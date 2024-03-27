В Виктория

Анастасия провела нас по улочкам города, рассказывая историю домов и обращая внимание на их декоративные элементы. Познакомила с жизнью и творчеством Александра Вампилова, после чего мы взяли билеты в театр уже в своем городе. Спасибо за хорошо проведенное время