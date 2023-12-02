С 1920 года улица Большая Першпектная (сейчас Карла Маркса) считается самой красивой в городе. Когда-то это была окраина с обыкновенными деревянными домами.



После большого пожара в городе больше не строили никаких деревянных зданий — только из камня и только под железной крышей! Большая улица стала центральной — с банками, отелями и ресторанами. Пройдёмся по ней и обсудим интересные городские истории.