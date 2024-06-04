Вечерние экскурсии Иркутска

Найдено 11 экскурсий в категории «Вечерние» в Иркутске, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
«Возвращаясь в Иркутск, я расскажу, как можно вкусно провести вечер в городе и подскажу хорошие места для ужина»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 15 700 за всё до 19 чел.
Ночной Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250 за всё до 3 чел.
Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Космическое приключение в Иркутске: планетарий и звёзды Байкала
Откройте тайны космоса и звёздного неба Байкала в захватывающей экскурсии под куполом планетария
Начало: В Большом иркутском планетарии
«Вы узнаете, какие небесные тела можно увидеть над Иркутском и Байкалом вечером и ночью»
Расписание: в будние дни в 16:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
800 за человека
Малое море Байкала и Тажеранские степи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
«🥘 Поздно вечером поужинаем в ещё одном кафе с местной кухней и отправимся в обратный путь до Иркутска»
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
23 990 за всё до 7 чел.
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Исследовать древнейший некрополь города в компании краеведа и писателя
Начало: В районе остановки Лисиха
«Экскурсия не проходит в Шаббат (с вечера пятницы и до конца субботнего дня)»
19 июня в 11:30
20 июня в 11:30
52004 680 за всё до 3 чел.
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
12 отзывов
Захватывающая фото-прогулка к ледяным чудесам Байкала с экспертом
Погрузитесь в мир зимнего Байкала, где каждый снимок - это шедевр, созданный природой и вашим мастерством
«Организовать тёплый вечерний кемпинг с костром прямо на льду»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
29 700 за всё до 4 чел.
Вечерний сплав по Ангаре
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Вечерний сплав по Ангаре
Прокатиться на пакрафте и полюбоваться панорамами Иркутска с воды
Начало: У ресторана Мамини
«Вы подышите чистым воздухом, ощутите течение великой сибирской реки, встретите закат и посмотрите на город с необычного ракурса»
Завтра в 14:00
12 июня в 18:00
от 8 800 за всё до 8 чел.
Вечерний Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по вечернему Иркутску
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Иркутска, наслаждаясь его освещёнными улицами и историческими зданиями
Начало: Удобное туристам место в центре Иркутска
«Вечерний Иркутск - доставляет совершенно иные впечатления, городские улочки становятся более уютными и теплыми, дневная шумиха и суета отступает, позволяя в полной мере оценить красоту нашего сибирского города»
Расписание: Любой вечер
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 2 чел.
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
Фотопутешествие от рассвета до заката с элементами обучения и приключения
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
29 700 за всё до 4 чел.
Экскурсия по ночному небу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по ночному небу
Отправиться в космическое путешествие с телескопом и гидом, влюблённым в звёзды и галактики
«Вы научитесь определять стороны света по ночному небу и узнаете, откуда берутся падающие звёзды»
1 сен в 22:30
2 сен в 22:30
10 000 за всё до 4 чел.
На выходные в иркутскую деревню
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
На выходные в иркутскую деревню
Насладиться пасторальными пейзажами, послушать истории края и отдохнуть в гостях у местных жителей
Начало: в Иркутске
«А на вечерних посиделках у костра поговорим о местной жизни и быте»
10 июня в 19:30
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • д
    денис
    4 июня 2024
    Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
    Интересно было узнать что то новое о звездах вселенной.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
    Экскурсия интересная, увлекательная! Максим очень доброжелательный, увлеченный темой! Мы остались в восторге!
  • В
    Владимир
    1 мая 2024
    К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
    Действительно комфортабельный автобус, хороший гид, который рассказал не только про Байкал, но и про город и вообще про культуру.
  • М
    Мария
    10 апреля 2024
    Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
    9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из впечатлений остается гордость за
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    людей, которые в нашей стране продолжают развивать науку. Хочртся, и дальше заниматься своим развитием и образованием детей. В школе работает кружок, отделение дополнительного образования в сфере астрономии. Мы приехали из Москвы, и мой 12- летний сын после посещения экскурсии сказал, что хотел бы учиться в такой школе. Узнали много интересного о космонавтах -жителях Иркутска, об обсерваторииях, построенных в Иркутской области, их деятельности, о знаках Зодиака и особенностях их определения. Спасибо большое организаторам!

    9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из
  • А
    Андрей
    20 марта 2024
    Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
    Спасибо огромное за экскурсию. Был приятно удивлён качеством организации и оснащением планетария. Советую обязательно посетить именно этот основной планетарий города Иркутска.
  • О
    Олеся
    19 марта 2024
    Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
    Провели замечательный день в Листвянке. Максим чётко организовал день, насыщенный яркими впечатлениями! Мы покатались на собачих упряжках, очень вкусно пообедали
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    (отдельная благодарность Максиму за ранее бронирование столика), посмотрели шоу нерпочек, покатались на хивусе, послушали прекрасные песни про Байкал! В общем, замечательно провели 8 марта)! Всем рекомендуем!

  • Г
    Галина
    18 марта 2024
    Ночной Иркутск на автомобиле
    Первый вечер в Иркутске мы провели с Надеждой, организатором экскурсии "Ночной Иркутск на автомобиле", чтобы сразу понять на какой мы
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    земле очутились и чем она живет. Надежда- это человек в высокой степени образованный, увлеченный и влюбленный в свой богатый историей и традициями Байкальский край. Значимость этих мест в истории развития Сибири несомненна. Бурятия, Китай, русское купечество, декабристы, гражданская война, православие и научные исследования, все здесь переплелось. Надежда просто заворожила нас своими рассказами. Спасибо ей большое за душевную поездку и за любовь и преданность своему родному краю.

  • С
    Сахаяна
    18 марта 2024
    К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
    Хочу выразить огромную благодарность Максиму Сергеевичу за поездку на Байкал, все было замечательно, хорошо отдохнули, огромное вам спасибо.
  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
    Были на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материала (легко и ненавязчиво), и
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    конечно увиденные красоты Байкала. Хочу выразить благодарность за прекрасное путешествие! Однозначно рекомендую! Благодаря Максиму выполнили план по полной программе (Фото/видео прекрасных видов, пузырьки Байкала, коньки, чаепитие на льду, поцелуй Байкала и даже пробурили лунку в озере и испили воды)) Максим, спасибо!

    Были на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материалаБыли на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материалаБыли на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материалаБыли на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материалаБыли на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материалаБыли на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материала
  • А
    Алена
    29 февраля 2024
    Ночной Иркутск на автомобиле
    Были первый раз в Иркутске с подругами, решили взять ночную экскурсию. Остались очень довольные. Надежда очень интересно провела экскурсию, посетили множество интереснейших мест, узнали очень много нового. Иркутск - город с интересной историей! Всем рекомендую🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
  2. Ночной Иркутск на автомобиле
  3. Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
  4. Малое море Байкала и Тажеранские степи
  5. Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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