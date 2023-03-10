Приглашаю вас в однодневное путешествие до Байкала и обратно. Зимой эти места превращаются в волшебную сказку. Мы промчимся по лесу на собачьих упряжках, проверим навыки катания на коньках и прокатимся с ветерком по уникальному льду. А изюминкой этой прогулки станет знакомство с традиционной местной кухней. Вы узнаете, где можно попробовать самого вкусного омуля, и чем сагудай отличается от загудая, а буузы от поз.

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Описание

Что вас ожидает

Встреча в Иркутске

Это захватывающее путешествие начинается в Иркутске: мы встретимся в аэропорту, гостинице или на железнодорожном вокзале. Расстояние от города до берега Байкала составляет 70 километров: чтобы скоротать время в пути, я расскажу об истории нашего региона. А еще мы сделаем небольшую остановку у старейшего в мире ледокола Ангара и Иркутской гидроэлектростанции.

На собачьих упряжках по лесу

Для того чтобы нагулять аппетит перед сытным обедом, покатаемся на собачьих упряжках. Таёжный лес, живописные горы, веселая компания с сибирскими хасками — хорошее настроение вам обеспечено.

Также по желанию мы покатаемся на коньках на самом большом природном катке в мире — замерзшем озере. Если у вас есть возможность привезти коньки собой — берите обязательно, если нет — можем взять напрокат.

Знакомство с бурятской и сибирской кухней

Ну а теперь приступаем к главной части путешествия — гастрономической. Я заранее спрошу у вас о предпочтениях, чтобы подобрать идеальное место для обеда: аутентичное кафе на рыбном рынке, ресторан на берегу Байкала или даже юрту. Во время обеда вы познакомитесь с традиционной кухней местных: узнаете, чем отличается сагудай от загудая, строганина от расколодки, буузы от поз, а малая голомянка от большой.

А еще попробуете знаменитый байкальский омуль разных видов приготовления: горячего и холодного копчения, прессованный, вяленый и малосольный. Понравившуюся рыбу можно будет взять с собой как вкусный сувенир. И не забудьте про кедровый грильяж, сибирскую клюкву и уникальный чай Саган-Дайля.

По льду Байкала

Следующим пунктом нашей экскурсии станет экзотическая прогулка на хивусе по льду Байкала. Хивус — это комфортабельное судно на воздушной подушке, предназначенное для безопасного перемещения по льду любой толщины.

Перед выездом в город мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться красивым видом Байкала с высоты птичьего полета. И не забудьте загадать желание — ведь все вокруг пропитано волшебством.

Возвращаясь в Иркутск, я расскажу, как можно вкусно провести вечер в городе и подскажу хорошие места для ужина.

Организационные детали

У нас гибкая программа, вы можете выбрать все перечисленные активности или остановиться на самых желанных

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Volkswagen Caravelle или микроавтобусе Mercedes Sprinter

Основное правило для зимней одежды — она должна быть многослойной и теплой. Обувь — теплой и непромокаемой. Не забудьте варежки, шарф и шапку. А еще вам пригодятся солнцезащитные очки — на Байкале 300 солнечных дней в году:)

Дополнительные расходы