На байдарках – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «На байдарках» в Иркутске, цены от 55 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
«Отработка навыков управления байдаркой»
28 авг в 10:00
120 000 за человека
Байкальская история. Активный тур на байдарках
🚶 Пешая
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальская история. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
«Путешествуя по озеру на байдарках вы получите массу положительных впечатлений, сможете побывать на чистых песчаных пляжах в живописных бухтах и подняться на обзорные вершины, чтобы в полной мере насладиться великолепной природой Байкала»
26 июня в 10:00
11 июля в 10:00
55 000 за человека
На байдарках к сердцу Байкала
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
На байдарках к сердцу Байкала
Начало: Иркутск
«Во время сплава на байдарках Вы пройдете около 30 км»
25 июля в 10:00
8 авг в 10:00
76 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
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    сравняться с видами по дороге, размещение комфортное, удобства в номерах, питание полноценное, можно обойтись без перекусов. Тур для тех, кто хочет увидеть красивую и необычную природу с достаточным комфортом. Тем, кто привык к турецкому оллн клюзиву нужно делать поправку на формат и не ждать 5 звездочных отелей со шведским столом. Пишу отзыв спустя 2 месяца и проживаю поездку заново😌

    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
    Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
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    еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные. Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела! Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались! В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура! И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

  • В
    Вера
    31 марта 2024
    Байкальская история. Активный тур на байдарках
    Принимающая сторона просто на высоте: ни одной накладки. всё чётко и продумано. сытное питание, разнообразные локации, прекрасный гид Сергей, интересные
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    рассказы про места, легенды, музыка. вкуснейшая горячая уха на льду около м. Хобой, дегустация байкальской воды. Тематические отдельные экскурсии проходили "на одном дыхании", очень увлекательно. Хочу также отметить, что организаторы отказались от использования одноразовой посуды, максимально экологично. Считаю, это большим плюсом. Максимальная польза за отведенное время. Считаю, что мне повезло с покупкой данного тура. Положительно рекомендую.

    Принимающая сторона просто на высоте: ни одной накладки. всё чётко и продумано. сытное питание, разнообразные локацииПринимающая сторона просто на высоте: ни одной накладки. всё чётко и продумано. сытное питание, разнообразные локации
  • И
    Ирина
    21 марта 2024
    Байкальская история. Активный тур на байдарках
    Все организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погоды.
    Все организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погоды
  • К
    Костромитина
    14 марта 2024
    Байкальская история. Активный тур на байдарках
    Очень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо Елизавете и Ирине!
    Очень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо Елизавете
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    На байдарках к сердцу Байкала
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    На байдарках к сердцу Байкала
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    На байдарках к сердцу Байкала
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На байдарках»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
  2. Байкальская история. Активный тур на байдарках
  3. На байдарках к сердцу Байкала
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На байдарках" можно забронировать 3 тура от 55 000 до 120 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год на байдарках, 9 ⭐ отзывов, цены от 55000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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