Ледяное царство. VIP-тур на Байкал

Премиальный тур с камерной группой. Фантастический фототур с чарующими локациями зимнего Байкала для женщин.

Это уникальная возможность получить незабываемые впечатления и невероятные фотографии, на фоне ледяных просторов Байкала в прекрасных платьях,
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которые мы предоставим. А также Вы почувствуете силу иппотерапии и устроите уникальную фотоссесию на рассвете с лошадьми.

Вы проедете по мистической Тажеранской степи, посетите остров Ольхон со знаменитой скалой Шаманка, таинственным мысом Хобой и островом Огой. Возможно проведение тура в индивидуальном формате в удобные даты.

5
3 отзыва
Ледяное царство. VIP-тур на Байкал
Ледяное царство. VIP-тур на Байкал
Ледяное царство. VIP-тур на Байкал
Ближайшие даты:
1
фев16
фев24
фев8
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прилет. Джипинг по Тажеранским степям

Добро пожаловать в Иркутск!

Зимнее утро, вы приземляетесь в аэропорту, вас встречают с радушием и вниманием ваш персональный гид.

Ваше путешествие начинается с захватывающей поездки на джипах через мистические Тажеранские степи — долину духов и сакральных энергий.

Из окна джипа, пока мы мчимся через необъятные просторы Тажеранских степей, открываются виды на бескрайние заснеженные степи и озеро Байкал, которые захватывают дух.

Во время остановок, вам будут предложены эксклюзивные наряды и аксессуары, идеально подходящие под местный колорит, на фоне бескрайних просторов, скал и степей, профессиональный фотограф проведет вам удивительную фотосессию.

Над вами будет парить квадрокоптер, запечатлевая моменты с высоты, превращая их в кинематографические кадры.

Далее вас ждёт обед-кейтеринг на свежем воздухе.

Пир из национальных блюд — гармония вкусов, наполненная ароматами и красками местной кухни: свежеприготовленные буузы, сагудай из омуля, черемуховый пирог и согревающий чай с байкальскими травами.

Прилет. Джипинг по Тажеранским степямПрилет. Джипинг по Тажеранским степямПрилет. Джипинг по Тажеранским степямПрилет. Джипинг по Тажеранским степямПрилет. Джипинг по Тажеранским степямПрилет. Джипинг по Тажеранским степям
2 день

В погоне за красивым льдом - на мыс Хобой. Встречаем закат в пещерах

Сегодня мы отправляемся на север острова Ольхон, к таинственному мысу Хобой — место, где лед Байкала играет всеми оттенками синего и белого.

Здесь, среди завораживающих и величественных ледяных просторов Байкала, вас ждёт незабываемая фотосессия.

Только мы знаем все потаенные места Байкала и приведем вас к самым живописным и чарующим локациям.

После насыщенного дня вас ждёт обед на природе — тщательно организованный, изысканный кейтеринг с сибирскими деликатесами.

В погоне за красивым льдом - на мыс Хобой. Встречаем закат в пещерахВ погоне за красивым льдом - на мыс Хобой. Встречаем закат в пещерахВ погоне за красивым льдом - на мыс Хобой. Встречаем закат в пещерахВ погоне за красивым льдом - на мыс Хобой. Встречаем закат в пещерах
3 день

Юг острова Ольхон и традиция «Поцелуй Байкала»

Экскурсия на юг Ольхона, где перед вами откроются фантастические по красоте места для фотосессий.

Вы прикоснетесь к традиции "Поцелуй Байкала" и узнаете, много поразительных фактов об этом уникальном месте.

В этот день вас также порадует кейтеринг на свежем воздухе.

Сегодня вас ждет экскурсия на юг Ольхона, где перед вами откроются фантастические по красоте места для фотосессий.

Ледяные скалы и сверкающие под лучами солнца просторы Байкала вызывают восхищение и трепет.

Вы прикоснетесь к традиции "Поцелуй Байкала", чувствуя, как энергия этого магического места передается через каждое ваше прикосновение.

Это не просто ритуал, это прикосновение к духу озера, которое заряжает вас энергией и силой.

Вас окутывает особая магия, словно Байкал шепчет свои тайны.

После этого восхитительного момента — время для обеда.

На свежем воздухе, под открытым небом, вас ожидает обед-кейтеринг изысканных блюд местной кухни.

Вам подадут горячий наваристый суп из байкальского омуля, каждый глоток согревает вас изнутри.

На десерт — пироги с лесными ягодами: кислинка брусники сменяется сладостью черники, и за всем этим следует глубокий вкус и аромат травяного чая.

Юг острова Ольхон и традиция «Поцелуй Байкала»Юг острова Ольхон и традиция «Поцелуй Байкала»Юг острова Ольхон и традиция «Поцелуй Байкала»Юг острова Ольхон и традиция «Поцелуй Байкала»
4 день

Фотосессия с лошадьми на рассвете

Утренний солнечный свет мягко пробивается сквозь занавеси вашего роскошного номера, вы просыпаетесь ранним утром, за окном невероятный вид на ледяную гладь Байкала, а на завтрак у вас ароматный свежесваренный кофе и молочная каша со свежими фруктами.

Завтрак наполнит вас энергией для предстоящего насыщенного дня.

Сегодня вас ждет встреча с лошадьми которые, как будто сами воплощают дух острова Ольхон.

В обрамлении завораживающих пейзажей, где ледяные просторы Байкала встречаются с величественными горными склонами, вы погружаетесь в атмосферу покоя и гармонии.

Вы ощущаете тепло их дыхания и мягкость их кожи, когда они доверчиво приближаются к вам, создавая ощущение полного единения с природой.

Фотосессия на рассвете становится волшебным моментом, где каждый кадр запечатлевает не только красоту природы, но и глубокую связь с этими благородными существами.

Снежные просторы и утренний свет, играющий на блестящей шерсти лошадей, создают сказочную атмосферу, которую невозможно забыть.

А после насыщенной фотосессии вы испытываете целебную силу иппотерапии.

С каждым шагом лошадей по снежным тропам вы чувствуете, как их гармония и сила передаются вам, даря ощущение внутреннего баланса и умиротворения.

Эти великолепные создания, с их эмпатией и энергетическим могуществом, помогают вам открыть в себе новые уровни покоя и самопознания, делая этот день поистине магическим.

Фотосессия с лошадьми на рассветеФотосессия с лошадьми на рассветеФотосессия с лошадьми на рассвете
5 день

Прощание с Ольхоном. Возвращение в Иркутск

Сегодня приключение подходи к концу.

Вас ждет обед в колоритной юрте.

Внутри юрты царит атмосфера тепла и уюта, а запах национальных блюд моментально окутывает вас.

Стол в изобилии сибирских лакомств: мягкие, сочные буузы с начинкой из ароматного мяса.

Их вкус — это кулинарное воплощение традиций и тепла.

Мы возвращаемся в Иркутск, где завершится наше приключение.

Это путешествие подарило вам не только великолепные фотографии, но и глубокое чувство удовлетворения от прикосновения к уникальной природе Байкала.

Вы вернетесь домой, наполненные впечатлениями, которые будут согревать и радовать долгие годы.

Ждем вас снова в гости!

Прощание с Ольхоном. Возвращение в ИркутскПрощание с Ольхоном. Возвращение в ИркутскПрощание с Ольхоном. Возвращение в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Ольхон.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

Размер группыСтоимость на 1 чел.
группа 2-3 человека420 000
группа 4-5 человек325 000
группа 6-7 человек258 000
группа 8-9 человек251 000
группа от 10 человек225 000

Доплата за одноместное проживание по программе: 24 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «BaikalWood Эко Лодж Spa»

4 ночи

«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.

Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.

Отель «BaikalWood Эко Лодж Spa»Отель «BaikalWood Эко Лодж Spa»Отель «BaikalWood Эко Лодж Spa»Отель «BaikalWood Эко Лодж Spa»Отель «BaikalWood Эко Лодж Spa»Отель «BaikalWood Эко Лодж Spa»Отель «BaikalWood Эко Лодж Spa»

База отдыха «Дача БайкалЭко»

4 ночи

База отдыха «Дача БайкалЭко» находится в поселке Хужир Ольхонский район. Остановка общественного транспорта «Хужир» в 0,7 км.

В уютных номерах располагаются кровать и диван, Wi-Fi, собственная ванная комната с душем, водонагревателем и феном. На базе отдыха есть полноценный банный комплекс.

В номерах есть холодильник, чайник и чайный набор. На территории есть кафе и купольный гриль домик с барбекю зоной. В шаговой доступности находятся кафе и магазин продуктов питания.

База отдыха «Дача БайкалЭко»База отдыха «Дача БайкалЭко»База отдыха «Дача БайкалЭко»База отдыха «Дача БайкалЭко»База отдыха «Дача БайкалЭко»База отдыха «Дача БайкалЭко»База отдыха «Дача БайкалЭко»

Гостиничный комплекс «Порт Ольхон»

4 ночи

Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа — Хужир — в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.

Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.

На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с который открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.

Гостиничный комплекс «Порт Ольхон»Гостиничный комплекс «Порт Ольхон»Гостиничный комплекс «Порт Ольхон»Гостиничный комплекс «Порт Ольхон»Гостиничный комплекс «Порт Ольхон»Гостиничный комплекс «Порт Ольхон»Гостиничный комплекс «Порт Ольхон»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное проживание в отеле уровня комфорт
  • Обед во все дни тура
  • Завтрак во все дни тура (кроме первого)
  • Трансфер по программе тура
  • Гид по программе
  • Разрешение на посещение национального парка
  • Фотосессия по программе
  • Экскурсии по программе
  • Страховка
  • Аренда лошадей на 2 часа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования, не включенного в программу
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая будет погода?

Тур в зимний сезон, погода в это время: на Байкале погода может меняться в течение дня: то светит солнце, то ветер нагоняет свежую прохладу. Средняя температура в феврале -25 градусов, в марте воздух уже теплее, днем в диапазоне от -15 до -20. Но в турах холод туристы не сильно ощущают – достаточно следовать рекомендациям по вещам. Замерзнуть мы не дадим!)

Будет ли мобильная связь и интернет?

В наиболее посещаемых местах Байкала есть мобильная связь от компаний «Мегафон», «Билайн», МТС и Tele2. Также, в большинстве отелей есть Wi-Fi.

Как организовано питание?

Завтрак и обед во все дни тура (кроме первого).

Есть ли скидки в туре?

Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).

Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).

Детям с 6 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
17 апр 2025
Все экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбы, вопросы. Аршан- конечно Даша и Юлия. Ольхон - Дарья, Юрий Михайлович. Умницы, огромная благодарность ребятам!
Все экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбы,Все экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбы,Все экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбы,Все экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбы,Все экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбы,Все экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбы,Все экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбы,Все экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбы,
Е
16 апр 2025
Организация тура, размещение, транспорт-отлично!
К
4 апр 2025
Конечно, как всегда вначале, страшно и ничего не понятно. Но это только начало. Поездкой более чем довольна. Летали на Байкал в конце марта, брали тур на пять дней от Бурятии
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(Аршан) до Ольхона.
К счастью, маршрут зеркальный. Лучшие впечатления от Байкала и самого острова Ольхон.
Гиды и все сопровождающие — просто на вес золота на всех маршрутах пяти дней. Тёплые встречи, забота о нас, туристах, интересные рассказы как в рамках экскурсии, так и из личного опыта. Что-то завораживающее.
Величие Саян в Бурятии, мараловая ферма — восторг.
А Байкал — любовь. Да, много ходили, попали в сильный ветер. Но солнце, виды, которые мы увидели, обед — уха из омуля с видами на горы и Байкал — оставили незабываемые впечатления. Времени на каждой локации было достаточно: и погулять, и сделать красивейшие фото, и пообщаться с природой.
Благодарность за такой тур!

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