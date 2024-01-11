Новогодние каникулы на Байкале
А затем незабываемые каникулы в Листвянке с катанием на снегоходах и собачьих упряжках, гастрономическими удовольствиями от национальной кухни и знакомством с традициями и обычаями местного населения.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. Листвянка
10:00 – старт маршрута из аэропорта Иркутска.
Прибыть в Иркутск необходимо не позднее 09:00.
Сразу после встречи всей группы начинается наше знакомство с Иркутском.
В программе экскурсии только самые значимые в истории Иркутска места.
Насладившись живописными красотами города и ощутив колкий сибирский морозец на щеках и носах отправляемся на обед в ресторан традиционной русской кухни.
Одной из главных страниц в истории Иркутска являются декабристы, поэтому после сытного обеда едем в гости в усадьбу декабристов Волконских.
После экскурсии по дому-музею нас ожидает музыкальный вечер с прохладным шампанским под звуки рояля Марии Волконской.
После насыщенной культурной программы отправляемся на долгожданную встречу с Байкалом в п. Листвянка.
По пути сделаем остановку у истока Ангары – единственной реки, вытекающей из Байкала.
Жить будем в отеле «Байкал».
Питание: обед.
Байкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкет
Сегодняшний день проведем не за нарезкой салата Оливье, поисками майонеза или просмотром «Иронии судьбы», а посвятим его изучению озера Байкал.
После завтрака, в 9:30 мы отправляемся в Байкальский музей, где познакомимся с главным эндемиком озера – байкальской нерпой.
В конце экскурсии совершим виртуальное погружение на дно озера.
После насыщенной научно-познавательной программы едем на традиционной байкальской кухни.
Попробуем сагудай, фирменную уху, свежевыловленную рыбу, томленую в сливках с овощами (каждое блюдо только из байкальской рыбы) и блинчики по-сибирски с медом/сметаной.
Далее поднимемся на кресельном подъемнике на обзорную площадку – Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на парящее озеро Байкал, исток реки Ангара и противоположный берег с заснеженными хребтами.
Ощутив морозное дыхание Байкала едем готовится к новому году, ведь сегодня мы встретим его в ресторане отеля «Байкал» в веселой компании Дедушки Мороза.
Питание: завтрак, обед, новогодний банкет.
Катание на собачьих упряжках и снегоходах
После празднования нового года как следует выспимся и наберемся сил, чтобы чувствовать себя бодрыми и веселыми, ведь впереди очень интересный и активный день.
В 13:00 отправляемся на обед в ресторан с панорамным видом на парящий Байкал.
Подкрепившись отправляемся на встречу к зимним сказочным приключениям!
Сначала нас ждет катание на собачьих упряжках по заснеженной сибирской тайге.
Незабываемые ощущения от катания с ветерком по заснеженной дороге, словно очутился в далекой Лапландии, но нет, это наш родной Байкал!
Дальше – больше: нас ждет захватывающая дух поездка на снегоходах по зимнему лесу.
В пути будем делать остановки в самых красивых местах, чтобы сделать уникальные зимние фото, поваляться в мягких сугробах или обрушить на себя снег, окутывающий могучие деревья.
Повеселившись от души едем отдыхать в отель и готовиться ко встречи с байкальским льдом.
Питание: завтрак, обед.
Музей «Тальцы». Отъезд
Завтракаем в ресторане с видом на утренний Байкал и еще раз идем прогуляться по чистейшему прозрачному льду, ведь уже после завтрака мы отправляемся в Иркутск.
9:30 – старт маршрута.
По пути мы посетим уникальное собрание памятников истории и архитектуры народов Восточной Сибири XVIII-XX века — музей «Тальцы».
Это один из пяти крупнейших музеев под открытым небом.
Во время экскурсии узнаем о культурных и бытовых об особенностях жизни Прибайкальских народов, а также походим в гигантских лыжах и устроим забег на ходулях.
Повеселившись в музее возвращаемся в Иркутск.
Ориентировочно в 13:00 мы доставим вас в аэропорт и будем ждать встречи снова – летом, весной или осенью.
Ведь Байкал прекрасен в любое время года!
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|78 000
|11 800
Гостиницу уточняйте при бронировании. Ниже представлен возможный вариант.
Варианты проживания
Отель «Байкал»
Отель прошел масштабную реновацию и открыл свои двери для всех путешественников в июле 2023 года. Уютное пребывание, вкусные завтраки и высококлассный гостиничный сервис сделают ваш отдых комфортным и приятным. Расположен отель вдалеке от шума центральной улицы Листвянки, на возвышенности, что гарантирует живописный вид на Байкал и умиротворенную атмосферу отдыха. В программе тура мы предлагаем размещение в 2-местном комфортабельном номере c двумя раздельными кроватями. Часть номеров с видом на Байкал, часть – на сибирскую тайгу. Площадь номера 20 кв. м. В каждом номере есть, плательный шкаф, прикроватная тумба, комод, зеркало, полноценная ванная комната, кондиционер, трюмо с зеркалом, Wi-Fi, Мини-холодильник, балкон.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе (3 ночи в Листвянке)
- Новогодняя программа + банкет
- Трансферы по программе
- Питание по программе:1 день: обед2 день: завтрак, обед, ужин-банкет3 день: завтрак, обед4 день: завтрак
- 1 день: обед
- 2 день: завтрак, обед, ужин-банкет
- 3 день: завтрак, обед
- 4 день: завтрак
- Вечер в усадьбе декабристов Волконских
- Входные билеты в музеи с экскурсионным сопровождением
- Катание на снегоходах
- Катание на собачьих упряжках
- Услуги аттестованного гида
- Памятные подарки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Медицинская страховка
- Алкогольная и табачная продукция
- Питание, не указанное в программе (по запросу возможно организованное)
- Индивидуальный трансфер 3 000 руб. (транспорт, который доставит вас в аэропорт к назначенному времени из любой точки города)
- Размещение в номерах более высокой категории
- Размещение в гостинице (Иркутск) от 5500 руб. (если вы планируете остановиться в Иркутске еще на одну ночь после завершения тура)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая куртка или пуховка, теплые брюки, желательно ветронепродуваемые (горнолыжный костюм будет очень удобен) костюм должен быть не продуваемым и очень теплым, как, впрочем, и всё остальное. Заостряем продуваемости: ветра на Байкале сильные и холодные. Пуховик и комбинезон – отличный вариант для экспедиции!
- шапка (вязаная или меховая) и шарф;
- хорошая обувь – залог вашего комфорта. Необходимо, чтобы обувь была теплой, качественной. Можно взять с собой обувь как из натуральных материалов, так и из искусственных – у каждого вида свои плюсы. К примеру, в унтах вы точно не замерзнете, но при этом спортивные ботинки – намного легче и динамичнее, искусственный утеплитель быстрее сушится. На что необходимо обратить внимание: качественный утеплитель, мембраны, нескользящая подошва. Удобные теплые ботинки (без каблуков), желательно высокие. Чтобы можно было комфортно ходить по снегу и льду;
- теплые носки (шерстяные или треккинговые);
- флисовое термобелье;
- флисовые куртки /кофты /брюки;
- флисовые непродуваемые перчатки;
- теплые варежки или краги;
- флисовая непродуваемая шапка;
- термоноски;
- средства личной гигиены;
- солнцезащитные очки (!);
- солнцезащитный крем (минимум 30сп, лучше 50);
- крем от обветривания (питательный, детский);
- личная аптечка (медикаменты, принимаемые вами;
- постоянно и медикаменты первой необходимости);
- фото и видеоаппаратура;
- зарядные устройства для своей техники, батарейки, аккумуляторы;
- фонарик (обычный, налобный).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли в тур с детьми и какого возраста?
На этот вопрос однозначного ответа нет, ведь все детки очень разные. Мы рекомендуем ездить зимой на Байкал с детьми не младше 6-ти лет, однако на сегодняшний день самый маленький участник этого тура был возраста 9-ти лет. В любом случае всегда оценивайте свои силы и силы ребенка реально – в туру вам предстоят большие, пусть и неутомительные, переезды, а также будем очень много гулять на свежем байкальском воздухе.
Что привезти с Байкала в подарок?
Сувенирные лавочки и рынки на Байкале есть во всех городах, районных центрах, а также при музеях. Там вы можете купить футболки, магниты, мягкие игрушки, статуэтки из камни и дерева, украшения. Самый обаятельный образ Байкала – нерпа, поэтому подарку с изображением этого милого зверька обрадуются и взрослые и дети! Так же в подарки стоит покупать различные чаи и сборы на байкальских травах. Если вы хотите порадовать друзей и родных рыбой, покупайте холодного копчения либо вяленную в вакуумных упаковках. Такая рыба не теряет свойств от перелета, поэтому ее можно класть в багаж.
Какие температуры на Байкале в это время?
Байкал вещь удивительная и никогда не угадаешь, что он приготовил на этот раз. Среднемесячная температура января – 20 градусов. В Иркутске в январе температура может опускаться до -30 градусов, а вот на Байкале градусов на 5-7 теплее. Происходит это из-за того, что пока Байкал не схватиться льдом, от него исходит тепло, набранное за лето. Такой вот «обогреватель».