илимского острога. Комплекс под открытым небом привлечет вас возможностью непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.
Посетим музей Байкала — уникальное собрание информации об истории исследований и природе озера. Познакомимся с флорой и фауной озера, а при желании совершим виртуальное погружение в глубины Байкала. Мы остановимся у истока Ангары, где посреди реки возвышается Шаман-Камень, наделённый бурятами особой силой, к которому приезжали молиться и совершать обряды.

Нерпинарий и канатная дорога

Желающие смогут сходить на представление в нерпинапий, полюбоваться смышлёными эндемиками, их навыками и талантами, которые они приобрели за время дрессировок.
Канатная дорога поднимет нас на смотровую площадку — «Камень Черского», с которой открывается редкая по красоте и содержательности панорама. Вы увидите озеро Байкал, реку Ангару, порт Байкал и величественные вершины Хамар-Дабана.
Прогуляемся по набережной, отправимся на рыбный рынок, чтобы попробовать байкальский омуль и купить на память сувенир от народных мастеров. Зимой прокатимся на собачьих упряжках, снегоходах, аэролодке, а летом совершим водные прогулки на кораблях и катамаранах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Вход в этнографический музей (300 руб.)
  • Канатный подъёмник на смотровую площадку (200 руб.)
  • Музей Байкала (400 руб.)
  • Нерпинарий (взрослые с 12 лет 1000руб., дети 750 руб.)
  • Питание в кафе при желании
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно с 09:00

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