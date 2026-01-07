Эта индивидуальная экскурсия начинается в Иркутске и ведет вас в Листвянку, где вы не только насладитесь красотами природы в
7 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальная возможность увидеть Байкал летом и зимой
- 🐾 Катание на собачьих упряжках и квадроциклах
- 🍽 Знакомство с традиционной бурятской и сибирской кухней
- 🚢 Прогулка на катере по Байкалу
- 🎡 Посещение колеса обозрения с видом на озеро
- 🏞 Вдохновляющие пейзажи и свежий воздух
- 🐟 Дегустация байкальского омуля и других деликатесов
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Байкал
- Ледокол Ангара
- Иркутская гидроэлектростанция
- Колесо обозрения
Описание экскурсии
Встреча в Иркутске
Это захватывающее путешествие начинается в Иркутске: мы встретимся в аэропорту, гостинице или на железнодорожном вокзале. Расстояние от города до берега Байкала составляет 70 километров: чтобы скоротать время в пути, я расскажу об истории нашего региона. А еще мы сделаем небольшую остановку у старейшего в мире ледокола Ангара и Иркутской гидроэлектростанции.
На свежем воздухе
В зависимости от времени года, перед сытным обедом мы прокатимся по Байкалу на катере или на собачьих упряжках в компании с сибирскими хаски. Наслаждаясь красотами озера, вы узнаете много нового о его природе и истории, а также получите уникальный опыт общения с местными жителями и культурой Байкальских народов.
По желанию, вы можете дополнить день катанием на квадроциклах, коньках или снегоходах — это замечательное развлечение для тех, кто любит активный отдых. Во время прогулки можно увидеть красивые пейзажи и вдоволь надышаться свежим воздухом.
Знакомство с бурятской и сибирской кухней
Ну а теперь приступаем к главной части путешествия — гастрономической. Я заранее спрошу у вас о предпочтениях, чтобы подобрать идеальное место для обеда: аутентичное кафе на рыбном рынке, ресторан на берегу Байкала или даже юрту. Во время обеда вы познакомитесь с традиционной кухней местных: узнаете, чем отличается сагудай от загудая, строганина от расколодки, буузы от поз, а малая голомянка от большой.
А ещё попробуете знаменитый байкальский омуль разных видов приготовления: горячего и холодного копчения, прессованный, вяленый и малосольный. Понравившуюся рыбу можно будет взять с собой как вкусный сувенир. И не забудьте про кедровый грильяж, сибирскую клюкву и уникальный чай Саган-Дайля.
На высоте
Следующим пунктом нашей экскурсии станет колесо обозрения — ещё одно место, которое стоит посетить во время экскурсии в Листвянку. Это замечательное развлечение для тех, кто хочет подняться над суетой и увидеть панорамный вид на озеро и горы. Перед выездом в город мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться красивым видом Байкала с высоты птичьего полета. И не забудьте загадать желание — ведь все вокруг пропитано волшебством.
Возвращаясь в Иркутск, я расскажу, как можно вкусно провести вечер в городе и подскажу хорошие места для ужина.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или кроссовере (в зависимости от количества человек)
- В стоимость включены: услуги гида и транспортные расходы
- Питание, билеты в музеи, активности оплачиваются дополнительно
- Вам пригодятся солнцезащитные очки — на Байкале 300 солнечных дней в году
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
По желанию за дополнительную плату в экскурсию можно включить:
- Круглый год: Нерпинарий, Байкальский музей или Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы»
- Летом: катание на лошадях, прогулка на квадроциклах или катере с прозрачным дном — уникальный способ понаблюдать за подводным миром Байкала.
- Зимой: катание на коньках, снегоходах и Хивусе — комфортабельном судне на воздушной подушке, предназначенным для безопасного перемещения по льду любой толщины.
У нас гибкая программа, вы можете выбрать все перечисленные активности или остановиться на самых желанных.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Информация структурирована, понятна и интересна.
Прикоснулись к прекрасному. Максим был нашим первым гидом на территории Восточной Сибири, и мы не прогадали.
Он установил высокую планку квалификации гидов, осведомлённости, владением информации и любви к своему краю.
Желаю профессионального роста и благодарных гостей.
Мы очень рады, что ваше путешествие получилось именно таким, как вы задумали