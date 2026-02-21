Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Вы познакомитесь с горной прародиной монголов, посетите известный буддийский храм, погуляете по берегу Байкала и полюбуетесь видами на Восточные Саяны.
А также искупаетесь в горячих источниках, продегустируете местные блюда и услышите о бурятских традициях и культуре.
Описание экскурсии
Байкал и невероятные виды в пути
Вы проедете по старинному Кругоморскому тракту, впечатлитесь одной из лучших панорам Байкала, оцените с высоты самую крутую петлю Транссиба и величественные хребты Хамар-Дабана. Далее проберетесь через старинный поселок Култук к стеле, посвященной Кругобайкальской железной дороге, спуститесь к берегу священного озера и услышите связанные с ним истории и легенды.
Тункинская долина и курорт Аршан
На въезде в Бурятию вы увидите древние курганы, свадебную лиственницу и буддийскую ступу. Насладитесь великолепными видами на Восточные Саяны и рассмотрите у подножия гор потухшие жерла вулканов. После отправитесь в знаменитый курортный поселок Аршан в Тункинской долине. Познакомитесь с лучшими блюдами бурятской кухни в местном кафе и посетите Хойморский дацан «Бодхидхарма», основанный самим учителем Далай-ламы XIII.
Водопад и купание в горячих источниках
После небольшого отдыха вас ждут: мини-поход к самому красивому водопаду горной реки Кынгырга, лучший в Прибайкалье рынок целебных трав и дегустация местного нарзана. Завершающей нотой путешествия станут горячие метановые термы, расположенные в том самом месте, куда Чингисхан спустился с гор перед великим походом в Европу. Смыв усталость, мы поедем в обратный путь, наслаждаясь панорамой Восточных Саян в закатных лучах солнца.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: Тункинский национальный парк — 200 ₽ с чел., горячие термы — 250 ₽ с чел.
- Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
- Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Мы получили не только визуальные впечатления, но и много познавательной информации. Благодарим за увлекательную экскурсию и подаренные впечатления! Рекомендуем!
Было идеально комфортно и безопасно.
Гид идеально хорошо и грамотно ведёт рассказ.
Слушать экскурсионную программу очень приятно:все доступно и максимально понятно(даже отдельные
Выезжали рано, поэтому думали, что можно будет подремать в пути.
Экскурсионной тур был особенно приятен, поскольку он совпал не только с посещением исключительно красивой природы Байкала и Бурятии, но и моим днём рождения. У нас была компании из