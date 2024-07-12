1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Иркутск судьбоносный: путешествие по следам Колчака и его золота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, следуя по историческим местам, связанным с жизнью и тайнами Александра Колчака
Начало: В районе ж/д вокзала Иркутска
Завтра в 08:30
23 июля в 08:30
7 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Листвянка - знакомство с Байкалом
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Расписание: Ежедневно
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Этническая Усть-Орда
Из Иркутска - в манящие миры коренных народов, духов и божеств Прибайкалья
Начало: Аэропорт/ж/д вокзал/от отеля гостей
25 июля в 07:00
26 июля в 07:00
15 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 июля 2024Я была с подругой, нам очень понравилось, как составлен маршрут и подача материала тоже. Мария с любовью и интересом рассказывала об Иркутске и А. В. Колчаке, а так как мне эта тема интересна, я целенаправленно искала такую экскурсию. Рекомендую))
- ООльга11 июня 2024Виталина, разрешите выразить Вам благодарность за великолепную экскурсию. Профессионализм, тактичность и мастерство! Спасибо Вам за общение! ❤️
- ККсения5 июня 2024Поездка на Байкал была спонтанной. В запасе было только 10 часов между рейсами. Гид посоветовала Листвянку. Оказалось, не зря. Мы
- ААнна1 июня 2024Виталина, спасибо за поездку на Байкал! Мы еще под впечатлением от вчерашнего дня. С погодой очень повезло, несмотря на жару
- ААлексей17 апреля 2024Очень понравился исторический рассказ Марии про Колчака. Договорились также расширить экскурсию и посмотрели дамбу ГЭС и часть улицы Советской.
- ММаксим28 января 2024Все прошло отлично!
- ССветлана19 мая 2023Листвянка - знакомство с БайкаломПонравилось все. Виталина ответила на все вопросы грамотно и компетентно. Прекрасно водит машину.
- ССтепан24 апреля 2023Листвянка - знакомство с БайкаломВыражаю огромную благодарность Виталине за помощь в осуществлении моей мечты! Я побывал на Байкале! Экскурсия была крайне интересной и познавательной! Виталина
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «От ж/д вокзала»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 15 900. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2024 год по теме «От ж/д вокзала», 13 ⭐ отзывов, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь