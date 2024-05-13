1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
День у Байкала в Листвянке: Путешествие к сердцу Сибири
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
«Нерпинарий, где умные байкальские нерпочки покажут вам представление»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 12 700₽ за человека
Групповая
8 часов
Иркутск и Байкал: путешествие от Листвянки до музея Тальцы
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Иркутску и Байкалу. Откройте для себя красоту Листвянки, историю музея Тальцы и величие пика Черского
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
«Нерпинарий, где можно увидеть уникальное представление байкальской нерпы»
Расписание: По субботам в 9:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
«Посещение Нерпинария и заезд в кафе»
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Листвянка - визитная карточка Байкала
Начало: По договоренности
«Нерпинарий и канатная дорога Желающие посетят нерпинапий, полюбуются смышлёными эндемиками, их навыками и талантами»
Расписание: ежедневно с 09:00
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Начало: Отель, где проживают туристы
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса13 мая 2024Выражаю благодарность Руслану, как к очень внимательному, корректному гиду, путешествие было максимально комфортным, интересным, оптимально организованным - и по времени и по маршруту и по локациям и по рассказу, все понравилось, спасибо! Рекомендую!
- ММария7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Александр -кладезь знаний, прекрасная подача информации. Очень рада, что нам так повезло с гидом. Поездка была чрезвычайно познавательна и интересна. Транспорт комфортный. Времени на всё было достаточно.
- ННадежда6 мая 2024Александр замечательный гид и фанат своего дела. Было очень интересно и познавательно послушать про Байкал и Иркутск. Большое спасибо!
- ННадежда24 апреля 2024Все очень понравилось, побывали в Тальцах, съездили в Листвянку, посмотрели на Байкал, на Ангару, сходили в Байкальский музей. Пообедали в
- VVladimir24 апреля 2024Тальцы - супер! Этот музей однозначно стоит поездки и превзошел ожидания! Сама по себе Листвянка ценности особой не представляет, нагромождение
- ЛЛера1 апреля 2024Экскурсия понравилась! Ольга очень приятный человек и замечательный гид, учла все пожелания по маршруту, рассказала интересные факты, показала главные локации, смогла охватить по максимуму насколько это было возможно. Огромная благодарность!
- ААндрей19 февраля 2024Экскурсовод Ольга очень хорошо спланировала маршрут дня, и наша группа совершила очень насыщенную поездку практически по всем известным зданиям и
- ААнастасия5 января 2024На встречу с Байкалом. ЛиствянкаЭкскурсия прошла на Ура. Всей семьёй остались под большим впечатлением. Наш гид Марина выложилась на все 100%, что бы мы остались в восторге от увиденного и услышанного, и у неё это получилось. Спасибо вам большое Марина за прекрасный день.
- ННастя3 января 2024На встречу с Байкалом. ЛиствянкаМарина отличный человек и экскурсовод! Нам все очень понравилось! Рекомендуем! От рассказов и видов заканчивая вкусным чаепитием!!!
- ЕЕлена3 декабря 2023Экскурсия замечательная. Всем рекомендую. Гид Ольга приветливая, доброделательная, действительно влюблённая в Байкал. От неё получили массу полезной и интересной информации. Погода просто порадовала (тепло, безветренно). Впечатлений, как воды в Байкале.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Нерпинарий»
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