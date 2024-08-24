Листвянка — отличное место, чтобы начать знакомство с озером Байкал! Я расскажу вам легенды нашего края и познакомлю с культурой бурятского народа.
Вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню, в том числе пирожное родом из детства — «Муравейник».
Вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню, в том числе пирожное родом из детства — «Муравейник».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Листвянку можно смело назвать одной из визитных карточек Байкала, ведь зачастую именно с этого поселка начинается знакомство туристов с природой Прибайкалья. Во время экскурсии вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню. А также узнаете местные легенды и поближе познакомитесь с культурой бурятского народа! Программа экскурсии:• Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля.
- Далее мы отправимся по отстроенному Байкальскому тракту в музей Тальцы, где вы увидите уникальные деревянные памятники истории народов Восточной Сибири.
- Завтрак на территории музея в кафе (по желанию,оплачивается отдельно).
- Смотровая площадка у истока реки Ангары, Шаман-камень.
- Подъемная канатная дорога на Камень Черского, откуда вы увидите панораму истока реки Ангары и заснеженные вершины Хамар-Дабана.
- Далее мы прогуляемся по поселку Листвянка, посетим сувенирный рынок, проедем в Свято-Никольскую церковь, а когда проголодаемся, заедем в настоящую юрту пообедать. Я научу, как правильно есть руками бурятские буузы. Если вам не по душе тяжелая мясная пища, то заедем в не менее приятное место — кафе «Мечтатели» на кофе-брейк.
- Также мы посетим Байкальский музей, где вы увидите байкальскую нерпу вблизи и сможете виртуально спуститься на дно Байкала.
• После мы вернемся в Иркутск. Важная информация:
- В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Байкальский тракт
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
- Исток реки Ангары
- Камень Черского
- Канатная дорога
- Памятник Александру Вампилову
- Байкальский музей
- Свято-Никольская церковь
- Рыбно-сувенирный рынок в Листвянке
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер Иркутск-Листвянка-Иркутск
- Пешие прогулки по красивым местам
Что не входит в цену
- Входные билеты: Музей Тальцы - 300 рублей, Байкальский музей - 400 рублей, Кресельный подъемник на Камень Черского - 600 рублей
- Питание: кофе-брейк, обед. Заказ по меню оплачивается на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Завершение: По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
24 авг 2024
Нам понравилась можно сказать всё кроме самой Листвянки. Зачем туда вести если там показывать нечего. Это время лучше бы потратили на Тальцы.
Е
Екатерина
13 июл 2024
Нам с детьми очень понравилось, в первую очередь, что Виталина приехала за нами в гостиницу, дальше мы поехали в Тальцы, прошлись по экспозициям поели пирогов, по фотографировались, затем поехали в Листвянку. Там помочили ноги и и руки в Байкале, зашли в сувенирную лавку, сходили в музей и поднялись на смотровую. День был очень насыщенным.
Е
Елена
24 июн 2024
22 июня 2024 года мы ездтли на экскурсию на Байкал в Листвянку с очень интересным человеком и грамотным гидом Виталиной. Экскурсия началась сразу же в первые минуты, как мы сели
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