10:00 Сборы в аэропорту Иркутска.
Прилететь в Иркутск необходимо не позднее 09:00.
Сразу после встречи всей группы начинается наше знакомство с Иркутском.
Во время трехчасовой экскурсии по городу вы сможете лично увидеть, что впечатлило Чехова и оставляет неравнодушными многих туристов.
Насладившись красотами города и ощутив сибирский морозец отправляемся на обед в ресторан с охотничьим колоритом в сочетании с традиционными русскими блюдами.
Попробуем салат с филе сига, щи с разварной олениной и бефстроганов из мяса косули.
Одной из главных страниц в Истории Иркутска являются декабристы, поэтому после сытного обеда едем в гости в усадьбу декабристов Волконских.
После насыщенной культурной программы отправляемся на долгожданную встречу с Байкалом.
В 70 км от Иркутска расположен п. Листвянка, ближайший к городу населенный пункт на берегу Байкала.
По пути сделаем остановку у истока Ангары, единственной реки вытекающей из Байкала.
Жить будем в отеле Маяк, расположенном на берегу великого озера, а ужинать в ресторане сибирской кухни Вьюга, где попробуем удивительный десерт – байкальский камень.
Питание: обед, ужин.
После завтрака едем в Байкальский музей, который полностью посвящен изучению озера Байкал.
Здесь узнаем какие процессы привели к появлению озера, как оно развивалось последние 25 млн лет, каково его современное состояние и главное (!) увидим самого важного эндемика озера – байкальскую нерпу.
А в конце экскурсии совершим виртуальное погружение на дно озера.
После такой плотной научной программы необходимо немного разгрузиться и пообедать.
На обед сегодня традиционная байкальская кухня, а это значит рыба, рыба и еще раз рыба.
Попробуем сагудай, фирменную ух, свежевыловленную рыбу-гриль (каждое блюдо только из байкальской рыбы) и блинчики по-сибирски с ягодным суфле.
Далее поднимемся на кресельном подъемнике на обзорную площадку – Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на парящее озеро Байкал, исток реки Ангара и противоположный берег с заснеженными хребтами.
Ощутив морозное дыхание Байкала едем готовится к новому году, ведь сегодня мы встретим его в ресторане отеля Маяк в веселой компании деда мороза и лучшего ведущего Прибайкалья.
Питание: завтрак, обед, ужин – банкет.
После празднования нового года как следует выспимся и наберемся сил, чтобы чувствовать себя бодрыми и веселыми, ведь впереди очень интересный и активный день.
Сначала отправляемся на катание на собачьих упряжках по заснеженной сибирской тайге.
После езды в январе да с ветерком как никогда хочется согреться, поэтому сразу отправляемся на обед в ресторан с панорамным видом на парящий Байкал.
Дальше больше.
Как следует пообедав и набравшись сил едем кататься на снегоходах по зимнему лесу.
В пути будем делать остановки в самых красивых местах, чтобы делать фото, поваляться в сугробах или пнув дерево обрушить на себя кучу снега.
Повеселившись от души едем отдыхать в отель и готовиться ко встречи с байкальским льдом.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодня нам предстоит дальняя, но интересная, дорога – едем на Малое Море.
Поэтому встаем пораньше, плотно завтракаем и отправляемся в путь.
По пути посетим уникальное собрание памятников истории и архитектуры народов Восточной Сибири 18-20 века – один из пяти крупнейших музеев под открытым небом в стране “Тальцы”.
Во время экскурсии узнаем о культурных и бытовых об особенностях жизни Прибайкальских народов, а также походим в гигантских лыжах и устроим забег на ходулях.
Повеселившись в музее едем дальше.
В пути нас ждет разнообразите пейзажей.
Это и густая сибирская тайга, и богатые луга, и бескрайние степи.
Всего дорога займет 5-6 часов, но в комфортном транспорте, это время пройдет незаметно.
К тому же мы будем часто останавливаться, чтобы “побурханить” – что означает задобрить местных духов.
К вечеру прибытие на базу отдыха Алтан, расположенную на берегу Байкала.
Уже вечером можно будет прогуляться по совсем еще свежему, но уже такому прочному байкальскому льду.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодняшний день все ждут с нетерпением, ведь нам предстоит встреча с байкальским льдом.
Пролив Малое Море является одной из самых мелководных частей озера, здесь раньше всего на Байкале встает лед.
Поэтому именно в этом месте вероятность встретить лед максимально высока.
После плотного завтрака, надеваем все самое теплое, что есть в чемодане, бросаем в рюкзак коньки и глинтвейн и едем на экскурсию по льду Малого Моря на чудо технике – Судне на воздушной подушке «Хивус».
Продолжительность экскурсии 5 часов.
Этого времени достаточно чтобы вдоволь насладиться чистейшим Байкальским льдом, посмотреть наплески, отыскать ледяные пещеры – гроты и устроить незабываемый пикник на льду Байкала.
Вечером нас ждем русская банька с угощениями и возможностью окунуться в свежем снегу.
Очень важная информация! Байкальская погода и особенно становление байкальского льда, одна из самих непредсказуемых вещей в мире. Ледовая ситуация меняется не только из года в год, но изо дня в день. Там, где сегодня стоит крепкий лед, после ветреной ночи, может выйти вода или образоваться непроходимые торосы (нагромождение обломков льда высотой до 3-4 метров). При проведении тура мы ежедневно мониторим ситуацию и выбираем самый безопасный маршрут, но при этом всегда стараемся максимально выполнить обозначенную программу. Поэтому при выборе тура будьте готовы к тому, что программа может в любую минуту измениться, ведь на Байкале последнее слово остается за самим Байкалом.
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.
С утра можно встретить рассвет и еще раз прогуляться по байкальскому льду, ведь уже после завтрака мы отправляемся в Иркутск.
Сегодняшний день будет посвящен знакомству с культурой коренных народов Байкала, а именно бурят.
По пути посетим очень интересное место – этнопарк "Золотая Орда".
Сразу по приезду нас встретит хозяин юрты (бурятское жилище) и поприветствует белой пищей, а также проведет обряд очищения огнем.
Далее хозяйка юрты расскажет про быт бурятского народа и научит готовить главное национальное блюдо – буузы, а хозяин юрты сыграет для нас на национальном инструменте Морин Хур и споет горловым пением удивительную песнь об одиноком волке.
А в завершении все пустимся в пляс и станцуем круговой танец хоровод Ёхор.
После духовной пищи нас ждет вкуснейшая пища физическая бурятская национальная.
Попробуем те самые буузы, которые совсем недавно сами слепили.
Наевшись досыта едем в Иркутск.
Размещаемся в отеле География 4* в центре города и отдыхаем.
Питание: завтрак, обед.
Сегодня вы можете выбрать самый ранний рейс и поскорее улететь домой или оставить вещи в отеле и побродить по сувенирным лавочкам Иркутска наслаждаясь атмосферой новогоднего города.
Какой бы вариант вы не выбрали мы заберем вам по указанному адресу и доставим в аэропорт и будем ждать встречи снова – летом, весной или осенью.
Ведь Байкал прекрасен в любое время года.
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базе отдыха:
Доплата за одноместное размещение 11 500 руб.
Турбазы уточняйте при бронировании. Ниже представлены возможные варианты.
Двухместный стандартный номер c двумя раздельными кроватями (при бронировании можно запросить номер с одной большой кроватью).
Площадь номера 12 кв. м.
В каждом номере есть две односпальные кровати, плательный шкаф, прикроватная тумба, комод, зеркало, полноценная ванная комната, кондиционер, трюмо с зеркалом. 1-3 ночь.
Двухместный номер "комфорт" c двумя раздельными кроватями (при бронировании можно запросить номер с одной большой кроватью).
Площадь номера 24 м2.
У каждого номера есть балкон с видом на озеро Байкал.
Душевая кабина, санузел, умывальник с горячей и холодной водой находятся в номере. 4 и 5 ночь.
В этом отеле, расположенном в 300 метрах от Мухорского залива на озере Байкал, к услугам гостей сауна и бильярд. Номера отеля примечательны отдельным входом и оформлением в загородном стиле.
Номера курортного отеля "Чара" отделаны деревом и располагают ванной комнатой с душем. В коттеджах имеется обеденная зона и терраса.
В отеле "Чара" работает ресторан с камином, где подаются блюда русской и местной бурятской кухни. Также предоставляются принадлежности для барбекю.
Двухместные номера категории стандарт c двумя раздельными кроватями (при бронировании можно запросить номер с одной большой кроватью).
Площадь номера 17 кв. м.
В номере есть всё необходимое для комфортного проживания: белоснежная свежая постель, мягкие махровые халаты и полотенца и полный комплект предметов индивидуального пользования. 6 ночь
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
На этот вопрос однозначного ответа нет, ведь все детки очень разные. Мы рекомендуем ездить зимой на Байкал с детьми не младше 6-ти лет, однако на сегодняшний день самый маленький участник этого тура был возраста 9-ти лет. В любом случае всегда оценивайте свои силы и силы ребенка реально – в туру вам предстоят большие, пусть и неутомительные, переезды, а также будем очень много гулять на свежем байкальском воздухе.
Сувенирные лавочки и рынки на Байкале есть во всех городах, районных центрах, а также при музеях. Там вы можете купить футболки, магниты, мягкие игрушки, статуэтки из камни и дерева, украшения. Самый обаятельный образ Байкала – нерпа, поэтому подарку с изображением этого милого зверька обрадуются и взрослые и дети! Так же в подарки стоит покупать различные чаи и сборы на байкальских травах. Если вы хотите порадовать друзей и родных рыбой, покупайте холодного копчения либо вяленную в вакуумных упаковках. Такая рыба не теряет свойств от перелета, поэтому ее можно класть в багаж.
Байкал вещь удивительная и никогда не угадаешь, что он приготовил на этот раз. Среднемесячная температура января – 20 градусов. В Иркутске в январе температура может опускаться до -30 градусов, а вот на Байкале градусов на 5-7 теплее. Происходит это из-за того, что пока Байкал не схватиться льдом, от него исходит тепло, набранное за лето. Такой вот «обогреватель».