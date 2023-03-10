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Описание
Что вас ожидает
Встреча в Иркутске
Это захватывающее путешествие начинается в Иркутске: мы встретимся в аэропорту, гостинице или на железнодорожном вокзале. Расстояние от города до берега Байкала составляет 70 километров: чтобы скоротать время в пути, я расскажу об истории нашего региона. А еще мы сделаем небольшую остановку у старейшего в мире ледокола Ангара и Иркутской гидроэлектростанции.
На собачьих упряжках по лесу
Для того чтобы нагулять аппетит перед сытным обедом, покатаемся на собачьих упряжках. Таёжный лес, живописные горы, веселая компания с сибирскими хасками — хорошее настроение вам обеспечено. Также по желанию мы покатаемся на коньках на самом большом природном катке в мире — замерзшем озере. Если у вас есть возможность привезти коньки собой — берите обязательно, если нет — можем взять напрокат.
Знакомство с бурятской и сибирской кухней
Ну а теперь приступаем к главной части путешествия — гастрономической. Я заранее спрошу у вас о предпочтениях, чтобы подобрать идеальное место для обеда: аутентичное кафе на рыбном рынке, ресторан на берегу Байкала или даже юрту. Во время обеда вы познакомитесь с традиционной кухней местных: узнаете, чем отличается сагудай от загудая, строганина от расколодки, буузы от поз, а малая голомянка от большой. А еще попробуете знаменитый байкальский омуль разных видов приготовления: горячего и холодного копчения, прессованный, вяленый и малосольный. Понравившуюся рыбу можно будет взять с собой как вкусный сувенир. И не забудьте про кедровый грильяж, сибирскую клюкву и уникальный чай Саган-Дайля.
По льду Байкала
Следующим пунктом нашей экскурсии станет экзотическая прогулка на хивусе по льду Байкала. Хивус — это комфортабельное судно на воздушной подушке, предназначенное для безопасного перемещения по льду любой толщины. Перед выездом в город мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться красивым видом Байкала с высоты птичьего полета. И не забудьте загадать желание — ведь все вокруг пропитано волшебством. Возвращаясь в Иркутск, я расскажу, как можно вкусно провести вечер в городе и подскажу хорошие места для ужина.
Организационные детали
У нас гибкая программа, вы можете выбрать все перечисленные активности или остановиться на самых желанных
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Volkswagen Caravelle или микроавтобусе Mercedes Sprinter
Основное правило для зимней одежды — она должна быть многослойной и теплой. Обувь — теплой и непромокаемой. Не забудьте варежки, шарф и шапку. А еще вам пригодятся солнцезащитные очки — на Байкале 300 солнечных дней в году:)
Дополнительные расходы
Катание на собачьих упряжках — от 3000 руб. /чел.
Аренда коньков — от 500 руб. /чел.
Прогулка на хивусе — от 1000 руб. /чел.
Обед оплачивается отдельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Макс — ваша команда гидов в Иркутске
Провели 103 экскурсии для 147 туристов
Меня зовут Максим, я представляю команду экспертов в области Байкальского туризма. Все наши гиды — профессионалы с аккредитацией в национальных парках и музеях. С радостью раскроем вам красоту нашего края.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Георгий
10 мар 2023
Всё было отлично! Дорога лёгкая. Спасибо Максиму!
Светлана
4 мар 2023
Экскурсия понравилась. Максим очень внимательный и отзывчивый гид. Были учтены все наши пожелания и изменения в планах. Спасибо.
Анна
24 фев 2023
Максим, спасибо вам огромное за прекрасную экскурсию! Пусть наше знакомство с Байкалом было очень скоротечным, но оно точно того стоило. У нас был всего один день, и мы отлично провели время. Экскурсия началась прям от порога гостиницы, когда Максим забрал нас на очень комфортабельном минивене. По дороге составили программу, ее и придерживались! Удалось посетить Нерпинарий, солнечную обсерваторию (какие же увлечённые специалисты там работают! Так держать! Выше всяких похвал), совершить прогулку на Хивусе, не забыть про сувениры и местный рынок, и, конечно, пообедать в самом аутентичном кафе (проверено - очень вкусно!). Байкал влюбил нас в себя с первой минуты, обязательно вернёмся! И теперь уже на многодневную экскурсию!
М
Мария
15 фев 2023
Отличный гид, повезло, что последний день провели с ним. Максим - очень любит свой город и его окрестности. Может ответить на вопрос о любой достопримечательности Иркутской области. В дороге ни разу не позволил нам заскучать, прекрасно поддерживал разговор. Также хочется отметить, машину - отличный минивен, с электронным монитором, который Максим использовал в дополнение к рассказу, показывая замечательные иллюстрации, фотографии, а также карту Байкала. Наш Выбор гид - Максим. Следующую поездку в Иркутск обязательно будем планировать, учитывая его график. Мария и Влад
Е
Евгения
30 янв 2023
Замечательнейшая экскурсия! О красоте Байкала писать смысла нет,поэтому ёмко расскажу про тур
Главный плюс-экскурсовод:) Чуткий,умный,заинтересованный Максим,который услышал все наши пожелания, а так же поддерживал атмосферы позитива и праздника за все время экскурсии! Однозначно рекомендую
Очень интересные интерактивы, знает лучшие места на Байкале, помогал решать все вопросы, заранее обсудили всю информацию и имели четкий план Вкусно накормил и рассказал интересные истории.
ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ МИКРОАВТОБУС
Очень вежливо помогал со всеми организационными моментами, если не хватало стаканов для чая, он тут же их находил!) Поднимал настроение шутками
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