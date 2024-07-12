Е Елена

Я была с подругой, нам очень понравилось, как составлен маршрут и подача материала тоже. Мария с любовью и интересом рассказывала об Иркутске и А. В. Колчаке, а так как мне эта тема интересна, я целенаправленно искала такую экскурсию. Рекомендую))