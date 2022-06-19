Очарование Ольхона. Сокращенная программа

Этот удивительный остров - одно из самых лучших мест на Байкале

5
3 отзыва
Этот удивительный остров – одно из самых лучших мест на Байкале.

Именно побывав здесь, вы можете смело сказать, что видели настоящий Байкал! Бесконечные песчаные пляжи, красивые бухты, живописные скалы, бескрайние степи – на Ольхоне есть все.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/bajkal/ocharovanie-olhona-16821
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Энергетика Ольхона
Энергетика Ольхона
Увидим одну из девяти святынь Азии – скалу Шаманка
Мыс Хобой&nbsp;
Мыс Хобой 
Посетим самую северную точку острова, откуда открывается вид на оба берега Байкала
Приятные прогулки
Приятные прогулки
Неспеша прогуляемся по побережью Байкала, а в жаркие дни лета обязательно искупаемся

Программа тура по дням

1 день
Мыс Бурхан

Утром в 09:30 встречаемся на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.

Через 4 часа мы достигнем поселка МРС, где нас ожидает посадка на паром.

Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров.

Прибытие в п. Хужир.

Размещение на базе отдыха или в гостинице (согласно выбранному варианту размещения).

Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) – одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова – бурят.

Ужин.

В пути (до пос. МРС): около 4 часов.
Питание включено: ужин. Завтрак и обед – самостоятельно, за свой счет.

Мыс БурханМыс БурханМыс Бурхан
2 день
Мыс Хобой

После завтрака отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку острова.

По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун, мыс Хобой, падь Узуры.

На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом.

После пикника на лесной опушке, продолжим путь к пику Любви и пади Узуры.

Возвращение на базу, ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день
Юг острова Ольхон

После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.

Это путешествие по степной части острова, с заездом в укромные заливы, бирюзовую лагуну и на озеро, которое получило название «Сердце».

В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники.

Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов.

Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Юг острова ОльхонЮг острова ОльхонЮг острова Ольхон
4 день
Свободный день

Свободный день.

Вы можете провести по своему усмотрению – занятие найдется для каждого!

Катание на велосипедах и квадроциклах, конный тур, посещение бурятской деревни или прогулка по побережью Байкала – выбирать только вам!

5 день
Отъезд

Завтрак.

Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах (стандартное время выезда 12.30). 

Время в пути около 6 часов.

Остановка в придорожном кафе (питание самостоятельно).

Окончание программы в Иркутске после 19:00 (сквер им. Кирова).

В пути: около 6 часов. 
Питание включено: завтрак. Обед и ужин самостоятельно, за свой счет.

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха «Солнечная» или в мини-отеле «Байкал» в 2-3-х местных номерах.

В акции кешбэка участвует мини-отель Байкал.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта проживания:

ДатыБюджетныйЭкономСтандарт
 База отдыха «Солнечная»
(душ и туалет на территории)		Мини-отель «Байкал» (душ и туалет на 4 номера)Мини-отель «Байкал» (душ и туалет в номере)
21.08 – 25.08, 28.08 – 1.09, 4.09 – 8.09, 11.09 – 15.0922 900 руб.26 900 руб.30 900 руб.
19.06 – 23.06, 26.06 – 30.06, 3.07 – 7.07, 10.07 – 14.07, 17.07 – 21.07, 24.07 – 28.07, 31.07 – 4.08, 7.08  – 11.08, 14.08  – 18.0824 900 руб.27 900 руб.34 900 руб.
 Доплата за одноместное размещение
 5 000 руб.7 000 руб.9 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Трансфер Иркутск – о. Ольхон – Иркутск
  • Размещение на Ольхоне (4 суток)
  • Питание по программе: 1 день – ужин 2,3 день – завтрак, обед-пикник и ужин 4 день – завтрак, ужин 5 день – завтрак
  • 1 день – ужин
  • 2,3 день – завтрак, обед-пикник и ужин
  • 4 день – завтрак, ужин
  • 5 день – завтрак
  • Экскурсии по программе: обзорная экскурсия к мысу Бурхан автомобильная экскурсия на мыс Хобой автомобильная экскурсия на юг острова.
  • Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на юг острова
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • лекарства – средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
  • лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
  • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию, для прохождения тоннеля КБЖД).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):

  1. Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
  2. Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 12 лет скидка – 20%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
19 июня 2022
Тур очень интересный. За несколько дней побывали во многих местах. Увидели Ольхон с разных ракурсов. Наш гид Галина открыла для нас Байкал.
К
17 июня 2022
Потрясающий тур в потрясающе шикарные места нашей необъятной!
Д
17 июня 2022
Очень красивое место - Байкал и поездка стоил затраченных средств и времени. Всё было отлично.

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