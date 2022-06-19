Этот удивительный остров – одно из самых лучших мест на Байкале. Именно побывав здесь, вы можете смело сказать, что видели настоящий Байкал! Бесконечные песчаные пляжи, красивые бухты, живописные скалы, бескрайние степи – на Ольхоне есть все. С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/bajkal/ocharovanie-olhona-16821

Неспеша прогуляемся по побережью Байкала, а в жаркие дни лета обязательно искупаемся

Посетим самую северную точку острова, откуда открывается вид на оба берега Байкала

Программа тура по дням

1 день Мыс Бурхан

Утром в 09:30 встречаемся на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон. Через 4 часа мы достигнем поселка МРС, где нас ожидает посадка на паром. Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров. Прибытие в п. Хужир. Размещение на базе отдыха или в гостинице (согласно выбранному варианту размещения). Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) – одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова – бурят. Ужин. В пути (до пос. МРС): около 4 часов.

Питание включено: ужин. Завтрак и обед – самостоятельно, за свой счет.

2 день Мыс Хобой

После завтрака отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку острова. По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун, мыс Хобой, падь Узуры. На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом. После пикника на лесной опушке, продолжим путь к пику Любви и пади Узуры. Возвращение на базу, ужин. Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

3 день Юг острова Ольхон

После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова. Это путешествие по степной части острова, с заездом в укромные заливы, бирюзовую лагуну и на озеро, которое получило название «Сердце». В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники. Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов. Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день. Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

4 день Свободный день

Свободный день. Вы можете провести по своему усмотрению – занятие найдется для каждого! Катание на велосипедах и квадроциклах, конный тур, посещение бурятской деревни или прогулка по побережью Байкала – выбирать только вам!

5 день Отъезд