Погрузиться в прошлое города, где почти каждый дом - биография яркой личности и страница истории
Из какой гостиницы вышел на венчание юный лейтенант Колчак? В каком доме будущий академик Обручев придумал первые проекты гидроэнергетики Сибири? Всё это и ещё много другого интересного я расскажу и покажу на экскурсии.
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Описание
Что вас ожидает
Улицы, на которых слышны отзвуки истории
От фонтана на площади Графа Сперанского (бывшей Тихвинской площади) мы пройдём по улицам Чкалова и Луговой. Именно по Луговой 120 лет назад молодой лейтенант Колчак шёл венчаться со своей избранницей Софьей Омировой. Здесь же проходил первый в Иркутске маршрут городского транспорта — омнибусов. Мы прогуляемся вдоль исчезнувшей ныне речки Потеряхи и посмотрим на дома, которые ещё помнят первых открывателей русской Америки.
Копилка интересных рассказов о городе
Вы узнаете про японцев, которые волею случая попали в Иркутск и написали о нём воспоминания, ставшие классикой японской литературы. Расскажу, кем и когда построена первая в Сибири железная дорога и первая в России гидроэлектростанция. Вспомним и про электрическое освещение: в Иркутске раньше, чем в Петербурге появились электрические фонари на улицах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.