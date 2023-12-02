Наш Невский

Индивидуальная экскурсия в Иркутске

Познакомиться с самой шикарной улицей Сибири, где сконцентрирован весь архитектурный блеск Иркутска

С 1920 года улица Большая Першпектная (сейчас Карла Маркса) считается самой красивой в городе. Когда-то это была окраина с обыкновенными деревянными домами.

После большого пожара в городе больше не строили никаких деревянных зданий — только из камня и только под железной крышей! Большая улица стала центральной — с банками, отелями и ресторанами. Пройдёмся по ней и обсудим интересные городские истории.
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Ближайшие даты:
2
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дек
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дек
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Описание

Что вас ожидает

На экскурсии вы увидите разнообразные архитектурные стили: модерн, классицизм, мавританский стиль, эклектику, сталинский ампир и другие. Познакомитесь с историей города и узнаете:

  • о городском кинематографе
  • театральной деятельности дореволюционного Иркутска
  • иркутском купечестве
  • событиях декабря 1917 года

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Александру III
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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