Новый год на Байкале

Новый год - прекрасная пора, когда каждый начинает верить в чудо

5
3 отзыва
Новый год – прекрасная пора, когда каждый начинает верить в чудо и хочет оказаться в сказке. Если и вы мечтаете оказаться в сказке, то наш тур Новый год на Байкале, специально для вас.

Знакомство с милыми сибирскими хаски, ледовое царство Байкала, море снега и вкусной еды, только достойные внимания достопримечательности и развлечения.
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Поцелуй Байкала
Поцелуй Байкала
Пройдем знаменитый обряд посвящения в ледовые путешественники
Дружелюбные хаски
Дружелюбные хаски
С ветерком промчимся на собачьих упряжках
Бодрящая снегоходная прогулка
Бодрящая снегоходная прогулка
Покатаемся на снегоходах по красивому зимнему лесу
Вкусные бурятские традиции
Вкусные бурятские традиции
Научимся готовить главное национальное блюдо – буузы
Новогодний банкет
Новогодний банкет
Встретим Новый Год в веселой компании деда мороза и лучшего ведущего Прибайкалья
Байкальская рыбка
Байкальская рыбка
Попробуем сагудай, фирменную уху и свежевыловленную рыбу-гриль

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. Листвянка

10:00 Сборы в аэропорту Иркутска.

Прилететь в Иркутск необходимо не позднее 09:00.

Сразу после встречи всей группы начинается наше знакомство с Иркутском.

Во время трехчасовой экскурсии по городу вы сможете лично увидеть, что впечатлило Чехова и оставляет неравнодушными многих туристов.

Насладившись красотами города и ощутив сибирский морозец отправляемся на обед в ресторан с охотничьим колоритом в сочетании с традиционными русскими блюдами.

Попробуем салат с филе сига, щи с разварной олениной и бефстроганов из мяса косули.

Одной из главных страниц в Истории Иркутска являются декабристы, поэтому после сытного обеда едем в гости в усадьбу декабристов Волконских.

После насыщенной культурной программы отправляемся на долгожданную встречу с Байкалом.

В 70 км от Иркутска расположен п. Листвянка, ближайший к городу населенный пункт на берегу Байкала.

По пути сделаем остановку у истока Ангары, единственной реки вытекающей из Байкала.

Жить будем в отеле Маяк, расположенном на берегу великого озера, а ужинать в ресторане сибирской кухни Вьюга, где попробуем удивительный десерт – байкальский камень.

Питание: обед, ужин.

Экскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. ЛиствянкаЭкскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. ЛиствянкаЭкскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. ЛиствянкаЭкскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. Листвянка
2 день

Байкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкет

После завтрака едем в Байкальский музей, который полностью посвящен изучению озера Байкал.

Здесь узнаем какие процессы привели к появлению озера, как оно развивалось последние 25 млн лет, каково его современное состояние и главное (!) увидим самого важного эндемика озера – байкальскую нерпу.

А в конце экскурсии совершим виртуальное погружение на дно озера.

После такой плотной научной программы необходимо немного разгрузиться и пообедать.

На обед сегодня традиционная байкальская кухня, а это значит рыба, рыба и еще раз рыба.

Попробуем сагудай, фирменную ух, свежевыловленную рыбу-гриль (каждое блюдо только из байкальской рыбы) и блинчики по-сибирски с ягодным суфле.

Далее поднимемся на кресельном подъемнике на обзорную площадку – Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на парящее озеро Байкал, исток реки Ангара и противоположный берег с заснеженными хребтами.

Ощутив морозное дыхание Байкала едем готовится к новому году, ведь сегодня мы встретим его в ресторане отеля Маяк в веселой компании деда мороза и лучшего ведущего Прибайкалья.

Питание: завтрак, обед, ужин – банкет.

Байкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкетБайкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкетБайкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкетБайкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкет
3 день

Катание на собачьих упряжках и снегоходах

После празднования нового года как следует выспимся и наберемся сил, чтобы чувствовать себя бодрыми и веселыми, ведь впереди очень интересный и активный день.

Сначала отправляемся на катание на собачьих упряжках по заснеженной сибирской тайге.

После езды в январе да с ветерком как никогда хочется согреться, поэтому сразу отправляемся на обед в ресторан с панорамным видом на парящий Байкал.

Дальше больше.

Как следует пообедав и набравшись сил едем кататься на снегоходах по зимнему лесу.

В пути будем делать остановки в самых красивых местах, чтобы делать фото, поваляться в сугробах или пнув дерево обрушить на себя кучу снега.

Повеселившись от души едем отдыхать в отель и готовиться ко встречи с байкальским льдом.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Катание на собачьих упряжках и снегоходахКатание на собачьих упряжках и снегоходахКатание на собачьих упряжках и снегоходахКатание на собачьих упряжках и снегоходах
4 день

Музей «Тальцы». Малое море

Сегодня нам предстоит дальняя, но интересная, дорога – едем на Малое Море.

Поэтому встаем пораньше, плотно завтракаем и отправляемся в путь.

По пути посетим уникальное собрание памятников истории и архитектуры народов Восточной Сибири 18-20 века – один из пяти крупнейших музеев под открытым небом в стране “Тальцы”.

Во время экскурсии узнаем о культурных и бытовых об особенностях жизни Прибайкальских народов, а также походим в гигантских лыжах и устроим забег на ходулях.

Повеселившись в музее едем дальше.

В пути нас ждет разнообразите пейзажей.

Это и густая сибирская тайга, и богатые луга, и бескрайние степи.

Всего дорога займет 5-6 часов, но в комфортном транспорте, это время пройдет незаметно.

К тому же мы будем часто останавливаться, чтобы “побурханить” – что означает задобрить местных духов.

К вечеру прибытие на базу отдыха Алтан, расположенную на берегу Байкала.

Уже вечером можно будет прогуляться по совсем еще свежему, но уже такому прочному байкальскому льду.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Музей «Тальцы». Малое мореМузей «Тальцы». Малое мореМузей «Тальцы». Малое мореМузей «Тальцы». Малое море
5 день

Экскурсия по льду Малого Моря на Хивусе

Сегодняшний день все ждут с нетерпением, ведь нам предстоит встреча с байкальским льдом.

Пролив Малое Море является одной из самых мелководных частей озера, здесь раньше всего на Байкале встает лед.

Поэтому именно в этом месте вероятность встретить лед максимально высока.

После плотного завтрака, надеваем все самое теплое, что есть в чемодане, бросаем в рюкзак коньки и глинтвейн и едем на экскурсию по льду Малого Моря на чудо технике – Судне на воздушной подушке «Хивус».

Продолжительность экскурсии 5 часов.

Этого времени достаточно чтобы вдоволь насладиться чистейшим Байкальским льдом, посмотреть наплески, отыскать ледяные пещеры – гроты и устроить незабываемый пикник на льду Байкала.

Вечером нас ждем русская банька с угощениями и возможностью окунуться в свежем снегу.

Очень важная информация! Байкальская погода и особенно становление байкальского льда, одна из самих непредсказуемых вещей в мире. Ледовая ситуация меняется не только из года в год, но изо дня в день. Там, где сегодня стоит крепкий лед, после ветреной ночи, может выйти вода или образоваться непроходимые торосы (нагромождение обломков льда высотой до 3-4 метров). При проведении тура мы ежедневно мониторим ситуацию и выбираем самый безопасный маршрут, но при этом всегда стараемся максимально выполнить обозначенную программу. Поэтому при выборе тура будьте готовы к тому, что программа может в любую минуту измениться, ведь на Байкале последнее слово остается за самим Байкалом.

Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.

Экскурсия по льду Малого Моря на ХивусеЭкскурсия по льду Малого Моря на ХивусеЭкскурсия по льду Малого Моря на ХивусеЭкскурсия по льду Малого Моря на Хивусе
6 день

Этнопарк «Золотая Орда»

С утра можно встретить рассвет и еще раз прогуляться по байкальскому льду, ведь уже после завтрака мы отправляемся в Иркутск.

Сегодняшний день будет посвящен знакомству с культурой коренных народов Байкала, а именно бурят.

По пути посетим очень интересное место – этнопарк "Золотая Орда".

Сразу по приезду нас встретит хозяин юрты (бурятское жилище) и поприветствует белой пищей, а также проведет обряд очищения огнем.

Далее хозяйка юрты расскажет про быт бурятского народа и научит готовить главное национальное блюдо – буузы, а хозяин юрты сыграет для нас на национальном инструменте Морин Хур и споет горловым пением удивительную песнь об одиноком волке.

А в завершении все пустимся в пляс и станцуем круговой танец хоровод Ёхор.

После духовной пищи нас ждет вкуснейшая пища физическая бурятская национальная.

Попробуем те самые буузы, которые совсем недавно сами слепили.

Наевшись досыта едем в Иркутск.

Размещаемся в отеле География 4* в центре города и отдыхаем.

Питание: завтрак, обед.

Этнопарк «Золотая Орда»Этнопарк «Золотая Орда»Этнопарк «Золотая Орда»Этнопарк «Золотая Орда»
7 день

Отъезд

Сегодня вы можете выбрать самый ранний рейс и поскорее улететь домой или оставить вещи в отеле и побродить по сувенирным лавочкам Иркутска наслаждаясь атмосферой новогоднего города.

Какой бы вариант вы не выбрали мы заберем вам по указанному адресу и доставим в аэропорт и будем ждать встречи снова – летом, весной или осенью.

Ведь Байкал прекрасен в любое время года.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базе отдыха:

  • в Листвянке (1-3 ночь);
  • на Малом Море (4-5 ночь);
  • в Иркутске (6 ночь).

Доплата за одноместное размещение 11 500 руб.

Турбазы уточняйте при бронировании. Ниже представлены возможные варианты.

Варианты проживания

Отель «Маяк»

3 ночи

Двухместный стандартный номер c двумя раздельными кроватями (при бронировании можно запросить номер с одной большой кроватью).

Площадь номера 12 кв. м.

В каждом номере есть две односпальные кровати, плательный шкаф, прикроватная тумба, комод, зеркало, полноценная ванная комната, кондиционер, трюмо с зеркалом. 1-3 ночь.

Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»

База отдыха «Алтан»

2 ночи

Двухместный номер "комфорт" c двумя раздельными кроватями (при бронировании можно запросить номер с одной большой кроватью).

Площадь номера 24 м2.

У каждого номера есть балкон с видом на озеро Байкал.

Душевая кабина, санузел, умывальник с горячей и холодной водой находятся в номере. 4 и 5 ночь.

База отдыха «Алтан»База отдыха «Алтан»База отдыха «Алтан»База отдыха «Алтан»База отдыха «Алтан»База отдыха «Алтан»

База отдыха «Чара»

2 ночи

В этом отеле, расположенном в 300 метрах от Мухорского залива на озере Байкал, к услугам гостей сауна и бильярд. Номера отеля примечательны отдельным входом и оформлением в загородном стиле.

Номера курортного отеля "Чара" отделаны деревом и располагают ванной комнатой с душем. В коттеджах имеется обеденная зона и терраса.

В отеле "Чара" работает ресторан с камином, где подаются блюда русской и местной бурятской кухни. Также предоставляются принадлежности для барбекю.

База отдыха «Чара»База отдыха «Чара»База отдыха «Чара»

Отель «География» 4*

1 ночь

Двухместные номера категории стандарт c двумя раздельными кроватями (при бронировании можно запросить номер с одной большой кроватью).

Площадь номера 17 кв. м.

В номере есть всё необходимое для комфортного проживания: белоснежная свежая постель, мягкие махровые халаты и полотенца и полный комплект предметов индивидуального пользования. 6 ночь

Отель «География» 4*Отель «География» 4*Отель «География» 4*Отель «География» 4*Отель «География» 4*Отель «География» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Новогодняя программа и банкет
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на снегоходах
  • Катание на собачьих упряжках
  • Экскурсия на СВП «Хивус» по льду Байкала
  • Баня в 4 день
  • Памятные подарки
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Медицинская страховка
  • Алкогольная и табачная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка или пуховка, теплые брюки, желательно ветронепродуваемые (горнолыжный костюм будет очень удобен) костюм должен быть не продуваемым и очень теплым, как, впрочем, и всё остальное. Заостряем продуваемости: ветра на Байкале сильные и холодные. Пуховик и комбинезон – отличный вариант для экспедиции!
  • шапка (вязаная или меховая) и шарф;
  • хорошая обувь – залог вашего комфорта. Необходимо, чтобы обувь была теплой, качественной. Можно взять с собой обувь как из натуральных материалов, так и из искусственных – у каждого вида свои плюсы. К примеру, в унтах вы точно не замерзнете, но при этом спортивные ботинки – намного легче и динамичнее, искусственный утеплитель быстрее сушится. На что необходимо обратить внимание: качественный утеплитель, мембраны, нескользящая подошва. Удобные теплые ботинки (без каблуков), желательно высокие. Чтобы можно было комфортно ходить по снегу и льду;
  • теплые носки (шерстяные или треккинговые);
  • флисовое термобелье;
  • флисовые куртки /кофты /брюки;
  • флисовые непродуваемые перчатки;
  • теплые варежки или краги;
  • флисовая непродуваемая шапка;
  • термоноски;
  • средства личной гигиены;
  • солнцезащитные очки (!);
  • солнцезащитный крем (минимум 30сп, лучше 50);
  • крем от обветривания (питательный, детский);
  • личная аптечка (медикаменты, принимаемые вами;
  • постоянно и медикаменты первой необходимости);
  • фото и видеоаппаратура;
  • зарядные устройства для своей техники, батарейки, аккумуляторы;
  • фонарик (обычный, налобный).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Можно ли в тур с детьми и какого возраста?

На этот вопрос однозначного ответа нет, ведь все детки очень разные. Мы рекомендуем ездить зимой на Байкал с детьми не младше 6-ти лет, однако на сегодняшний день самый маленький участник этого тура был возраста 9-ти лет. В любом случае всегда оценивайте свои силы и силы ребенка реально – в туру вам предстоят большие, пусть и неутомительные, переезды, а также будем очень много гулять на свежем байкальском воздухе.

Что привезти с Байкала в подарок?

Сувенирные лавочки и рынки на Байкале есть во всех городах, районных центрах, а также при музеях. Там вы можете купить футболки, магниты, мягкие игрушки, статуэтки из камни и дерева, украшения. Самый обаятельный образ Байкала – нерпа, поэтому подарку с изображением этого милого зверька обрадуются и взрослые и дети! Так же в подарки стоит покупать различные чаи и сборы на байкальских травах. Если вы хотите порадовать друзей и родных рыбой, покупайте холодного копчения либо вяленную в вакуумных упаковках. Такая рыба не теряет свойств от перелета, поэтому ее можно класть в багаж.

Какие температуры на Байкале в это время?

Байкал вещь удивительная и никогда не угадаешь, что он приготовил на этот раз. Среднемесячная температура января – 20 градусов. В Иркутске в январе температура может опускаться до -30 градусов, а вот на Байкале градусов на 5-7 теплее. Происходит это из-за того, что пока Байкал не схватиться льдом, от него исходит тепло, набранное за лето. Такой вот «обогреватель».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Я
9 янв 2023
Большое спасибо за путешествие!
Организация шикарная!
Наполнение изумительное!
Программа роскошная, качественная!
Эмоции - восторг!
Байкал прекрасен 🧊❄️💎

Успехов в Новом 2023 году 💫
Я
9 янв 2023
Организация тура на высоким уровне!
И отели, и трансферы, и гид, и программа - всё здорово!
Л
7 авг 2022
Турагентство качественно отработало. Доброжелательный менеджер держал нас в курсе событий. Информация, касающаяся тура и ваучеры были скинуты заранее в полном объёме. Вопросов не возникло.
Спасибо за организацию отпуска!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день:) Спасибо за то, что доверили нам организацию своего отдыха и за такой приятный отзыв. Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России)

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