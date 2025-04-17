Это уникальная возможность получить незабываемые впечатления и невероятные фотографии, на фоне ледяных просторов Байкала в прекрасных платьях,
Программа тура по дням
Прилет. Джипинг по Тажеранским степям
Добро пожаловать в Иркутск!
Зимнее утро, вы приземляетесь в аэропорту, вас встречают с радушием и вниманием ваш персональный гид.
Ваше путешествие начинается с захватывающей поездки на джипах через мистические Тажеранские степи — долину духов и сакральных энергий.
Из окна джипа, пока мы мчимся через необъятные просторы Тажеранских степей, открываются виды на бескрайние заснеженные степи и озеро Байкал, которые захватывают дух.
Во время остановок, вам будут предложены эксклюзивные наряды и аксессуары, идеально подходящие под местный колорит, на фоне бескрайних просторов, скал и степей, профессиональный фотограф проведет вам удивительную фотосессию.
Над вами будет парить квадрокоптер, запечатлевая моменты с высоты, превращая их в кинематографические кадры.
Далее вас ждёт обед-кейтеринг на свежем воздухе.
Пир из национальных блюд — гармония вкусов, наполненная ароматами и красками местной кухни: свежеприготовленные буузы, сагудай из омуля, черемуховый пирог и согревающий чай с байкальскими травами.
В погоне за красивым льдом - на мыс Хобой. Встречаем закат в пещерах
Сегодня мы отправляемся на север острова Ольхон, к таинственному мысу Хобой — место, где лед Байкала играет всеми оттенками синего и белого.
Здесь, среди завораживающих и величественных ледяных просторов Байкала, вас ждёт незабываемая фотосессия.
Только мы знаем все потаенные места Байкала и приведем вас к самым живописным и чарующим локациям.
После насыщенного дня вас ждёт обед на природе — тщательно организованный, изысканный кейтеринг с сибирскими деликатесами.
Юг острова Ольхон и традиция «Поцелуй Байкала»
Экскурсия на юг Ольхона, где перед вами откроются фантастические по красоте места для фотосессий.
Вы прикоснетесь к традиции "Поцелуй Байкала" и узнаете, много поразительных фактов об этом уникальном месте.
В этот день вас также порадует кейтеринг на свежем воздухе.
Сегодня вас ждет экскурсия на юг Ольхона, где перед вами откроются фантастические по красоте места для фотосессий.
Ледяные скалы и сверкающие под лучами солнца просторы Байкала вызывают восхищение и трепет.
Вы прикоснетесь к традиции "Поцелуй Байкала", чувствуя, как энергия этого магического места передается через каждое ваше прикосновение.
Это не просто ритуал, это прикосновение к духу озера, которое заряжает вас энергией и силой.
Вас окутывает особая магия, словно Байкал шепчет свои тайны.
После этого восхитительного момента — время для обеда.
На свежем воздухе, под открытым небом, вас ожидает обед-кейтеринг изысканных блюд местной кухни.
Вам подадут горячий наваристый суп из байкальского омуля, каждый глоток согревает вас изнутри.
На десерт — пироги с лесными ягодами: кислинка брусники сменяется сладостью черники, и за всем этим следует глубокий вкус и аромат травяного чая.
Фотосессия с лошадьми на рассвете
Утренний солнечный свет мягко пробивается сквозь занавеси вашего роскошного номера, вы просыпаетесь ранним утром, за окном невероятный вид на ледяную гладь Байкала, а на завтрак у вас ароматный свежесваренный кофе и молочная каша со свежими фруктами.
Завтрак наполнит вас энергией для предстоящего насыщенного дня.
Сегодня вас ждет встреча с лошадьми которые, как будто сами воплощают дух острова Ольхон.
В обрамлении завораживающих пейзажей, где ледяные просторы Байкала встречаются с величественными горными склонами, вы погружаетесь в атмосферу покоя и гармонии.
Вы ощущаете тепло их дыхания и мягкость их кожи, когда они доверчиво приближаются к вам, создавая ощущение полного единения с природой.
Фотосессия на рассвете становится волшебным моментом, где каждый кадр запечатлевает не только красоту природы, но и глубокую связь с этими благородными существами.
Снежные просторы и утренний свет, играющий на блестящей шерсти лошадей, создают сказочную атмосферу, которую невозможно забыть.
А после насыщенной фотосессии вы испытываете целебную силу иппотерапии.
С каждым шагом лошадей по снежным тропам вы чувствуете, как их гармония и сила передаются вам, даря ощущение внутреннего баланса и умиротворения.
Эти великолепные создания, с их эмпатией и энергетическим могуществом, помогают вам открыть в себе новые уровни покоя и самопознания, делая этот день поистине магическим.
Прощание с Ольхоном. Возвращение в Иркутск
Сегодня приключение подходи к концу.
Вас ждет обед в колоритной юрте.
Внутри юрты царит атмосфера тепла и уюта, а запах национальных блюд моментально окутывает вас.
Стол в изобилии сибирских лакомств: мягкие, сочные буузы с начинкой из ароматного мяса.
Их вкус — это кулинарное воплощение традиций и тепла.
Мы возвращаемся в Иркутск, где завершится наше приключение.
Это путешествие подарило вам не только великолепные фотографии, но и глубокое чувство удовлетворения от прикосновения к уникальной природе Байкала.
Вы вернетесь домой, наполненные впечатлениями, которые будут согревать и радовать долгие годы.
Ждем вас снова в гости!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Ольхон.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
|Размер группы
|Стоимость на 1 чел.
|группа 2-3 человека
|420 000
|группа 4-5 человек
|325 000
|группа 6-7 человек
|258 000
|группа 8-9 человек
|251 000
|группа от 10 человек
|225 000
Доплата за одноместное проживание по программе: 24 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «BaikalWood Эко Лодж Spa»
«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.
Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.
База отдыха «Дача БайкалЭко»
База отдыха «Дача БайкалЭко» находится в поселке Хужир Ольхонский район. Остановка общественного транспорта «Хужир» в 0,7 км.
В уютных номерах располагаются кровать и диван, Wi-Fi, собственная ванная комната с душем, водонагревателем и феном. На базе отдыха есть полноценный банный комплекс.
В номерах есть холодильник, чайник и чайный набор. На территории есть кафе и купольный гриль домик с барбекю зоной. В шаговой доступности находятся кафе и магазин продуктов питания.
Гостиничный комплекс «Порт Ольхон»
Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа — Хужир — в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.
Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.
На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с который открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное проживание в отеле уровня комфорт
- Обед во все дни тура
- Завтрак во все дни тура (кроме первого)
- Трансфер по программе тура
- Гид по программе
- Разрешение на посещение национального парка
- Фотосессия по программе
- Экскурсии по программе
- Страховка
- Аренда лошадей на 2 часа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования, не включенного в программу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая будет погода?
Тур в зимний сезон, погода в это время: на Байкале погода может меняться в течение дня: то светит солнце, то ветер нагоняет свежую прохладу. Средняя температура в феврале -25 градусов, в марте воздух уже теплее, днем в диапазоне от -15 до -20. Но в турах холод туристы не сильно ощущают – достаточно следовать рекомендациям по вещам. Замерзнуть мы не дадим!)
Будет ли мобильная связь и интернет?
В наиболее посещаемых местах Байкала есть мобильная связь от компаний «Мегафон», «Билайн», МТС и Tele2. Также, в большинстве отелей есть Wi-Fi.
Как организовано питание?
Завтрак и обед во все дни тура (кроме первого).
Есть ли скидки в туре?
Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).
Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).
Детям с 6 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).