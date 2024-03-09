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По улицам старого Иркутска

Погрузиться в прошлое города, где почти каждый дом - биография яркой личности и страница истории
Старинный Иркутск был основан больше 3 веков назад. Пожары уничтожили значимую часть города, но с тех времён всё же сохранилось немало зданий.

Из какой гостиницы вышел на венчание юный лейтенант Колчак? В каком доме будущий академик Обручев придумал первые проекты гидроэнергетики Сибири? Всё это и ещё много другого интересного я расскажу и покажу на экскурсии.
5
18 отзывов
По улицам старого Иркутска
По улицам старого Иркутска
По улицам старого Иркутска

Описание экскурсии

Улицы, на которых слышны отзвуки истории

От фонтана на площади Графа Сперанского (бывшей Тихвинской площади) мы пройдём по улицам Чкалова и Луговой. Именно по Луговой 120 лет назад молодой лейтенант Колчак шёл венчаться со своей избранницей Софьей Омировой. Здесь же проходил первый в Иркутске маршрут городского транспорта — омнибусов. Мы прогуляемся вдоль исчезнувшей ныне речки Потеряхи и посмотрим на дома, которые ещё помнят первых открывателей русской Америки.

Копилка интересных рассказов о городе

Вы узнаете про японцев, которые волею случая попали в Иркутск и написали о нём воспоминания, ставшие классикой японской литературы. Расскажу, кем и когда построена первая в Сибири железная дорога и первая в России гидроэлектростанция. Вспомним и про электрическое освещение: в Иркутске раньше, чем в Петербурге появились электрические фонари на улицах.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сквер Кирова (площадь графа Сперанского), у Фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 569 туристов
Я живу в Иркутске 40 лет. Это мой город, все его закоулки — моя биография. И мне всегда была интересная его история, в которой, как в истории любого другого города, известны в основном легенды, мифы и стереотипы — а вот что было в реальности, всегда замалчивалось. Хотите знать реальность? Тогда вы по адресу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
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Вера
Tripster - ну не нравится мне название латиницей, но очень нравится сам сервис. Так удобно, заранее выбрав время и тему заказать экскурсию. Пройтись по улицам нового для тебя города с
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человеком, влюбленным в его историю. Обычно и встречу назначат, где тебе удобнее и маршрут составят, так, чтобы было познавательно, интересно и легко его пройти. И, хорошо знающий тему гид, всегда поддержит твои вопросы и сделает акценты на историях, интересующих нас, конкретных слушателей. Спасибо Михаил, было очень интересно с Вами пройтись по старому Иркутску. Узнать много интересных фактов и имён. Вы создали наше отношение и восприятие города и мы надолго его запомним.

Tripster - ну не нравится мне название латиницей, но очень нравится сам сервис. Так удобно, заранее
Tripster - ну не нравится мне название латиницей, но очень нравится сам сервис. Так удобно, заранее
Tripster - ну не нравится мне название латиницей, но очень нравится сам сервис. Так удобно, заранее
Tripster - ну не нравится мне название латиницей, но очень нравится сам сервис. Так удобно, заранее
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Татьяна
Сегодня случилось прекрасное знакомство с Иркутском! Огромное спасибо гиду
Сегодня случилось прекрасное знакомство с Иркутском! Огромное спасибо гиду
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Кристина
Экскурсия понравилась
Экскурсия понравилась
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М
Мы очень рады, что попали на экскурсию именно к Михаилу. Очень интересный, логически выстроенный и наполненый удивительными деталями рассказ, создает верное и полное представление о городе Иркутске. Михаил прекрасно разбирается
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в истории, его просто хочется забросать вопросами. Михаил человек влюбленный и неравнодушный к месту, где он живет. Это задает определенную атмосферу путешествия и желания возвращаться в Иркутск и его окрестности вновь!

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А
Прогулка с гидом Михаилом была для меня и мужа настоящим погружением в историю Иркутска со всеми её значимыми событиями. Каждый дом как бы разговаривал с нами о своей истории, архитектуре, связанным с ним интересных личностях, благодаря обширным знаниям Михаила. Очень познавательно была проведена индивидуальная экскурсия согласно оговоренной программе. Благодарим Михаила и рекомендуем его как гида, искренне любящего Иркутск.
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Оксана
Во время этой экскурсии я полюбила Иркутск. Вы перемещаетесь во времени на 100-150 лет. Город и его жители разговаривают с вами. Архитектура сохранена в первозданном виде, какие-то здания уже отреставрированы. Михаил аккуратными комментариями и историческими фактами усиливает эффект. Великолепное знание истории города и людей! Экскурсия информативная, эстетичная, интересная! Рекомендую!
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