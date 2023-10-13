Старинный Иркутск был основан больше 3 веков назад. Пожары уничтожили значимую часть города, но с тех времён всё же сохранилось немало зданий. Из какой гостиницы вышел на венчание юный лейтенант Колчак? В каком доме будущий академик Обручев придумал первые проекты гидроэнергетики Сибири? Всё это и ещё много другого интересного я расскажу и покажу на экскурсии.

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Описание

Что вас ожидает

Улицы, на которых слышны отзвуки истории

От фонтана на площади Графа Сперанского (бывшей Тихвинской площади) мы пройдём по улицам Чкалова и Луговой. Именно по Луговой 120 лет назад молодой лейтенант Колчак шёл венчаться со своей избранницей Софьей Омировой. Здесь же проходил первый в Иркутске маршрут городского транспорта — омнибусов. Мы прогуляемся вдоль исчезнувшей ныне речки Потеряхи и посмотрим на дома, которые ещё помнят первых открывателей русской Америки.

Копилка интересных рассказов о городе

Вы узнаете про японцев, которые волею случая попали в Иркутск и написали о нём воспоминания, ставшие классикой японской литературы. Расскажу, кем и когда построена первая в Сибири железная дорога и первая в России гидроэлектростанция. Вспомним и про электрическое освещение: в Иркутске раньше, чем в Петербурге появились электрические фонари на улицах.