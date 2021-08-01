Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук

Исследовать малоизвестные уголки озера и насладиться его природой без туристической суеты

5
3 отзыва
Чтобы побыть наедине с Байкалом, не отвлекаясь на скопление туристов, мы отправимся к самым уединенным и гармоничным природным точкам озера.

На катере вы доберетесь до долины реки Зундук и озера Зама, искупаетесь в чистейшей теплой воде, побываете на мраморном пляже и совершите трекинг к одной из самых впечатляющих смотровых площадок на берегу Байкала.
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Сбор группы в поселке Хужир.

Что вас ожидает

На катере — к скрытым сокровищам Байкала

На красивом и уютном корабле вы проплывете вдоль живописных скал Приморского хребта, полюбуетесь бескрайней гладью великого озера, ощутите его масштабы и энергетику. По воде мы доберёмся до местечка Зама и мыса Зундук — удивительно красивых и неисхоженных локаций, где нечасто можно встретить туристов. А еще во время круиза вы узнаете о природных особенностях Байкала и отведаете фирменную уху, приготовленную нашим капитаном.

Наедине с заповедной природой

В пути мы сделаем две большие остановки: первая — у озера Зама, соединенного перешейком с Байкалом. Во время небольшого трекинга вы откроете несколько живописных уголков и сможете искупаться в обоих озерах. Затем, оказавшись на мысе Зундук, мы пройдем по белоснежному мраморному пляжу и поднимемся на смотровую площадку с потрясающим видом на остров Ольхон и Малое Море. А в завершение прогуляемся по реликтовому лесу и зеленым полям, на которых часто можно увидеть пасущихся диких яков и лошадей.

Организационные детали

  • Это групповая водно-пешеходная экскурсия, гид из нашей команды сопровождает вас и на катере, и на суше
  • Возможен индивидуальный вариант экскурсии (уточняйте в переписке с гидом)
  • Обед на катере входит в стоимость экскурсии
  • Маршрут предполагает несложный подъем на смотровую площадку, около 500-600 метров. Но если вы пожелаете, то сможете вместо подъема отдохнуть на берегу Байкала.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в поселке Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
2
1
М
1 авг 2021
Очень познавательная экскурсия. Виды потрясающие. Инструктор Иван - выше всяких похвап: Профессионал. Много рассказывал, объяснял. Всë понравилось.
Н
21 июля 2021
Всей нашей группе очень понравилась экскурсия. маршрут отличный,не избитый,людей кроме нас почти и не встретили,виды потрясающие. Искупались,вкусно поели на коробле,послушали не избитый и не перенасыщенный цифрами рассказ экскурсовода
Н
8 июля 2021
Активное путешествие по горам и долинам Прибайкалья. Хорошие виды и активный движ))). Понравилось! По пути изучали многообразие растительного мира Прибайкалья. Получились красивые фотки)

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