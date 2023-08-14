Речные прогулки в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Иркутске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золото Байкала
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Золото Байкала
Навестить поселок на живописном побережье, узнать о золотодобыче и пообедать у гостеприимной хозяйки
Начало: В микрорайоне Солнечный
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
20 000 за всё до 8 чел.
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
16 июня в 07:00
17 июня в 07:00
27 500 за всё до 2 чел.
На сапах - по реке Иркут
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
На сапах - по реке Иркут
Прокатиться на доске с веслом и полюбоваться природой
Начало: в сквере Кирова
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    14 августа 2023
    На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
    Всем, привет! Забронировала данную экскурсию за новыми впечатлениями и ощутить саму Ангару и это получилось. Проводил экскурсию Андрей, всё подробно
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    рассказал, провёл инструкцию как работать с веслом и что не нужно делать, чтобы не оказаться в воде😄👍 Я уже имела опыт на байдарках и мы отлично справились, попили вкусного и горячего чая с печеньками. Также Андрей отвечал на мои вопросы и рассказал много нового и интересно про Иркутск. Я в восторге и на последок сделал мне отличные фотографии, за что ему отдельное спасибо. В общем если вы думаете как круто провести время, то вам сюда. Голодными не останетесь, а ещё и мокрыми, веселыми и с хорошим настроением 👌💯 Благодарю за отличную экскурсию 👍

    Всем, привет! Забронировала данную экскурсию за новыми впечатлениями и ощутить саму Ангару и это получилось. ПроводилВсем, привет! Забронировала данную экскурсию за новыми впечатлениями и ощутить саму Ангару и это получилось. ПроводилВсем, привет! Забронировала данную экскурсию за новыми впечатлениями и ощутить саму Ангару и это получилось. ПроводилВсем, привет! Забронировала данную экскурсию за новыми впечатлениями и ощутить саму Ангару и это получилось. Проводил
  • Ю
    Юлия
    10 июня 2023
    На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
    Спасибо, было очень круто! Ещё и чаем напоили с плюшкам)
    Спасибо, было очень круто! Ещё и чаем напоили с плюшкам)Спасибо, было очень круто! Ещё и чаем напоили с плюшкам)Спасибо, было очень круто! Ещё и чаем напоили с плюшкам)Спасибо, было очень круто! Ещё и чаем напоили с плюшкам)
  • М
    Милана
    13 августа 2022
    На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
    Это было замечательно! Павел - отличный гид и байдарочник. Мы с сыном узнали интересные факты и истории, насладились активным и познавательным отдыхом. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    30 августа 2020
    Золото Байкала
    Если хотите увидеть красивые места на Байкале, то стоит поехать в Большие коты. Алена - отличный гид, интересно рассказывает и знает, чем удивить. Спасибо за эмоции!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Золото Байкала
  2. Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
  3. На сапах - по реке Иркут
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 27 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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