Экскурсии от Ж/Д вокзала Иркутска

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Иркутске, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иркутск судьбоносный, или Какова цена «золота Колчака»?
На машине
9 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Иркутск судьбоносный: путешествие по следам Колчака и его золота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, следуя по историческим местам, связанным с жизнью и тайнами Александра Колчака
Начало: В районе ж/д вокзала Иркутска
Завтра в 08:30
23 июля в 08:30
7 000 за всё до 4 чел.
Листвянка - знакомство с Байкалом
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Листвянка - знакомство с Байкалом
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Расписание: Ежедневно
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Этническая Усть-Орда
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Этническая Усть-Орда
Из Иркутска - в манящие миры коренных народов, духов и божеств Прибайкалья
Начало: Аэропорт/ж/д вокзал/от отеля гостей
25 июля в 07:00
26 июля в 07:00
15 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Иркутск судьбоносный, или Какова цена «золота Колчака»?
    Я была с подругой, нам очень понравилось, как составлен маршрут и подача материала тоже. Мария с любовью и интересом рассказывала об Иркутске и А. В. Колчаке, а так как мне эта тема интересна, я целенаправленно искала такую экскурсию. Рекомендую))
    Я была с подругой, нам очень понравилось, как составлен маршрут и подача материала тоже. Мария сЯ была с подругой, нам очень понравилось, как составлен маршрут и подача материала тоже. Мария сЯ была с подругой, нам очень понравилось, как составлен маршрут и подача материала тоже. Мария сЯ была с подругой, нам очень понравилось, как составлен маршрут и подача материала тоже. Мария с
  • О
    Ольга
    11 июня 2024
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Виталина, разрешите выразить Вам благодарность за великолепную экскурсию. Профессионализм, тактичность и мастерство! Спасибо Вам за общение! ❤️
  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Поездка на Байкал была спонтанной. В запасе было только 10 часов между рейсами. Гид посоветовала Листвянку. Оказалось, не зря. Мы
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    успели погулять в музее Тальцы, посмотреть исток реки Ангары, увидеть его сверху со смотровой площадки. Одна из самых запоминающихся частей экскурсии - встреча с байкальскими нерпами. В целом, экскурсия на Байкал была наполнена новыми впечатлениями и знаниями. Я рекомендую ее всем, кто хочет посетить Байкал, но ограничен по времени.

  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Виталина, спасибо за поездку на Байкал! Мы еще под впечатлением от вчерашнего дня. С погодой очень повезло, несмотря на жару
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    на берегу сидеть довольно прохладно. Листвянка была лучшим вариантом для одного дня, как Вы и сказали. Потому что к вечеру немного устали или надышались кислорода. Спали без задних ног)) Приедем к вам на зимний Байкал!

  • А
    Алексей
    17 апреля 2024
    Иркутск судьбоносный, или Какова цена «золота Колчака»?
    Очень понравился исторический рассказ Марии про Колчака. Договорились также расширить экскурсию и посмотрели дамбу ГЭС и часть улицы Советской.
    Очень понравился исторический рассказ Марии про Колчака. Договорились также расширить экскурсию и посмотрели дамбу ГЭС и часть улицы СоветскойОчень понравился исторический рассказ Марии про Колчака. Договорились также расширить экскурсию и посмотрели дамбу ГЭС и часть улицы СоветскойОчень понравился исторический рассказ Марии про Колчака. Договорились также расширить экскурсию и посмотрели дамбу ГЭС и часть улицы Советской
  • М
    Максим
    28 января 2024
    Иркутск судьбоносный, или Какова цена «золота Колчака»?
    Все прошло отлично!
  • С
    Светлана
    19 мая 2023
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Понравилось все. Виталина ответила на все вопросы грамотно и компетентно. Прекрасно водит машину.
  • С
    Степан
    24 апреля 2023
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Выражаю огромную благодарность Виталине за помощь в осуществлении моей мечты! Я побывал на Байкале! Экскурсия была крайне интересной и познавательной! Виталина
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    профессионал своего дела, во всех отношениях, от безопасного вождения автомобиля, до глубоких знаний родного края и интересных исторических фактов, которые были рассказаны в интересной и доступной форме. Виталина, огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Желаю Вам удачи и благодарных участников!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «От ж/д вокзала»

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  1. Иркутск судьбоносный, или Какова цена «золота Колчака»?
  2. Листвянка - знакомство с Байкалом
  3. Этническая Усть-Орда
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Набережная
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 15 900. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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