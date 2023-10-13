По улицам старого Иркутска

Погрузиться в прошлое города, где почти каждый дом - биография яркой личности и страница истории

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Ответы на вопросы
Старинный Иркутск был основан больше 3 веков назад. Пожары уничтожили значимую часть города, но с тех времён всё же сохранилось немало зданий.

Из какой гостиницы вышел на венчание юный лейтенант Колчак? В каком доме будущий академик Обручев придумал первые проекты гидроэнергетики Сибири? Всё это и ещё много другого интересного я расскажу и покажу на экскурсии.
По улицам старого Иркутска
По улицам старого Иркутска
По улицам старого Иркутска
По улицам старого Иркутска
По улицам старого Иркутска
По улицам старого Иркутска
По улицам старого Иркутска
По улицам старого Иркутска
По улицам старого Иркутска
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Описание

Что вас ожидает

Улицы, на которых слышны отзвуки истории

От фонтана на площади Графа Сперанского (бывшей Тихвинской площади) мы пройдём по улицам Чкалова и Луговой. Именно по Луговой 120 лет назад молодой лейтенант Колчак шёл венчаться со своей избранницей Софьей Омировой. Здесь же проходил первый в Иркутске маршрут городского транспорта — омнибусов. Мы прогуляемся вдоль исчезнувшей ныне речки Потеряхи и посмотрим на дома, которые ещё помнят первых открывателей русской Америки.

Копилка интересных рассказов о городе

Вы узнаете про японцев, которые волею случая попали в Иркутск и написали о нём воспоминания, ставшие классикой японской литературы. Расскажу, кем и когда построена первая в Сибири железная дорога и первая в России гидроэлектростанция. Вспомним и про электрическое освещение: в Иркутске раньше, чем в Петербурге появились электрические фонари на улицах.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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