Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Приглашаю отправиться в неизведанную Бурятию: древний, таинственный и очень живописный регион. Вы познакомитесь с горной прародиной монголов, посетите известный буддийский храм, погуляете по берегу Байкала и полюбуетесь видами на Восточные Саяны. А также искупаетесь в горячих источниках, продегустируете местные блюда и услышите о бурятских традициях и культуре.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Байкал и невероятные виды в пути

Вы проедете по старинному Кругоморскому тракту, впечатлитесь одной из лучших панорам Байкала, оцените с высоты самую крутую петлю Транссиба и величественные хребты Хамар-Дабана. Далее проберетесь через старинный поселок Култук к стеле, посвященной Кругобайкальской железной дороге, спуститесь к берегу священного озера и услышите связанные с ним истории и легенды.

Тункинская долина и курорт Аршан

На въезде в Бурятию вы увидите древние курганы, свадебную лиственницу и буддийскую ступу. Насладитесь великолепными видами на Восточные Саяны и рассмотрите у подножия гор потухшие жерла вулканов. После отправитесь в знаменитый курортный поселок Аршан в Тункинской долине. Познакомитесь с лучшими блюдами бурятской кухни в местном кафе и посетите Хойморский дацан «Бодхидхарма», основанный самим учителем Далай-ламы XIII.

Водопад и купание в горячих источниках

После небольшого отдыха вас ждут: мини-поход к самому красивому водопаду горной реки Кынгырга, лучший в Прибайкалье рынок целебных трав и дегустация местного нарзана. Завершающей нотой путешествия станут горячие метановые термы, расположенные в том самом месте, куда Чингисхан спустился с гор перед великим походом в Европу. Смыв усталость, мы поедем в обратный путь, наслаждаясь панорамой Восточных Саян в закатных лучах солнца.

Организационные детали