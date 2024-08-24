Нам понравилась можно сказать всё кроме самой Листвянки. Зачем туда вести если там показывать нечего. Это время лучше бы потратили на Тальцы.

Е Екатерина

Нам с детьми очень понравилось, в первую очередь, что Виталина приехала за нами в гостиницу, дальше мы поехали в Тальцы, прошлись по экспозициям поели пирогов, по фотографировались, затем поехали в Листвянку. Там помочили ноги и и руки в Байкале, зашли в сувенирную лавку, сходили в музей и поднялись на смотровую. День был очень насыщенным.