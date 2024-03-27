Памятник Александру III – экскурсии в Иркутске

Найдено 5 экскурсий в категории «Памятник Александру III» в Иркутске, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гражданские войны в Иркутске
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гражданские войны в Иркутске
Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.
Иркутск - взгляд через столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Иркутск - взгляд через столетия: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Иркутску! Узнайте, как менялся облик города, и насладитесь историей через столетия
Начало: У памятника Александру III
Завтра в 11:00
10 июня в 14:00
2 800 за всё до 5 чел.
Наш Невский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Наш Невский
Познакомиться с самой шикарной улицей Сибири, где сконцентрирован весь архитектурный блеск Иркутска
Начало: у памятника Александру III
14 июня в 18:00
16 июня в 18:00
3 500 за всё до 15 чел.
Иркутск, Колчак и его женщины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: загадочная история Колчака и его женщин
Познакомьтесь с историей Александра Колчака в Иркутске: от любовных историй до политической борьбы
Начало: на бульваре Гагарина
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Парадный Иркутск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    27 марта 2024
    Иркутск - взгляд через столетия
    Анастасия провела нас по улочкам города, рассказывая историю домов и обращая внимание на их декоративные элементы. Познакомила с жизнью и творчеством Александра Вампилова, после чего мы взяли билеты в театр уже в своем городе. Спасибо за хорошо проведенное время
    Анастасия провела нас по улочкам города, рассказывая историю домов и обращая внимание на их декоративные элементыАнастасия провела нас по улочкам города, рассказывая историю домов и обращая внимание на их декоративные элементыАнастасия провела нас по улочкам города, рассказывая историю домов и обращая внимание на их декоративные элементы
  • Е
    Евгения
    25 февраля 2024
    Иркутск - взгляд через столетия
    Спасибо большое Анастасии за прекрасное знакомство с городом. Очень много интересных, не обременяющих и перегружающих память деталей. Анастасия пытается рассказать
    читать дальше

    о том, что интересно именно вам, а это очень ценно для экскурсовода. И самое важное, на мой взгляд - абсолютно неподдельная и искренняя любовь к Иркутску создает атмосферу причастности и неповторимости.

  • А
    Анна
    18 ноября 2023
    Гражданские войны в Иркутске
    Хотим поблагодарить Михаила за прекрасную и познавательную экскурсию!!! Очень интересно! Оптимальное сочетание цена-качество. Прекрасный маршрут-подходит для всех категорий туристов,много полезной информации!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Памятник Александру III»

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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Памятник Александру III" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 800 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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