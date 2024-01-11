Круиз по золотому кольцу Байкала: рыбалка и приятное времяпровождение
Вы насладитесь пешими прогулками по уникальным природным местам, отдохнете на пляже, вдоволь порыбачите, отправитесь к Ушканьим островам наблюдать за лежбищем нерпы и многое другое.
Восхитительное путешествие по самым заповедным уголкам знаменитого озера-моря, необъятные водные просторы и первозданная природа.
Маршрут: Малое Море (МРС) – остров Ольхон – Чивыркуйский залив – Малое Море (МРС).С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/bajkal/zolotoe-kolco-bajkala-kruiz-17931
июл
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Острова Малого Моря
Около 14:00-15:00 посадка пассажиров в поселке Сахюрта (МРС) на Малом Море.
Время посадки и высадки может меняться, дополнительно уточнять при бронировании круиза.
Размещение в каютах новых членов круиза.
Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правила поведения на борту и на Байкале.
Обед на борту теплохода.
Переход по Малому Морю от южной оконечности острова Ольхон к северной.
По пути, если позволяет время и погодные условия посещение острова Огой, на вершине которого в 2004 году была построен Будистский храм (ступа).
С вершины острова открывается великолепный вид на Ольхон и Малое Море.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка на усмотрение капитана в одном и заливов Малого Моря.
Водный переход 70 километров, время в пути 5 часов.
Дикая природа Чивыркуйского залива
Завтрак на борту теплохода.
Водный переход через открытый Байкал с Западного на Восточное побережье до Чивыркуйского залива.
Обед на борту теплохода.
К вечеру прибытие в Чивыркуйский залив – одно из уникальнейших мест на Байкале.
Залив мелководен, хорошо прогревается и располагает огромными гидробиологическими ресурсами.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка в бухте Змеиная, знаменитой своими целебными радоновыми ваннами с температурой воды от +41 до +45 градусов.
Водный переход через Байкал 110-120 километров, время в пути 5-6 часов.
Гостеприимный Чивыркуй
Завтрак на борту теплохода.
Отдых в Чивыркуйском заливе.
Прогулки по заливам Чивыркуя, для всех желающих будет организована рыбалка.
Кому не интересна рыбалка может посвятить день отдыху, купанию или просто покататься на лодке по заливу.
Возможна спиннинговая рыбалка на щуку, окуня и сазана.
Наш повар с удовольствием приготовит для Вас на обед Ваш улов.
Обед на борту теплохода.
Водный переход до острова Большой Бакланий.
Раньше на острове селились бакланы (кармараны).
В настоящее время здесь селятся тетерева, которые с наступлением весны устраивают здесь страстные тетеревинные тока.
Иногда на острове можно встретить лося.
Пешая прогулка по острову, возможна организация спиннинговой рыбалки на хариуса, щуку.
Для любителей пляжного отдыха и загара великолепный берег и теплая вода.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка в одной из бухт Чивыркуйского залива.
Водный переход 20-30 км километров, время в пути 1-2 часа.
Загадка Ушканьих островов
Около 6 часов утра выход с Чивыркуйского залива, переход на западное побережье Байкала, на Малое Море.
Завтрак на борту теплохода.
По пути, из Чивыркуйского залива находятся самые известные на Байкале острова – Ушканьи острова.
Каменистые берега островов служат лежбищем единственного млекопитающего на Байкале – байкальского тюленя, нерпы.
Самое крупное лежбище нерпы на Байкале находится на западной стороне острова Тонкого.
По оценке ученых, численность животных на лежбище колеблется в пределах 2000 голов и не изменяется с 1934 года.
Нерпа осторожна, и если громко разговаривать и шуметь на подходе, то животные ныряют с камней в воду.
При волне или сразу после шторма нерпы на лежбище, как правило, нет.
Ушканьим островам присвоен статус памятника природы.
Обед на борту теплохода.
К вечеру возвращение в пролив Малое Море.
Остановка на Сарайском пляже, посещение Бурхан (Шаман – Скалы).
Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии (ранее именовалась камень-храм).
Наиболее почитаемым святым местом на Байкале была пещера в скале этого мыса Шаманка, которой приносили жертвы и давали обеты со времени появления первых шаманов.
Экскурсия по поселку Хужир (главный поселок острова Ольхон).
Ночевка на усмотрение капитана в одной из бухт Малого Моря.
Ужин на борту теплохода.
Водный переход 120 километров, время в пути 8-10 часов.
Заливы Ольхона
Завтрак на борту теплохода.
Окончание круиза с 11:00 – 12:00.
Высадка туристов в п. Сахюрта (МРС).
Желающие могут высадиться на острове Ольхон, в районе паромной переправы (необходимо предупредить об этом сопровождающего заранее).
Водный переход 20 километров, время в пути 2-3 часа.
Время посадки и высадки может меняться, дополнительно уточнять при бронировании круиза.
Проживание
Тур предусматривает проживание на теплоходе класса комфорт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|КАЮТЫ
|Двухместная каюта
При 2-местном размещении
|Двухместная каюта
При 1-местном размещении
|Трехместная каюта
|Четырехместная каюта
|Улучшенная
(№ 2 twin, 3 Twin/DBL)
|120 000
|190 000
|90 000
|80 000
|Стандарт twin (№1,4)
|105 000
|160 000
|-
|-
|Внутренняя Twin/DBL (№5)
|95 000
|145 000
|85 000
|-
Теплоход "Вымпел".
Теплоход "Вымпел" - современный и комфортабельный теплоход для путешествий по Байкалу.
Теплоход комфорт класса, пассажировместимостью до 15 человек.
В большинстве кают имеется душ, туалет, мягкая мебель, ковровое покрытие на полу.
В каждой каюте есть телефонная связь с капитанской рубкой.
Вместимые каюты дают больше комфорта и индивидуального пространства каждому пассажиру.
На второй палубе расположена удобная кают-компания, в обстановке которой можно посмотреть фильмы и послушать музыку.
Или просто посидеть за разговорами и чашечкой чая с гостями круиза, ведь ничто не заменит простого человеческого общения.
Навигационное оборудование: теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и радиосвязью, эхолотом, спасательными средствами, соответствующими требованиям Российского Речного Регистра.
Спасательные средства: надувная моторная лодка и непотопляемая спасательная шлюпка. Спасательные жилеты и спасательные круги.
Варианты проживания
Каюта №1 стандарт
Каюта №1 стандарт +"TWIN" вход в каюту из коридора, двухместная, кровати раздельные.
Общая площадь каюты - 7,8 м 2
В каюте:
- Санузел с душем
- Окна
- Розетки (2шт)
- Сейф, место под одежду, обогреватель
- Спальные места: 2 кровати 70см на 1,90м. TWIN
- Размещение: 2 чел
Каюта №2 Улучшенная
Каюта №2 улучшенная "TWIN" - Вход в каюту из коридора, четырехместная, просторная, кровати раздельные (купе).
Общая площадь каюты - 8,4 м2
В каюте:
- Санузел с душем
- Окна
- Розетки (2шт)
- Сейф, шкаф для одежды, обогреватель
- Столик
- Спальные места: 4 кровати, TWIN
- Размещение: 4 чел
Каюта №3 Улучшенная
Каюта №3 улучшенная: вход в каюту из кают-компании, четырехместная, просторная, 2 кровати раздельные (купе), большой двухместный диван.
В каюте:
- Санузел с душем
- Окна
- Розетки (3шт)
- Шкаф под одежду, сейф, обогреватель
- Спальные места: 2 кровати 70см на 1,90м. TWIN/DBL
- Размещение: 4 чел
Каюта №4 Стандарт
Каюта №4: вход в каюту с кормы, двухместная, высота потолка 180 см, кровати разделены лестницей.
Общая площадь каюты - 6,6 м 2
В каюте:
- Санузел с душем
- Окна
- Розетки (1 шт)
- Место под одежду, сейф, обогреватель
- Спальные места: 2 кровати 65см на 2м. TWIN
- Размещение: 2 чел
Каюта №5 Стандарт внутренняя
Каюта №5 стандарт: расположена на верхней палубе, просторная, 1 кровать и диван.
Общая площадь каюты: 5,7м 2
Санузел рядом с каютой
В каюте:
- Окна на променад
- Розетки (2шт)
- Место под одежду, сейф обогреватель
- Журнальный столик
- Спальные места: 1 кровать 110см и диван. TWIN/DBL
- Размещение: 2-3 чел
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на борту теплохода
- Гид-сопровождающий
- Полный пансион
- Ежедневная экскурсионная программа по всему маршруту с высадками на берег
- Чай, кофе, горячий шоколад, вода и снеки во время всего круиза
- Медицинская страховка
- Сборы за посещение нац. Парков (кроме Ушканьих островов)
- Информационный материал, предоставляемый до начала путешествия
- Памятные подарки и сувениры
- По желанию фото и видеоматериалы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Размещение в гостинице и экскурсии до и после экспедиционного круиза
- Групповой трансфер Иркутск - Малое Море - 3 000 руб. /руб
- Групповой трансфер Малое Море - Иркутск - 3 000 руб. /руб
- Страховка от несчастного случая
- Страхование багажа и рисков, связанных с отменой поездки (рекомендовано)
- Чаевые персоналу и команде (рекомендовано)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Одежда:
- флисовую куртку и свитер, которые пригодятся вам в прохладную погоду;
- непродуваемые и непромокаемые куртку и штаны (во время переходов на открытой палубе ветрено);
- пару футболок и рубашку с длинными рукавами, термобелье;
- обувь – легкую, удобную, спортивную (кроссовки, легкие треккинговые ботинки) (без каблука!);
- головной убор – на выбор: шляпу с полями или панаму, кепку с длинным козырьком для защиты от слепящего низкого солнца легкую флисовую или шерстяную шапочку;
- носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пару шерстяных;
- купальный костюм;
- туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей;
2. непромокаемый вкладыш (мешок) для защиты особо ценных личных вещей (деньги, документы, фотокамера и пр.) от воды;
3. маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, бинокль (если он у вас есть);
4. лекарственные средства, которые могут понадобиться лично вам (от аллергии, головной боли и желудочно-кишечных расстройств) или которые вам необходимы для регулярного приема;
5. репелленты, защищающие от укусов комаров и мошки (во время прогулок по материку);
6. фотоаппарат (с запасными батарейками или зарядным устройством);
7. английскую булавку, иголку и нитки;
8. документы: удостоверение личности или ксерокопию первых страниц и страницы с пропиской регистрации паспорта, путевку или документ, заменяющий ее (ваучер, лист бронирования) и страховой медицинский полис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка входит в стоимость тура. Страховка от несчастного случая и страхование багажа и рисков, связанных с отменой поездки не входит в стоимость. По желанию Вы можете оформить дополнительную страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание?
Стандартное питание на корабле – это обычная домашняя кухня, например: борщ, солянка, котлеты, овощное рагу, мясная поджарка, рыбные блюда. На завтрак – блинчики, йогурт, оладьи, омлет. Свежие фрукты, овощи, сок. Шашлыки, деликатесы, рыбное меню оговаривается отдельно и, как правило, оплачивается дополнительно. Кок готовит на камбузе, который расположен в надстройке корабля и представляет собой изолированную от туристов, хорошо оборудованную кухню со всем необходимым: холодильник, микроволновая печь, кух. комбайн, газовая печь с духовкой и т. д. Туристы едят в просторной кают –компании за общим столом. Подача блюд осуществляется через раздаточное окно с камбуза. При хорошей погоде возможна сервировка на корме корабля, закрытой тентом от дождя, где стоит стол и есть скамейки.
Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просьба сразу предупредить кока и гида о ваших предпочтениях в еде, а желательно это указать вашему менеджеру еще при бронировании тура, во избежание дальнейших казусных ситуаций на борту теплохода.
Внимание: спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Туристы приобретают их самостоятельно.
Особенности тура
Круиз не требует специальной подготовки и в нем могут участвовать все физически здоровые туристы.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, участвовать в круизе не рекомендуется.
Лучше вас никто не знает о вашем состоянии здоровья, поэтому при наличии индивидуальных отклонений в состоянии здоровья обязательно предупредите об этом сопровождающего вас гида-проводника, а при появлении известных вам признаков недомогания или заболевания немедленно обратитесь к гиду-проводнику. Конфиденциальность при этом гарантируется.
На случай непредвиденных мелких травм у гида-проводника имеется аптечка.
Перед уходом в круиз сопровождающим гидом-проводником проводится инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать правила личной безопасности и правила, изложенные в инструкции, выполнять указания и команды гида-проводника, капитана корабля.
Группу сопровождает по маршруту опытный гид-проводник, имеющий опыт работы на маршруте. Сопровождающий в круизе – это человек, который будет рассказывать вам о Байкале, договаривается на месте, например, с организацией бани, помогает повару накрывать на стол и решает возникшие по ходу путешествия ситуации.
Команда теплохода состоит из капитана, механика, кока и гида. Все члены команды обладают высокой квалификацией, большим опытом судоходства по Байкалу. Капитан имеет право изменить курс в случае резкого ухудшения погодных условий или других обстоятельств, а также при тяжелом заболевании или получении травм участниками круиза.
Всегда стоит учитывать погодные условия! Вас может покачать на волне и в связи с этим будьте готовы к изменению маршрута, к незапланированным стоянкам. Во время непогоды опытные капитаны действуют по обстоятельствам. Поэтому знайте, что программа не является окончательной и может быть изменена в зависимости от погодных условий. Но в большинстве случаев – это небольшие изменения, которые не сильно отражаются на маршруте круиза. Капитаны всегда стараются догнать время «ранними переходами»
Есть ли скидки в туре?
Ребенок без места и питания:
Дети до 3-х лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при размещении в каюте любой категории.
Ребенок без места с питанием:
Дети от 2 до 3х лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных места и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания 20% от стоимости круиза.