Утром в 09:30 встречаемся на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.
Через 4 часа мы достигнем поселка МРС, где нас ожидает посадка на паром.
Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров.
Прибытие в п. Хужир.
Размещение на базе отдыха или в гостинице (согласно выбранному варианту размещения).
Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) – одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова – бурят.
Ужин.
В пути (до пос. МРС): около 4 часов.
Питание включено: ужин. Завтрак и обед – самостоятельно, за свой счет.
После завтрака отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку острова.
По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун, мыс Хобой, падь Узуры.
На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом.
После пикника на лесной опушке, продолжим путь к пику Любви и пади Узуры.
Возвращение на базу, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.
Это путешествие по степной части острова, с заездом в укромные заливы, бирюзовую лагуну и на озеро, которое получило название «Сердце».
В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники.
Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов.
Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Свободный день.
Вы можете провести по своему усмотрению – занятие найдется для каждого!
Катание на велосипедах и квадроциклах, конный тур, посещение бурятской деревни или прогулка по побережью Байкала – выбирать только вам!
Завтрак.
Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах (стандартное время выезда 12.30).
Время в пути около 6 часов.
Остановка в придорожном кафе (питание самостоятельно).
Окончание программы в Иркутске после 19:00 (сквер им. Кирова).
В пути: около 6 часов.
Питание включено: завтрак. Обед и ужин самостоятельно, за свой счет.
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха «Солнечная» или в мини-отеле «Байкал» в 2-3-х местных номерах.
В акции кешбэка участвует мини-отель Байкал.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта проживания:
|Даты
|Бюджетный
|Эконом
|Стандарт
|База отдыха «Солнечная»
(душ и туалет на территории)
|Мини-отель «Байкал» (душ и туалет на 4 номера)
|Мини-отель «Байкал» (душ и туалет в номере)
|21.08 – 25.08, 28.08 – 1.09, 4.09 – 8.09, 11.09 – 15.09
|22 900 руб.
|26 900 руб.
|30 900 руб.
|19.06 – 23.06, 26.06 – 30.06, 3.07 – 7.07, 10.07 – 14.07, 17.07 – 21.07, 24.07 – 28.07, 31.07 – 4.08, 7.08 – 11.08, 14.08 – 18.08
|24 900 руб.
|27 900 руб.
|34 900 руб.
|Доплата за одноместное размещение
|5 000 руб.
|7 000 руб.
|9 000 руб.
Рекомендуем иметь с собой:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.
Для детей до 12 лет скидка – 20%.