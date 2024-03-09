Погрузиться в прошлое города, где почти каждый дом - биография яркой личности и страница истории
Старинный Иркутск был основан больше 3 веков назад. Пожары уничтожили значимую часть города, но с тех времён всё же сохранилось немало зданий.
Из какой гостиницы вышел на венчание юный лейтенант Колчак? В каком доме будущий академик Обручев придумал первые проекты гидроэнергетики Сибири? Всё это и ещё много другого интересного я расскажу и покажу на экскурсии.
От фонтана на площади Графа Сперанского (бывшей Тихвинской площади) мы пройдём по улицам Чкалова и Луговой. Именно по Луговой 120 лет назад молодой лейтенант Колчак шёл венчаться со своей избранницей Софьей Омировой. Здесь же проходил первый в Иркутске маршрут городского транспорта — омнибусов. Мы прогуляемся вдоль исчезнувшей ныне речки Потеряхи и посмотрим на дома, которые ещё помнят первых открывателей русской Америки.
Копилка интересных рассказов о городе
Вы узнаете про японцев, которые волею случая попали в Иркутск и написали о нём воспоминания, ставшие классикой японской литературы. Расскажу, кем и когда построена первая в Сибири железная дорога и первая в России гидроэлектростанция. Вспомним и про электрическое освещение: в Иркутске раньше, чем в Петербурге появились электрические фонари на улицах.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сквер Кирова (площадь графа Сперанского), у Фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 569 туристов
Я живу в Иркутске 40 лет. Это мой город, все его закоулки — моя биография. И мне всегда была интересная его история, в которой, как в истории любого другого города, известны в основном легенды, мифы и стереотипы — а вот что было в реальности, всегда замалчивалось.
Хотите знать реальность? Тогда вы по адресу.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вера
Tripster - ну не нравится мне название латиницей, но очень нравится сам сервис. Так удобно, заранее выбрав время и тему заказать экскурсию. Пройтись по улицам нового для тебя города с читать дальшеуменьшить
человеком, влюбленным в его историю. Обычно и встречу назначат, где тебе удобнее и маршрут составят, так, чтобы было познавательно, интересно и легко его пройти. И, хорошо знающий тему гид, всегда поддержит твои вопросы и сделает акценты на историях, интересующих нас, конкретных слушателей. Спасибо Михаил, было очень интересно с Вами пройтись по старому Иркутску. Узнать много интересных фактов и имён. Вы создали наше отношение и восприятие города и мы надолго его запомним.
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Татьяна
Сегодня случилось прекрасное знакомство с Иркутском! Огромное спасибо гиду
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Кристина
Экскурсия понравилась
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М
Мария
Мы очень рады, что попали на экскурсию именно к Михаилу. Очень интересный, логически выстроенный и наполненый удивительными деталями рассказ, создает верное и полное представление о городе Иркутске. Михаил прекрасно разбирается читать дальшеуменьшить
в истории, его просто хочется забросать вопросами. Михаил человек влюбленный и неравнодушный к месту, где он живет. Это задает определенную атмосферу путешествия и желания возвращаться в Иркутск и его окрестности вновь!
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А
Анастасия
Прогулка с гидом Михаилом была для меня и мужа настоящим погружением в историю Иркутска со всеми её значимыми событиями. Каждый дом как бы разговаривал с нами о своей истории, архитектуре, связанным с ним интересных личностях, благодаря обширным знаниям Михаила. Очень познавательно была проведена индивидуальная экскурсия согласно оговоренной программе. Благодарим Михаила и рекомендуем его как гида, искренне любящего Иркутск.
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Оксана
Во время этой экскурсии я полюбила Иркутск. Вы перемещаетесь во времени на 100-150 лет. Город и его жители разговаривают с вами. Архитектура сохранена в первозданном виде, какие-то здания уже отреставрированы. Михаил аккуратными комментариями и историческими фактами усиливает эффект. Великолепное знание истории города и людей! Экскурсия информативная, эстетичная, интересная! Рекомендую!