1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Гражданские войны в Иркутске
Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Иркутск - взгляд через столетия: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Иркутску! Узнайте, как менялся облик города, и насладитесь историей через столетия
Начало: У памятника Александру III
Завтра в 11:00
10 июня в 14:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Наш Невский
Познакомиться с самой шикарной улицей Сибири, где сконцентрирован весь архитектурный блеск Иркутска
Начало: у памятника Александру III
14 июня в 18:00
16 июня в 18:00
3 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: загадочная история Колчака и его женщин
Познакомьтесь с историей Александра Колчака в Иркутске: от любовных историй до политической борьбы
Начало: на бульваре Гагарина
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория27 марта 2024Анастасия провела нас по улочкам города, рассказывая историю домов и обращая внимание на их декоративные элементы. Познакомила с жизнью и творчеством Александра Вампилова, после чего мы взяли билеты в театр уже в своем городе. Спасибо за хорошо проведенное время
- ЕЕвгения25 февраля 2024Спасибо большое Анастасии за прекрасное знакомство с городом. Очень много интересных, не обременяющих и перегружающих память деталей. Анастасия пытается рассказать
- ААнна18 ноября 2023Хотим поблагодарить Михаила за прекрасную и познавательную экскурсию!!! Очень интересно! Оптимальное сочетание цена-качество. Прекрасный маршрут-подходит для всех категорий туристов,много полезной информации!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Памятник Александру III»
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