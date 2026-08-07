С 1920 года улица Большая Першпектная (сейчас Карла Маркса) считается самой красивой в городе. Когда-то это была окраина с обыкновенными деревянными домами.
После большого пожара в городе больше не строили никаких деревянных зданий — только из камня и только под железной крышей! Большая улица стала центральной — с банками, отелями и ресторанами. Пройдёмся по ней и обсудим интересные городские истории.
После большого пожара в городе больше не строили никаких деревянных зданий — только из камня и только под железной крышей! Большая улица стала центральной — с банками, отелями и ресторанами. Пройдёмся по ней и обсудим интересные городские истории.
Описание экскурсии
На экскурсии вы познакомитесь с историей города и увидите разнообразные архитектурные стили: модерн, классицизм, мавританский стиль, эклектику, сталинский ампир и другие. Мы обсудим:
- городской кинематограф
- театральную деятельность дореволюционного Иркутска
- иркутское купечество
- события декабря 1917 года
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Александру III
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 233 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Альбина. В 2019 году я заняла третье место в региональном этапе Всероссийского конкурса на звание «Лучшего гида»; имею аттестацию экскурсовода и гида-переводчика. Показывать свой любимый
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии на «Наш Невский»
Мини-группа
до 7 чел.
История Иркутска в лицах и улицах
Познакомьтесь с историей Иркутска через его улицы и знаменитых жителей. Узнайте, как купцы покоряли Аляску и как жили декабристы в ссылке
Начало: У сквера им. Кирова
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1875 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Иркутск от истоков до наших дней
Погрузитесь в историю Иркутска, исследуя его уникальные достопримечательности и архитектуру. Узнайте секреты города и насладитесь атмосферой прошлого
Начало: В центре города
Завтра в 17:00
9 авг в 09:00
от 7990 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
Посетить достопримечательности сибирского города и услышать его историю от истоков до наших дней
Начало: : от отеля гостей (из центральной части города) /а...
Сегодня в 18:30
Завтра в 15:00
от 9600 ₽ за всё до 3 чел.
-
50%
Мини-группа
до 4 чел.
Вечерние огни Иркутска
Обойти центр с обзорной экскурсией, когда архитектурная подсветка открывает здания с новой стороны
Начало: У Спасской церкви
Расписание: ежедневно в 21:00
12 авг в 21:00
13 авг в 21:00
2000 ₽
4000 ₽ за человека
от 6000 ₽ за экскурсию