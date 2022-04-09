Я исследовал многие места Байкала и составил программу так, чтобы за день у вас сложилось объемное представление о красоте и мощи легендарного озера. В общей сложности вы проедете 600 км. Я отвезу вас к геологическому памятнику природы — в фантастические Тажеранские степи, где поговорим о их главном сокровище, редких специфических минералах и древнейших пещерах Сибири. Также вы откроете лучшие ракурсы Малого моря и чарующие виды южной части Ольхона. А на мысе Бурхан узнаете об одной из девяти великих азиатских святынь и услышите о древних традициях почитания сакрального места бурят.
Во время переездов я расскажу об особенной природе Байкала, древних верованиях и культуре коренных народов региона, о русских первопроходцах. А на обед предложу заехать в одно из местных заведений, где вы попробуете традиционные бурятские блюда.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.