Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

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Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию

Байкал, Тункинская долина, курорт Аршан, дацан «Бодхидхарма» и горячие источники за один день
Приглашаю отправиться в неизведанную Бурятию: древний, таинственный и очень живописный регион.

Вы познакомитесь с горной прародиной монголов, посетите известный буддийский храм, погуляете по берегу Байкала и полюбуетесь видами на Восточные Саяны.

А также искупаетесь в горячих источниках, продегустируете местные блюда и услышите о бурятских традициях и культуре.
4.7
62 отзыва
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию

Описание экскурсии

Байкал и невероятные виды в пути

Вы проедете по старинному Кругоморскому тракту, впечатлитесь одной из лучших панорам Байкала, оцените с высоты самую крутую петлю Транссиба и величественные хребты Хамар-Дабана. Далее проберетесь через старинный поселок Култук к стеле, посвященной Кругобайкальской железной дороге, спуститесь к берегу священного озера и услышите связанные с ним истории и легенды.

Тункинская долина и курорт Аршан

На въезде в Бурятию вы увидите древние курганы, свадебную лиственницу и буддийскую ступу. Насладитесь великолепными видами на Восточные Саяны и рассмотрите у подножия гор потухшие жерла вулканов. После отправитесь в знаменитый курортный поселок Аршан в Тункинской долине. Познакомитесь с лучшими блюдами бурятской кухни в местном кафе и посетите Хойморский дацан «Бодхидхарма», основанный самим учителем Далай-ламы XIII.

Водопад и купание в горячих источниках

После небольшого отдыха вас ждут: мини-поход к самому красивому водопаду горной реки Кынгырга, лучший в Прибайкалье рынок целебных трав и дегустация местного нарзана. Завершающей нотой путешествия станут горячие метановые термы, расположенные в том самом месте, куда Чингисхан спустился с гор перед великим походом в Европу. Смыв усталость, мы поедем в обратный путь, наслаждаясь панорамой Восточных Саян в закатных лучах солнца.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Тункинский национальный парк — 200 ₽ с чел., горячие термы — 250 ₽ с чел.
  • Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
  • Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1786 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город. Я люблю свою родину
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и боготворю Байкал. В свободное от экскурсий время снимаю фильмы, читаю лекции для гидов и пишу путеводители по родному краю. Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолёте до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
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3
6
2
1
Алексей
Экскурсия началась с места посадки в авто, Александр интересно рассказал о встречающихся по пути исторических и современных локациях. Без вопросов перестроил маршрут под наши пожелания.
Мы получили не только визуальные впечатления, но и много познавательной информации. Благодарим за увлекательную экскурсию и подаренные впечатления! Рекомендуем!
Александр
Александр
Ответ организатора:
Благодарю вас, Алексей! 🤝
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Елена
Прекрасный маршрут-теренкур в Аршане был подобран для нас Александром,учитывая наш возраст.
Было идеально комфортно и безопасно.
Гид идеально хорошо и грамотно ведёт рассказ.
Слушать экскурсионную программу очень приятно:все доступно и максимально понятно(даже отдельные
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туристы, которые шли по этому же маршруту сами по себе,останавливались и слушали Александра).
Непременно будем стремиться ещё раз приехать в Тункинскую долину только с этим гидом!
Огромное спасибо вам,Александр за непередоваемые чувства от нашей совместной поездки от семьи Казанцевых из Краснодара!
Александр-вы лучший гид в городе,всего вам самого найлучшего!!!

Прекрасный маршрут-теренкур в Аршане был подобран для нас Александром,учитывая наш возраст.
Прекрасный маршрут-теренкур в Аршане был подобран для нас Александром,учитывая наш возраст.
Прекрасный маршрут-теренкур в Аршане был подобран для нас Александром,учитывая наш возраст.
Прекрасный маршрут-теренкур в Аршане был подобран для нас Александром,учитывая наш возраст.
Прекрасный маршрут-теренкур в Аршане был подобран для нас Александром,учитывая наш возраст.
Прекрасный маршрут-теренкур в Аршане был подобран для нас Александром,учитывая наш возраст.
Прекрасный маршрут-теренкур в Аршане был подобран для нас Александром,учитывая наш возраст.
Прекрасный маршрут-теренкур в Аршане был подобран для нас Александром,учитывая наш возраст.+2
Прекрасный маршрут-теренкур в Аршане был подобран для нас Александром,учитывая наш возраст.
Прекрасный маршрут-теренкур в Аршане был подобран для нас Александром,учитывая наш возраст.
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Ольга
Своё долгожданное путешествие на Байкал мы решили разбавить посещением гор и заказали экскурсию из Иркутска в восточные Саяны у гида Александра.

Выезжали рано, поэтому думали, что можно будет подремать в пути.
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Но не тут то было, так интересно начал рассказывать, с самого начала поездки, Александр о любимом им крае: об архитектуре Иркутска, о геологическом формировании местности, о градообразующих предприятиях, о строительстве Транссиба и КБЖД, об истории освоения восточной Сибири, о традициях бурятских и монгольских народов, о национальных кухнях и о многом другом! Было очень интересно и познавательно. По пути осмотрели очень много достопримечательностей, честно говоря, думал что мы осмотрим 2-3 места и поедем обратно, но по факту мы увидели: кругобайкальскую железную дорогу, южную оконечность Байкала, буддийскую ступу просветления, вулканы, отличное кафе с недорогой бурятской национальной кухней, буддийский дацан, монгольский рынок, горы и водопады Восточных Саян с замечательной прогулкой. И это далеко не весь список. В ходе экскурсии Александр был чуток к нашим просьбам, отвечал на все вопросы, останавливался если мы просили сфотографироваться или перекусить, подсказывал что и где лучше купить и где недорого пообедать, что попробовать, а что лучше не стоит. В общем экскурсия превзошла наши ожидания!!! Масса впечатлений осталась у нас в сердцах. Естественно мы всем советуем воспользоваться услугами этого ГИДА! ГИДА с большой буквы!!!

Своё долгожданное путешествие на Байкал мы решили разбавить посещением гор и заказали экскурсию из Иркутска в восточные Саяны у гида Александра.
Своё долгожданное путешествие на Байкал мы решили разбавить посещением гор и заказали экскурсию из Иркутска в восточные Саяны у гида Александра.
Своё долгожданное путешествие на Байкал мы решили разбавить посещением гор и заказали экскурсию из Иркутска в восточные Саяны у гида Александра.
Своё долгожданное путешествие на Байкал мы решили разбавить посещением гор и заказали экскурсию из Иркутска в восточные Саяны у гида Александра.
Своё долгожданное путешествие на Байкал мы решили разбавить посещением гор и заказали экскурсию из Иркутска в восточные Саяны у гида Александра.
Своё долгожданное путешествие на Байкал мы решили разбавить посещением гор и заказали экскурсию из Иркутска в восточные Саяны у гида Александра.
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Светлана
Нам очень понравилось путешествие с Александром 🔥 Очень комфортный и большой джип, делали остановки в красивых местах, всегда была возможность купить что-то в дорогу или кофе. Погода была чудесная и
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нам открылись невероятные виды💥 Мы даже не ожидали, что программа такая насыщенная! Заезжали в Аршан и совершили прогулку в природном парке, останавливались в буддийском дацане и видели очень красивые места (даже древний вулкан). Александр поразил нас своими знаниями в истории и различными интересными фактами о регионе, так же обед и ужин мы проводили в колоритных местах с национальной кухней.
В конце экскурсии заезжали в горячие источники (все необходимое берите с собой). Так же советуем взять пустую бутылку, если вы хотите налить воду из источника с собой) Были на рынке трав и разных товаров/сувениров. Очень довольны, обязательно приедем еще! Спасибо 🌲

Нам очень понравилось путешествие с Александром 🔥 Очень комфортный и большой джип, делали остановки в красивых
Нам очень понравилось путешествие с Александром 🔥 Очень комфортный и большой джип, делали остановки в красивых
Нам очень понравилось путешествие с Александром 🔥 Очень комфортный и большой джип, делали остановки в красивых
Нам очень понравилось путешествие с Александром 🔥 Очень комфортный и большой джип, делали остановки в красивых
Нам очень понравилось путешествие с Александром 🔥 Очень комфортный и большой джип, делали остановки в красивых
Нам очень понравилось путешествие с Александром 🔥 Очень комфортный и большой джип, делали остановки в красивых
Нам очень понравилось путешествие с Александром 🔥 Очень комфортный и большой джип, делали остановки в красивых
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А
Всем доброго дня!
Экскурсионной тур был особенно приятен, поскольку он совпал не только с посещением исключительно красивой природы Байкала и Бурятии, но и моим днём рождения. У нас была компании из
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четырёх женщин среднего возраста.
В согласии с экскурсионной программой мы прокатились по горному серпантину, остановились на смотровой площадке в Култуке и полюбовались панорамой Байкала, только что освободившегося от льда. Потом наш путь пролегал по Тункинской долине, вдоль гряды Восточных Саян. Мы остановились у ступы Даши Гоман на границе Бурятии с Иркутской областью, повращали молитвенные барабаны Хурдэ: этот ритуал приносит умиротворение и покой! Затем посетили и сделали фотографии рядом с жерлами потухших вулканов.
Следующая остановка была в посёлке Аршан в Тункинской долине. Мы посетили Хойморский дацан «Бодхидхарма». По лесной тропе вдоль живописной горной реки Кыргынга мы поднялись до горного водопада. На обратной дороге мы освежились целебной водой из минеральных источников, заглянули на Монгольский рынок и приобрели лекарственные травы, собранные в этих местах. Проголодавшись, познакомились с блюдами бурятской кухни в местном кафе.
Смыть свою усталость от путешествия мы смогли в горячих метановых термах, которые придали нам сил на обратный путь!
Особо хочу отметить глубокие знания о своём крае, его истории и природе нашего гида Александра. Профессионализм, терпение, сдержанность и прекрасные водительские качества сделали нашу поездку очень комфортной.
Путешествие закончилось вкусным ужином в прекрасном панорамном кафе с видом на Култук!

Всем доброго дня!
Всем доброго дня!
Всем доброго дня!
Всем доброго дня!
Всем доброго дня!
Всем доброго дня!
Всем доброго дня!
Всем доброго дня!+2
Всем доброго дня!
Всем доброго дня!
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Наталья
Это было действительно фантастическое путешествие! За один день мы успели столько посмотреть, услышали от Александра столько легенд и интересных историй, которыми славится Байкал и Тункинская долина - одна из жемчужин
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природы Бурятии. Мы проехали вдоль горной цепочки Восточных Саян, останавливались у буддистской ступы и повращали молитвенные барабаны. Побывали у одного из вулканов (кто бы мог подумать в Сибири были вулканы!). Увидели шерстяных коров! Прогулялись по лесной тропе среди цветущего багульника к живописному водопаду и минеральным источникам. Посетили действующий буддийский дацан в Аршане. Попробовали, по рекомендации Александра, вкуснейшую монгольскую и бурятскую кухню. Посетили монгольский рынок, купив на память сувениры и травы. Искупались в термальном источнике, зарядившись энергией. Так же была незабываемая поездка по горному серпантину, где в селениях еще лежит снег. И вся комфортная поездка сопровождалась увлекательными рассказами Александра, который знает и любит свой край. Мы привезли много фото и видео-материала на память о путешествии в Бурятию. Спасибо большое! Рекомендуем всем и сами обязательно воспользуемся другими экскурсиями с Александром.

Это было действительно фантастическое путешествие! За один день мы успели столько посмотреть, услышали от Александра столько
Это было действительно фантастическое путешествие! За один день мы успели столько посмотреть, услышали от Александра столько
Это было действительно фантастическое путешествие! За один день мы успели столько посмотреть, услышали от Александра столько
Это было действительно фантастическое путешествие! За один день мы успели столько посмотреть, услышали от Александра столько
Это было действительно фантастическое путешествие! За один день мы успели столько посмотреть, услышали от Александра столько
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