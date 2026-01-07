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Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку

Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Представляем вашему вниманию уникальную возможность погрузиться в атмосферу Байкала и его окрестностей.

Эта индивидуальная экскурсия начинается в Иркутске и ведет вас в Листвянку, где вы не только насладитесь красотами природы в
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зависимости от сезона на катере или собачьих упряжках, но и познакомитесь с богатством местной кухни.

Узнайте, как на вкус омуль, сагудай, буузы и многие другие блюда, которые делают кулинарное наследие этого региона уникальным.

Ваше путешествие будет наполнено новыми впечатлениями, знаниями и, конечно, вкусами, которые останутся с вами на долгое время

5
50 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальная возможность увидеть Байкал летом и зимой
  • 🐾 Катание на собачьих упряжках и квадроциклах
  • 🍽 Знакомство с традиционной бурятской и сибирской кухней
  • 🚢 Прогулка на катере по Байкалу
  • 🎡 Посещение колеса обозрения с видом на озеро
  • 🏞 Вдохновляющие пейзажи и свежий воздух
  • 🐟 Дегустация байкальского омуля и других деликатесов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для путешествия в Листвянку - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться природой Байкала и активными развлечениями на свежем воздухе. В мае, сентябре и октябре также можно посетить это место, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, а некоторые активности ограничены. В остальное время года путешествие возможно, но погодные условия могут быть менее благоприятными для комфортного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку

Что можно увидеть

  • Байкал
  • Ледокол Ангара
  • Иркутская гидроэлектростанция
  • Колесо обозрения

Описание экскурсии

Встреча в Иркутске

Это захватывающее путешествие начинается в Иркутске: мы встретимся в аэропорту, гостинице или на железнодорожном вокзале. Расстояние от города до берега Байкала составляет 70 километров: чтобы скоротать время в пути, я расскажу об истории нашего региона. А еще мы сделаем небольшую остановку у старейшего в мире ледокола Ангара и Иркутской гидроэлектростанции.

На свежем воздухе

В зависимости от времени года, перед сытным обедом мы прокатимся по Байкалу на катере или на собачьих упряжках в компании с сибирскими хаски. Наслаждаясь красотами озера, вы узнаете много нового о его природе и истории, а также получите уникальный опыт общения с местными жителями и культурой Байкальских народов.
По желанию, вы можете дополнить день катанием на квадроциклах, коньках или снегоходах — это замечательное развлечение для тех, кто любит активный отдых. Во время прогулки можно увидеть красивые пейзажи и вдоволь надышаться свежим воздухом.

Знакомство с бурятской и сибирской кухней

Ну а теперь приступаем к главной части путешествия — гастрономической. Я заранее спрошу у вас о предпочтениях, чтобы подобрать идеальное место для обеда: аутентичное кафе на рыбном рынке, ресторан на берегу Байкала или даже юрту. Во время обеда вы познакомитесь с традиционной кухней местных: узнаете, чем отличается сагудай от загудая, строганина от расколодки, буузы от поз, а малая голомянка от большой.
А ещё попробуете знаменитый байкальский омуль разных видов приготовления: горячего и холодного копчения, прессованный, вяленый и малосольный. Понравившуюся рыбу можно будет взять с собой как вкусный сувенир. И не забудьте про кедровый грильяж, сибирскую клюкву и уникальный чай Саган-Дайля.

На высоте

Следующим пунктом нашей экскурсии станет колесо обозрения — ещё одно место, которое стоит посетить во время экскурсии в Листвянку. Это замечательное развлечение для тех, кто хочет подняться над суетой и увидеть панорамный вид на озеро и горы. Перед выездом в город мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться красивым видом Байкала с высоты птичьего полета. И не забудьте загадать желание — ведь все вокруг пропитано волшебством.

Возвращаясь в Иркутск, я расскажу, как можно вкусно провести вечер в городе и подскажу хорошие места для ужина.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или кроссовере (в зависимости от количества человек)
  • В стоимость включены: услуги гида и транспортные расходы
  • Питание, билеты в музеи, активности оплачиваются дополнительно
  • Вам пригодятся солнцезащитные очки — на Байкале 300 солнечных дней в году
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

По желанию за дополнительную плату в экскурсию можно включить:

  • Круглый год: Нерпинарий, Байкальский музей или Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы»
  • Летом: катание на лошадях, прогулка на квадроциклах или катере с прозрачным дном — уникальный способ понаблюдать за подводным миром Байкала.
  • Зимой: катание на коньках, снегоходах и Хивусе — комфортабельном судне на воздушной подушке, предназначенным для безопасного перемещения по льду любой толщины.

У нас гибкая программа, вы можете выбрать все перечисленные активности или остановиться на самых желанных.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Макс
Макс — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 901 туриста
Меня зовут Максим, я представляю команду экспертов в области Байкальского туризма. Все наши гиды — профессионалы с аккредитацией в национальных парках и музеях. С радостью раскроем вам красоту нашего края.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
3
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2
1
1
Дарья
Выражаю огромную благодарность Максиму за проведённую экскурсию.
Информация структурирована, понятна и интересна.
Прикоснулись к прекрасному. Максим был нашим первым гидом на территории Восточной Сибири, и мы не прогадали.
Он установил высокую планку квалификации гидов, осведомлённости, владением информации и любви к своему краю.
Желаю профессионального роста и благодарных гостей.
Выражаю огромную благодарность Максиму за проведённую экскурсию.
Выражаю огромную благодарность Максиму за проведённую экскурсию.
Выражаю огромную благодарность Максиму за проведённую экскурсию.
Выражаю огромную благодарность Максиму за проведённую экскурсию.
Выражаю огромную благодарность Максиму за проведённую экскурсию.
Выражаю огромную благодарность Максиму за проведённую экскурсию.
Выражаю огромную благодарность Максиму за проведённую экскурсию.
Выражаю огромную благодарность Максиму за проведённую экскурсию.+1
Выражаю огромную благодарность Максиму за проведённую экскурсию.
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В
Замечательное путешествие!! Всё получилось ровно так, как мы хотели! Успели всё, что выбрали посмотреть в этот день! Максим (гид) - мастер своего дела. Рядом с ним действительно отдых: берет на себя организационные хлопоты, рекомендует самые лучшие места для отдыха и еды, рассказывает необычные истории края, водит безопасно! Мы довольны!
Макс
Макс
Ответ организатора:
Вероника, спасибо большое за такой тёплый и подробный отзыв!

Мы очень рады, что ваше путешествие получилось именно таким, как вы задумали
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— и по маршруту, и по впечатлениям.
Замечательно, что вы почувствовали настоящий отдых: без хлопот, зато с историями, красотами и уютом.
И знаете, Байкал зимой — это совершенно другая, но тоже волшебная сказка. Прозрачный синий лёд, гроты, ледяные наплёски, поездки по Байкалу на хивусе… Приезжайте зимой — мы с радостью покажет вам знаменитые торосы и самые живописные места замёрзшего озера. Обещаем, будет незабываемо, Будем ждать вас снова!

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Александра
Обратились к Максиму за одной экскурсией, в итоге взяли 4. 😆Все гиды и маршруты были подобраны просто превосходно. Столько всего интересного. Выполнили все наши пожелания. Если хотите получить море интересной
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информации и незабываемых впечатлений, обращайтесь к Максиму. Хоть мы и поздно обратились за экскурсиями, он все равно нашел отличных гидов, которые нас сопровождали. Кто-то пел песни, кто-то варил уху на льду, кто-то рассказывал интересные легенды. Спасибо Вам большое ❤️

Обратились к Максиму за одной экскурсией, в итоге взяли 4. 😆Все гиды и маршруты были подобраны
Обратились к Максиму за одной экскурсией, в итоге взяли 4. 😆Все гиды и маршруты были подобраны
Обратились к Максиму за одной экскурсией, в итоге взяли 4. 😆Все гиды и маршруты были подобраны
Обратились к Максиму за одной экскурсией, в итоге взяли 4. 😆Все гиды и маршруты были подобраны
Обратились к Максиму за одной экскурсией, в итоге взяли 4. 😆Все гиды и маршруты были подобраны
Обратились к Максиму за одной экскурсией, в итоге взяли 4. 😆Все гиды и маршруты были подобраны
Обратились к Максиму за одной экскурсией, в итоге взяли 4. 😆Все гиды и маршруты были подобраны
Обратились к Максиму за одной экскурсией, в итоге взяли 4. 😆Все гиды и маршруты были подобраны+1
Обратились к Максиму за одной экскурсией, в итоге взяли 4. 😆Все гиды и маршруты были подобраны
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Ания
Спасибо гиду Максиму за проведение экскурсии по Байкалу в поселок Листвянка. Ездили мы всей семьей нам все очень понравилось. Посетили музей там нам все рассказали про зарождение Байкала, посмотрели на
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рыб которые водятся в озере и на нерп, катались на хивусе, затем вышли на лед. Поели рыбу омуль горячего копчения, по канатной дороге поднялись на смотровую площадку, покатались на конной повозке.

Спасибо гиду Максиму за проведение экскурсии по Байкалу в поселок Листвянка. Ездили мы всей семьей нам
Спасибо гиду Максиму за проведение экскурсии по Байкалу в поселок Листвянка. Ездили мы всей семьей нам
Спасибо гиду Максиму за проведение экскурсии по Байкалу в поселок Листвянка. Ездили мы всей семьей нам
Спасибо гиду Максиму за проведение экскурсии по Байкалу в поселок Листвянка. Ездили мы всей семьей нам
Спасибо гиду Максиму за проведение экскурсии по Байкалу в поселок Листвянка. Ездили мы всей семьей нам
Спасибо гиду Максиму за проведение экскурсии по Байкалу в поселок Листвянка. Ездили мы всей семьей нам
Спасибо гиду Максиму за проведение экскурсии по Байкалу в поселок Листвянка. Ездили мы всей семьей нам
Спасибо гиду Максиму за проведение экскурсии по Байкалу в поселок Листвянка. Ездили мы всей семьей нам+2
Спасибо гиду Максиму за проведение экскурсии по Байкалу в поселок Листвянка. Ездили мы всей семьей нам
Спасибо гиду Максиму за проведение экскурсии по Байкалу в поселок Листвянка. Ездили мы всей семьей нам
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Е
Это просто невероятная экскурсия на Байкал! Максим, спасибо вам огромное! Гид - замечательный! За его спиной у него много туристического опыта и интересных историй. Проконсультировал нас по ценам, рассказал где
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можно сэкономить, купить самую лучшую рыбу и сувениры, да и вообще еще много чего! Экскурсию адаптировали прям под нас! Если будет возможность посетить еще раз замечательные места Байкала, то мы будем обращаться к этому гиду! Еще раз спасибо за то, что показали нам Байкал с такой стороны и оставили нам самые тёплые и крутые воспоминания 😍😍😍😍 Вика, Диана, Наташа и Ира из Хабаровска

Это просто невероятная экскурсия на Байкал! Максим, спасибо вам огромное! Гид - замечательный! За его спиной
Это просто невероятная экскурсия на Байкал! Максим, спасибо вам огромное! Гид - замечательный! За его спиной
Это просто невероятная экскурсия на Байкал! Максим, спасибо вам огромное! Гид - замечательный! За его спиной
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Ирина
Первое знакомство с Байкалом, довелось нам пройти с очень интересным гидом - Максимом! Встретил у подъезда на чистом и комфортном автомобиле! Помимо заданной темы маршрута, интересные рассказы об истории и
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архитектуре города Иркутска по дороге на выезд, а также въезд))) Очень позитивный, интересный гид))) по прибытии на Листвянку, прикоснулись к Байкалу и местной национальной кухне😋 Первым и сытным обедом предстоял в кафе бурятской кухни, но это не просто кафе, а настоящая юрта с традиционным колоритом, резные балки, перегородки и шикарными блюдами))) попробовали Бухлер на баранине: нежнейшие мясо, наивеуснейший бульон! Ну и как же без традиционного и знаменитого блюда! Буузы - one love🫶 Жаль что попали на межсезонье, собачьих упряжек и катаний на коньках не было! Но некоим образом не испортило впечатление о проведенном времени!
Нерпинарий очень впечатлил! Такие милые, а какие у них глаза🥹 в них можно утонуть!
Покатались на обзорном колесе! Сделали памятные фото! Гуляли на рынке Листвянки! Накупили сувениров из натуральных камней и конечно же попробовали рыбной продукции, омуль - вяленый, горячего холодного копчения (нежнейшая, наисвежейшая) и маленькую рыбку (забыла как называется😅 очень специфичная, богатая жирами) на любителя, (водится только в водах Байкала)! И конечно же взяли с собой, себе и своим друзьям и коллегам в гостинцы!
Подведя итоги, могу сказать, обязательно посетить данное гастрономическое путешествие! Спасибо Максим! Приятно было познакомиться!

Первое знакомство с Байкалом, довелось нам пройти с очень интересным гидом - Максимом! Встретил у подъезда
Первое знакомство с Байкалом, довелось нам пройти с очень интересным гидом - Максимом! Встретил у подъезда
Первое знакомство с Байкалом, довелось нам пройти с очень интересным гидом - Максимом! Встретил у подъезда
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