Лучшее время для путешествия в Листвянку - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться природой Байкала и активными развлечениями на свежем воздухе. В мае, сентябре и октябре также можно посетить это место, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, а некоторые активности ограничены. В остальное время года путешествие возможно, но погодные условия могут быть менее благоприятными для комфортного отдыха.

Представляем вашему вниманию уникальную возможность погрузиться в атмосферу Байкала и его окрестностей.Эта индивидуальная экскурсия начинается в Иркутске и ведет вас в Листвянку, где вы не только насладитесь красотами природы в

зависимости от сезона на катере или собачьих упряжках, но и познакомитесь с богатством местной кухни. Узнайте, как на вкус омуль, сагудай, буузы и многие другие блюда, которые делают кулинарное наследие этого региона уникальным. Ваше путешествие будет наполнено новыми впечатлениями, знаниями и, конечно, вкусами, которые останутся с вами на долгое время

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Встреча в Иркутске

Это захватывающее путешествие начинается в Иркутске: мы встретимся в аэропорту, гостинице или на железнодорожном вокзале. Расстояние от города до берега Байкала составляет 70 километров: чтобы скоротать время в пути, я расскажу об истории нашего региона. А еще мы сделаем небольшую остановку у старейшего в мире ледокола Ангара и Иркутской гидроэлектростанции.

На свежем воздухе

В зависимости от времени года, перед сытным обедом мы прокатимся по Байкалу на катере или на собачьих упряжках в компании с сибирскими хаски. Наслаждаясь красотами озера, вы узнаете много нового о его природе и истории, а также получите уникальный опыт общения с местными жителями и культурой Байкальских народов.

По желанию, вы можете дополнить день катанием на квадроциклах, коньках или снегоходах — это замечательное развлечение для тех, кто любит активный отдых. Во время прогулки можно увидеть красивые пейзажи и вдоволь надышаться свежим воздухом.

Знакомство с бурятской и сибирской кухней

Ну а теперь приступаем к главной части путешествия — гастрономической. Я заранее спрошу у вас о предпочтениях, чтобы подобрать идеальное место для обеда: аутентичное кафе на рыбном рынке, ресторан на берегу Байкала или даже юрту. Во время обеда вы познакомитесь с традиционной кухней местных: узнаете, чем отличается сагудай от загудая, строганина от расколодки, буузы от поз, а малая голомянка от большой.

А ещё попробуете знаменитый байкальский омуль разных видов приготовления: горячего и холодного копчения, прессованный, вяленый и малосольный. Понравившуюся рыбу можно будет взять с собой как вкусный сувенир. И не забудьте про кедровый грильяж, сибирскую клюкву и уникальный чай Саган-Дайля.

На высоте

Следующим пунктом нашей экскурсии станет колесо обозрения — ещё одно место, которое стоит посетить во время экскурсии в Листвянку. Это замечательное развлечение для тех, кто хочет подняться над суетой и увидеть панорамный вид на озеро и горы. Перед выездом в город мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться красивым видом Байкала с высоты птичьего полета. И не забудьте загадать желание — ведь все вокруг пропитано волшебством.

Возвращаясь в Иркутск, я расскажу, как можно вкусно провести вечер в городе и подскажу хорошие места для ужина.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или кроссовере (в зависимости от количества человек)

В стоимость включены: услуги гида и транспортные расходы

Питание, билеты в музеи, активности оплачиваются дополнительно

Вам пригодятся солнцезащитные очки — на Байкале 300 солнечных дней в году

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

По желанию за дополнительную плату в экскурсию можно включить:

Круглый год: Нерпинарий, Байкальский музей или Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы»

Летом: катание на лошадях, прогулка на квадроциклах или катере с прозрачным дном — уникальный способ понаблюдать за подводным миром Байкала.

Зимой: катание на коньках, снегоходах и Хивусе — комфортабельном судне на воздушной подушке, предназначенным для безопасного перемещения по льду любой толщины.

У нас гибкая программа, вы можете выбрать все перечисленные активности или остановиться на самых желанных.