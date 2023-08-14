1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Золото Байкала
Навестить поселок на живописном побережье, узнать о золотодобыче и пообедать у гостеприимной хозяйки
Начало: В микрорайоне Солнечный
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
20 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
16 июня в 07:00
17 июня в 07:00
27 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
На сапах - по реке Иркут
Прокатиться на доске с веслом и полюбоваться природой
Начало: в сквере Кирова
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна14 августа 2023Всем, привет! Забронировала данную экскурсию за новыми впечатлениями и ощутить саму Ангару и это получилось. Проводил экскурсию Андрей, всё подробно
- ЮЮлия10 июня 2023Спасибо, было очень круто! Ещё и чаем напоили с плюшкам)
- ММилана13 августа 2022Это было замечательно! Павел - отличный гид и байдарочник. Мы с сыном узнали интересные факты и истории, насладились активным и познавательным отдыхом. Рекомендую.
- ЕЕкатерина30 августа 2020Если хотите увидеть красивые места на Байкале, то стоит поехать в Большие коты. Алена - отличный гид, интересно рассказывает и знает, чем удивить. Спасибо за эмоции!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Речные прогулки»
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