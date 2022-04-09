Дикая красота Байкала

Посетить Тажеранские степи, Малое море, скалу Шаманку - и ощутить истинную энергетику озера

Индивидуальная
За популярными видами обычно едут в Листвянку — и это удобно, ведь путь займет всего час езды от Иркутска.

Но ради встречи с первозданным Байкалом я приглашаю отправиться дальше, к местам, где без суеты можно ощутить атмосферу Байкала.

Вы посетите реликтовый комплекс и колыбель древних культур, оцените панорамы Южного Ольхона и прикоснетесь к тайнам мыса Бурхан.
Дикая красота Байкала
Дикая красота Байкала
Дикая красота Байкала
Дикая красота Байкала
Дикая красота Байкала
Дикая красота Байкала
Дикая красота Байкала
Дикая красота Байкала
Дикая красота Байкала
Дикая красота Байкала
Дикая красота Байкала
Дикая красота Байкала
Дикая красота Байкала
Дикая красота Байкала
Дикая красота Байкала
Дикая красота Байкала
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Оптимальный маршрут на полный день

Я исследовал многие места Байкала и составил программу так, чтобы за день у вас сложилось объемное представление о красоте и мощи легендарного озера. В общей сложности вы проедете 600 км. Я отвезу вас к геологическому памятнику природы — в фантастические Тажеранские степи, где поговорим о их главном сокровище, редких специфических минералах и древнейших пещерах Сибири. Также вы откроете лучшие ракурсы Малого моря и чарующие виды южной части Ольхона. А на мысе Бурхан узнаете об одной из девяти великих азиатских святынь и услышите о древних традициях почитания сакрального места бурят.

Во время переездов я расскажу об особенной природе Байкала, древних верованиях и культуре коренных народов региона, о русских первопроходцах. А на обед предложу заехать в одно из местных заведений, где вы попробуете традиционные бурятские блюда.

Организационные детали

  • Поездка пройдет на комфортабельном минивэне повышенной проходимости. Общий маршрут составит примерно 600 км. До острова мы переправимся на пароме.
  • Экскурсия подойдет активным людям, не боящимся долгих переездов. Маленьким детям и пожилым людям может быть некомфортно.
  • Дополнительно оплачивается обед в одном из местных заведений и билет в национальный парк — 100-300 руб. /человека
  • Имейте в виду, что связь будет не везде

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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