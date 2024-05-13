Л Лариса Листвянка - визитная карточка Байкала Выражаю благодарность Руслану, как к очень внимательному, корректному гиду, путешествие было максимально комфортным, интересным, оптимально организованным - и по времени и по маршруту и по локациям и по рассказу, все понравилось, спасибо! Рекомендую!

М Мария Иркутск и Байкал: Листвянка и музей «Тальцы» Экскурсия очень понравилась. Гид Александр -кладезь знаний, прекрасная подача информации. Очень рада, что нам так повезло с гидом. Поездка была чрезвычайно познавательна и интересна. Транспорт комфортный. Времени на всё было достаточно.

Н Надежда Иркутск и Байкал: Листвянка и музей «Тальцы» Александр замечательный гид и фанат своего дела. Было очень интересно и познавательно послушать про Байкал и Иркутск. Большое спасибо!

Н Надежда День у «славного моря Байкал» в посёлке Листвянка читать дальше юрте, попробовали бурятскую кухню. Огромное спасибо, благодарность нашему экскурсоводу Алине. Очень добродушная, благожелательная, подробно нам рассказала про историю Иркутска, ледокола Ангара, про поселение Тальцы и многое другое. Очень удобно, что приехали за нами в гостиницу и обратно привезли. Рекомендую. Все очень понравилось, побывали в Тальцах, съездили в Листвянку, посмотрели на Байкал, на Ангару, сходили в Байкальский музей. Пообедали в

V Vladimir День у «славного моря Байкал» в посёлке Листвянка читать дальше безвкусных построек без единого стиля, напоминает курорты на юге России. Вид слияния Ангары с байкалом - зачет! Хотелось посмотреть сверху, но, к сожалению, канатка не работала. В целом экскурсия интересная, все было пунктуально и по плану. Минус балл за постоянно орущий в машине антирадар и дерганую манеру вождения Тальцы - супер! Этот музей однозначно стоит поездки и превзошел ожидания! Сама по себе Листвянка ценности особой не представляет, нагромождение

Л Лера Иркутск и Байкал - самое интересное за один день Экскурсия понравилась! Ольга очень приятный человек и замечательный гид, учла все пожелания по маршруту, рассказала интересные факты, показала главные локации, смогла охватить по максимуму насколько это было возможно. Огромная благодарность!

А Андрей Иркутск и Байкал - самое интересное за один день читать дальше историческим местам Иркутска и Листвянки. Ольга не только очень интересно, ярко и подробно рассказала историю и рассказы о Байкале, но и приготовила каждому туристу в пути изысканные маленькие сюрпризы, чтобы вы могли в полной мере ощутить ее энтузиазм и дружелюбие. Какой чудесный день, мы всегда будем помнить историю Байкала и солнечную доброту иркутян благодаря этой экскурсии! Огромное спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Всем ее очень рекомендую! Экскурсовод Ольга очень хорошо спланировала маршрут дня, и наша группа совершила очень насыщенную поездку практически по всем известным зданиям и

А Анастасия На встречу с Байкалом. Листвянка Экскурсия прошла на Ура. Всей семьёй остались под большим впечатлением. Наш гид Марина выложилась на все 100%, что бы мы остались в восторге от увиденного и услышанного, и у неё это получилось. Спасибо вам большое Марина за прекрасный день.

Н Настя На встречу с Байкалом. Листвянка Марина отличный человек и экскурсовод! Нам все очень понравилось! Рекомендуем! От рассказов и видов заканчивая вкусным чаепитием!!!