Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

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Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию

Байкал, Тункинская долина, курорт Аршан, дацан «Бодхидхарма» и горячие источники за один день

Александр
Александр – Гид из Иркутска
Приглашаю отправится в неизведанную Бурятию: древний, таинственный и очень живописный регион.

Вы познакомитесь с горной прародиной монголов, посетите известный буддийский храм, погуляете по берегу Байкала и полюбуетесь видами на Восточные Саяны.

А также искупаетесь в горячих источниках, продегустируете местные блюда и услышите о бурятских традициях и культуре.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 11 700 ₽ за экскурсию

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Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию

Что вас ожидает

Байкал и невероятные виды в пути
Вы проедете по старинному Кругоморскому тракту, впечатлитесь одной из лучших панорам Байкала, оцените с высоты самую крутую петлю Транссиба и величественные хребты Хамар-Дабана. Далее проберетесь через старинный поселок Култук к стеле, посвященной Кругобайкальской железной дороге, спуститесь к берегу священного озера и услышите связанные с ним истории 📖 и легенды.

Тункинская долина и курорт Аршан
На въезде в Бурятию вы увидите древние курганы, свадебную лиственницу и буддийскую ступу. Насладитесь великолепными видами на Восточные Саяны и рассмотрите у подножия гор ⛰️ потухшие жерла вулканов. После отправитесь в знаменитый курортный поселок Аршан в Тункинской долине. Познакомитесь с лучшими блюдами бурятской кухни 🥧 в местном кафе и посетите Хойморский дацан «Бодхидхарма», основанный самим учителем Далай-ламы XIII.

Водопад и купание в горячих источниках
После небольшого отдыха вас ждут: мини-поход к самому красивому водопаду горной реки Кынгырга, лучший в Прибайкалье рынок целебных трав и дегустация местного нарзана. Завершающей нотой путешествия станут горячие метановые термы, расположенные в том самом месте, куда Чингисхан спустился с гор перед великим походом в Европу. Смыв усталость, мы поедем в обратный путь, наслаждаясь панорамой Восточных Саян в закатных лучах солнца.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Тункинский национальный парк 🌳 — 100 рублей с человека, горячие термы — 250 рублей с человека
  • Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Меня зовут Александр, я иркутянин в тринадцатом поколении — мои предки приехали в Иркутск в XVII веке как купцы. Люблю свой город и боготворю Байкал. У меня успешный опыт преподавательской деятельности, также совсем недавно издал первый с 1982 года подробный путеводитель по Иркутску. Провожу экскурсии в разных форматах (от полетов на вертолете до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.
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