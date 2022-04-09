Что вас ожидает

Оптимальный маршрут на полный день

Я исследовал многие места Байкала и составил программу так, чтобы за день у вас сложилось объемное представление о красоте и мощи легендарного озера. В общей сложности вы проедете 600 км. Я отвезу вас к геологическому памятнику природы — в фантастические Тажеранские степи, где поговорим о их главном сокровище, редких специфических минералах и древнейших пещерах Сибири. Также вы откроете лучшие ракурсы Малого моря и чарующие виды южной части Ольхона. А на мысе Бурхан узнаете об одной из девяти великих азиатских святынь и услышите о древних традициях почитания сакрального места бурят.

Во время переездов я расскажу об особенной природе Байкала, древних верованиях и культуре коренных народов региона, о русских первопроходцах. А на обед предложу заехать в одно из местных заведений, где вы попробуете традиционные бурятские блюда.

Организационные детали

Поездка пройдет на комфортабельном минивэне повышенной проходимости. Общий маршрут составит примерно 600 км. До острова мы переправимся на пароме.

Экскурсия подойдет активным людям, не боящимся долгих переездов. Маленьким детям и пожилым людям может быть некомфортно.

Дополнительно оплачивается обед в одном из местных заведений и билет в национальный парк — 100-300 руб. /человека

Имейте в виду, что связь будет не везде

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.