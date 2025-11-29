Магия Аршана: из Иркутска в сердце горной сказки на групповой экскурсии
Почувствовать тишину Саян, насладиться волшебной природой и узнать о традициях Бурятии
Горный воздух Восточных Саян, шум бурных рек, целебные источники и буддийские святыни — это путешествие погрузит вас в самую суть Бурятии.
Вы пройдёте тропами Аршана, познакомитесь с культурой региона, попробуете традиционные блюда и услышите истории этих мест. Вас ждёт неспешное путешествие, где природа и традиции сплетаются в гармонии.
Описание экскурсии
Наш маршрут начнётся с Байкальского серпантина — живописной дороги, с которой открывается панорамный вид на самую южную точку Байкала. Здесь же вы увидите белоснежный мраморный карьер.
По дороге сделаем остановку на обед. Вы познакомитесь с традиционной бурятской кухней и попробуете: буузы, бухлер, шулэн и многое другое.
Заглянем на Монгольский рынок, где можно выбрать целебные травы, собранные в Саянских горах, и уникальные национальные изделия.
Двигаемся дальше к статуе Будды Медицины — символу исцеления и внутренней гармонии.
Затем отправимся к целебным источникам Аршана. Нас ждёт прогулка по хвойному лесу, ведущая к живописному берегу реки. Вы полюбуетесь величественными утёсами и насладитесь свежим горным воздухом.
В завершение посетим этнокомплекс «Саянский марал» и заглянем в место силы — буддийский дацан.
В поездке вы услышите:
как зародился курорт Аршан и как здесь открыли минеральные источники
какие легенды связаны с этими местами
о бурятах, их традициях, верованиях и укладе жизни
Примерный тайминг экскурсии:
07:45 — выезд из Иркутска
10:00 — санитарная остановка в живописном посёлке Култук
11:30–12:30 — обед в этническом кафе
12:30–13:20 — дацан
13:30–15:30 — рынок, а затем прогулка по экологической тропе к водопаду и реке Кынгарги
16:00–16:45 — экскурсия на мараловой ферме («Саянский марал»)
17:15–18:00 — горячие источники
18:00–18:30 — ужин
18:30–22:00 — возвращение в Иркутск
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn 2018 г. в.
Дополнительные расходы: национальный парк «Тункинский» — 200 ₽ за чел., купание в горячих источниках — 250 ₽ за чел., ферма с оленями — 300 ₽ за чел., ферма со страусами — 300 ₽ за чел., обед — по желанию
С вами буду я или другой водитель-гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 137 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии. читать дальше
Помогаем гостям погрузиться в неповторимую атмосферу каждого места и узнать больше о его истории, культуре и традициях. Мы постоянно совершенствуемся и изучаем новые направления, чтобы предложить наиболее яркие маршруты. Заботимся о том, чтобы каждый гость получил максимум удовольствия от поездки, поэтому всегда стараемся учесть все пожелания и предпочтения. С нами ваше путешествие станет незабываемым и полным ярких впечатлений! Присоединяйтесь к нам — и мы поможем вам открыть наш регион во всей его красе и многообразии!