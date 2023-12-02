Познакомиться с самой шикарной улицей Сибири, где сконцентрирован весь архитектурный блеск Иркутска
С 1920 года улица Большая Першпектная (сейчас Карла Маркса) считается самой красивой в городе. Когда-то это была окраина с обыкновенными деревянными домами.
После большого пожара в городе больше не строили никаких деревянных зданий — только из камня и только под железной крышей! Большая улица стала центральной — с банками, отелями и ресторанами. Пройдёмся по ней и обсудим интересные городские истории.
После большого пожара в городе больше не строили никаких деревянных зданий — только из камня и только под железной крышей! Большая улица стала центральной — с банками, отелями и ресторанами. Пройдёмся по ней и обсудим интересные городские истории.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
На экскурсии вы увидите разнообразные архитектурные стили: модерн, классицизм, мавританский стиль, эклектику, сталинский ампир и другие. Познакомитесь с историей города и узнаете:
- о городском кинематографе
- театральной деятельности дореволюционного Иркутска
- иркутском купечестве
- событиях декабря 1917 года
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Александру III
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 122 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Альбина. В 2019 году я заняла третье место в региональном этапе Всероссийского конкурса на звание «Лучшего гида»; имею аттестацию экскурсовода и гида-переводчика. Показывать свой любимый город и рассказывать его историю — это то, что меня по-настоящему вдохновляет. Англия создавала Лондон, Франция — Париж, а Сибирь — Иркутск. Через него мы сможем раскрыть прошлое и настоящее всего региона. С нетерпением жду нашей встречи.
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