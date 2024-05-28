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Авторский тур
13 дней
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
«Отработка навыков управления байдаркой»
28 авг в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Байкальская история. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
«Путешествуя по озеру на байдарках вы получите массу положительных впечатлений, сможете побывать на чистых песчаных пляжах в живописных бухтах и подняться на обзорные вершины, чтобы в полной мере насладиться великолепной природой Байкала»
26 июня в 10:00
11 июля в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
На байдарках к сердцу Байкала
Начало: Иркутск
«Во время сплава на байдарках Вы пройдете около 30 км»
25 июля в 10:00
8 авг в 10:00
76 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ВВера31 марта 2024Принимающая сторона просто на высоте: ни одной накладки. всё чётко и продумано. сытное питание, разнообразные локации, прекрасный гид Сергей, интересные
- ИИрина21 марта 2024Все организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погоды.
- ККостромитина14 марта 2024Очень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо Елизавете и Ирине!
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На байдарках»
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Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
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