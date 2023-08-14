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рассказал, провёл инструкцию как работать с веслом и что не нужно делать, чтобы не оказаться в воде😄👍 Я уже имела опыт на байдарках и мы отлично справились, попили вкусного и горячего чая с печеньками. Также Андрей отвечал на мои вопросы и рассказал много нового и интересно про Иркутск. Я в восторге и на последок сделал мне отличные фотографии, за что ему отдельное спасибо. В общем если вы думаете как круто провести время, то вам сюда. Голодными не останетесь, а ещё и мокрыми, веселыми и с хорошим настроением 👌💯 Благодарю за отличную экскурсию 👍