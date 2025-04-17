1 день

Прилет. Джипинг по Тажеранским степям

Добро пожаловать в Иркутск!

Зимнее утро, вы приземляетесь в аэропорту, вас встречают с радушием и вниманием ваш персональный гид.

Ваше путешествие начинается с захватывающей поездки на джипах через мистические Тажеранские степи — долину духов и сакральных энергий.

Из окна джипа, пока мы мчимся через необъятные просторы Тажеранских степей, открываются виды на бескрайние заснеженные степи и озеро Байкал, которые захватывают дух.

Во время остановок, вам будут предложены эксклюзивные наряды и аксессуары, идеально подходящие под местный колорит, на фоне бескрайних просторов, скал и степей, профессиональный фотограф проведет вам удивительную фотосессию.

Над вами будет парить квадрокоптер, запечатлевая моменты с высоты, превращая их в кинематографические кадры.

Далее вас ждёт обед-кейтеринг на свежем воздухе.

Пир из национальных блюд — гармония вкусов, наполненная ароматами и красками местной кухни: свежеприготовленные буузы, сагудай из омуля, черемуховый пирог и согревающий чай с байкальскими травами.