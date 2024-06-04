1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
«Возвращаясь в Иркутск, я расскажу, как можно вкусно провести вечер в городе и подскажу хорошие места для ужина»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 15 700₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Космическое приключение в Иркутске: планетарий и звёзды Байкала
Откройте тайны космоса и звёздного неба Байкала в захватывающей экскурсии под куполом планетария
Начало: В Большом иркутском планетарии
«Вы узнаете, какие небесные тела можно увидеть над Иркутском и Байкалом вечером и ночью»
Расписание: в будние дни в 16:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
800₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
«🥘 Поздно вечером поужинаем в ещё одном кафе с местной кухней и отправимся в обратный путь до Иркутска»
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
23 990₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Исследовать древнейший некрополь города в компании краеведа и писателя
Начало: В районе остановки Лисиха
«Экскурсия не проходит в Шаббат (с вечера пятницы и до конца субботнего дня)»
19 июня в 11:30
20 июня в 11:30
52004 680₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Захватывающая фото-прогулка к ледяным чудесам Байкала с экспертом
Погрузитесь в мир зимнего Байкала, где каждый снимок - это шедевр, созданный природой и вашим мастерством
«Организовать тёплый вечерний кемпинг с костром прямо на льду»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
29 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вечерний сплав по Ангаре
Прокатиться на пакрафте и полюбоваться панорамами Иркутска с воды
Начало: У ресторана Мамини
«Вы подышите чистым воздухом, ощутите течение великой сибирской реки, встретите закат и посмотрите на город с необычного ракурса»
Завтра в 14:00
12 июня в 18:00
от 8 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по вечернему Иркутску
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Иркутска, наслаждаясь его освещёнными улицами и историческими зданиями
Начало: Удобное туристам место в центре Иркутска
«Вечерний Иркутск - доставляет совершенно иные впечатления, городские улочки становятся более уютными и теплыми, дневная шумиха и суета отступает, позволяя в полной мере оценить красоту нашего сибирского города»
Расписание: Любой вечер
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
13 часов
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
Фотопутешествие от рассвета до заката с элементами обучения и приключения
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
29 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по ночному небу
Отправиться в космическое путешествие с телескопом и гидом, влюблённым в звёзды и галактики
«Вы научитесь определять стороны света по ночному небу и узнаете, откуда берутся падающие звёзды»
1 сен в 22:30
2 сен в 22:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
На выходные в иркутскую деревню
Насладиться пасторальными пейзажами, послушать истории края и отдохнуть в гостях у местных жителей
Начало: в Иркутске
«А на вечерних посиделках у костра поговорим о местной жизни и быте»
10 июня в 19:30
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- дденис4 июня 2024Интересно было узнать что то новое о звездах вселенной.
- ЕЕлена27 мая 2024Экскурсия интересная, увлекательная! Максим очень доброжелательный, увлеченный темой! Мы остались в восторге!
- ВВладимир1 мая 2024Действительно комфортабельный автобус, хороший гид, который рассказал не только про Байкал, но и про город и вообще про культуру.
- ММария10 апреля 20249 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из впечатлений остается гордость за
- ААндрей20 марта 2024Спасибо огромное за экскурсию. Был приятно удивлён качеством организации и оснащением планетария. Советую обязательно посетить именно этот основной планетарий города Иркутска.
- ООлеся19 марта 2024Провели замечательный день в Листвянке. Максим чётко организовал день, насыщенный яркими впечатлениями! Мы покатались на собачих упряжках, очень вкусно пообедали
- ГГалина18 марта 2024Первый вечер в Иркутске мы провели с Надеждой, организатором экскурсии "Ночной Иркутск на автомобиле", чтобы сразу понять на какой мы
- ССахаяна18 марта 2024Хочу выразить огромную благодарность Максиму Сергеевичу за поездку на Байкал, все было замечательно, хорошо отдохнули, огромное вам спасибо.
- ИИрина10 марта 2024Были на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материала (легко и ненавязчиво), и
- ААлена29 февраля 2024Были первый раз в Иркутске с подругами, решили взять ночную экскурсию. Остались очень довольные. Надежда очень интересно провела экскурсию, посетили множество интереснейших мест, узнали очень много нового. Иркутск - город с интересной историей! Всем рекомендую🙂
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Вечерние»
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