Экскурсии в нерпинарий

Найдено 5 экскурсий в категории «Нерпинарий» в Иркутске, цены от 3 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День у «славного моря Байкал» в посёлке Листвянка
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
70 отзывов
День у Байкала в Листвянке: Путешествие к сердцу Сибири
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
«Нерпинарий, где умные байкальские нерпочки покажут вам представление»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 12 700 за человека
Иркутск и Байкал: Листвянка и музей «Тальцы»
🚗 На машине
Групповая
8 часов
66 отзывов
Иркутск и Байкал: путешествие от Листвянки до музея Тальцы
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Иркутску и Байкалу. Откройте для себя красоту Листвянки, историю музея Тальцы и величие пика Черского
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
«Нерпинарий, где можно увидеть уникальное представление байкальской нерпы»
Расписание: По субботам в 9:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 900 за человека
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
«Посещение Нерпинария и заезд в кафе»
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750 за всё до 3 чел.
Листвянка - визитная карточка Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Листвянка - визитная карточка Байкала
Начало: По договоренности
«Нерпинарий и канатная дорога Желающие посетят нерпинапий, полюбуются смышлёными эндемиками, их навыками и талантами»
Расписание: ежедневно с 09:00
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
9 800 за всё до 3 чел.
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Начало: Отель, где проживают туристы
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1500013 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    13 мая 2024
    Листвянка - визитная карточка Байкала
    Выражаю благодарность Руслану, как к очень внимательному, корректному гиду, путешествие было максимально комфортным, интересным, оптимально организованным - и по времени и по маршруту и по локациям и по рассказу, все понравилось, спасибо! Рекомендую!
  • М
    Мария
    7 мая 2024
    Иркутск и Байкал: Листвянка и музей «Тальцы»
    Экскурсия очень понравилась. Гид Александр -кладезь знаний, прекрасная подача информации. Очень рада, что нам так повезло с гидом. Поездка была чрезвычайно познавательна и интересна. Транспорт комфортный. Времени на всё было достаточно.
  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Иркутск и Байкал: Листвянка и музей «Тальцы»
    Александр замечательный гид и фанат своего дела. Было очень интересно и познавательно послушать про Байкал и Иркутск. Большое спасибо!
  • Н
    Надежда
    24 апреля 2024
    День у «славного моря Байкал» в посёлке Листвянка
    Все очень понравилось, побывали в Тальцах, съездили в Листвянку, посмотрели на Байкал, на Ангару, сходили в Байкальский музей. Пообедали в
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    юрте, попробовали бурятскую кухню. Огромное спасибо, благодарность нашему экскурсоводу Алине. Очень добродушная, благожелательная, подробно нам рассказала про историю Иркутска, ледокола Ангара, про поселение Тальцы и многое другое. Очень удобно, что приехали за нами в гостиницу и обратно привезли. Рекомендую.

  • V
    Vladimir
    24 апреля 2024
    День у «славного моря Байкал» в посёлке Листвянка
    Тальцы - супер! Этот музей однозначно стоит поездки и превзошел ожидания! Сама по себе Листвянка ценности особой не представляет, нагромождение
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    безвкусных построек без единого стиля, напоминает курорты на юге России. Вид слияния Ангары с байкалом - зачет! Хотелось посмотреть сверху, но, к сожалению, канатка не работала. В целом экскурсия интересная, все было пунктуально и по плану. Минус балл за постоянно орущий в машине антирадар и дерганую манеру вождения

  • Л
    Лера
    1 апреля 2024
    Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
    Экскурсия понравилась! Ольга очень приятный человек и замечательный гид, учла все пожелания по маршруту, рассказала интересные факты, показала главные локации, смогла охватить по максимуму насколько это было возможно. Огромная благодарность!
  • А
    Андрей
    19 февраля 2024
    Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
    Экскурсовод Ольга очень хорошо спланировала маршрут дня, и наша группа совершила очень насыщенную поездку практически по всем известным зданиям и
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    историческим местам Иркутска и Листвянки. Ольга не только очень интересно, ярко и подробно рассказала историю и рассказы о Байкале, но и приготовила каждому туристу в пути изысканные маленькие сюрпризы, чтобы вы могли в полной мере ощутить ее энтузиазм и дружелюбие. Какой чудесный день, мы всегда будем помнить историю Байкала и солнечную доброту иркутян благодаря этой экскурсии! Огромное спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Всем ее очень рекомендую!

  • А
    Анастасия
    5 января 2024
    На встречу с Байкалом. Листвянка
    Экскурсия прошла на Ура. Всей семьёй остались под большим впечатлением. Наш гид Марина выложилась на все 100%, что бы мы остались в восторге от увиденного и услышанного, и у неё это получилось. Спасибо вам большое Марина за прекрасный день.
  • Н
    Настя
    3 января 2024
    На встречу с Байкалом. Листвянка
    Марина отличный человек и экскурсовод! Нам все очень понравилось! Рекомендуем! От рассказов и видов заканчивая вкусным чаепитием!!!
  • Е
    Елена
    3 декабря 2023
    Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
    Экскурсия замечательная. Всем рекомендую. Гид Ольга приветливая, доброделательная, действительно влюблённая в Байкал. От неё получили массу полезной и интересной информации. Погода просто порадовала (тепло, безветренно). Впечатлений, как воды в Байкале.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Нерпинарий»

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  1. День у «славного моря Байкал» в посёлке Листвянка
  2. Иркутск и Байкал: Листвянка и музей «Тальцы»
  3. Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
  4. Листвянка - визитная карточка Байкала
  5. Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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