По берегу Байкала пешком. Сокращенная программа

По берегу Байкала пешком
Пеший тур по Байкалу без тяжелых рюкзаков. Вы встретите очень много интересных мест и достопримечательностей самого батюшки Байкала. Увидите лазурную воду. Гиды покажут и расскажут самые сокровенные места западного берега.
5
3 отзыва
По берегу Байкала пешком. Сокращенная программа
По берегу Байкала пешком. Сокращенная программа
По берегу Байкала пешком. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Переезд Иркутск - Листвянка. Музей Байкала

Встреча в городе Иркутск в 12 часов утра возле центрального входа в автовокзал (ул. Октябрьской Революции 11).

Посадка в автотранспорт. Переезд на автобусе в поселок Листвянка (70 км.).

Посещение музея Байкала.

Дорога напоминает катание с горки на горку вдоль гор и холмов, откуда проблескивает красавица Ангара.

Поездка занимает 60 минут и очень живописна.

Музей в поселке уникален и имеет небольшой аквариум с представителями озера.

Обед в поселке Листвянка (самостоятельно), здесь у Вас будет возможность купить и отведать все виды приготовления байкальского омуля (время на обед 1 час.)

Размещение на базе отдыха эконом-класса.

Размещение по 2-3-4 человека.

Обсуждение планов, распределение продуктов.

Ужин.

Знакомство с участниками.

Питание: ужин.

Переезд Иркутск - Листвянка. Музей БайкалаПереезд Иркутск - Листвянка. Музей БайкалаПереезд Иркутск - Листвянка. Музей БайкалаПереезд Иркутск - Листвянка. Музей БайкалаПереезд Иркутск - Листвянка. Музей Байкала
2 день

Переход до поселка Большие Коты

Ранний завтрак.

Далее пеший переход (10-12 км).

Обед за перевалом Черный (955 м., с перевала открывается красивейший вид на реку Ангара, единственную реку, вытекающую из Байкала).

При хорошей подготовке группы переход вдоль берега Байкала по так называемой собачьей тропе.

После перевала и спуска с тропы, мы выходим к Байкалу и продолжаемы путешествие.

Слева горы, а справа озеро Байкал, особенно красиво в солнечную погоду.

Вода у Берега переливается всеми оттенками синего и бирюзового, а вдали, едва заметно на том берегу, видны горы Хамар-Дабана.

Переход по берегу Байкала до поселка Большие коты.

Удивительная природа на берегу и простор озера справа!

Обед.

Осмотр окрестностей и поселка.

Знакомство с местным бытом.

Продолжение перехода по живописной тропе.

Ужин.

Обсуждение планов на следующий день.

Ночь на базе отдыха (за двухместное размещение доплата при бронировании).

Питание: Завтрак. Обед. Ужин.

Переход до поселка Большие КотыПереход до поселка Большие КотыПереход до поселка Большие КотыПереход до поселка Большие Коты
3 день

Переход через перевал. Панорама с горы Скрипер

Завтрак.

Движемся по тропе вдоль берега Байкал.

Проходим падь Сенную.

Постепенно тропа уводит в верх.

Поднимаемся на скалу Скрипер и обязательно делаем привал, чтоб запечатлеть всю красоту на фотоаппарат.

Сверху панорама просто впечатляет.

Ощущение полета над Байкалом.

Далее нам предстоит пройти Чертов мост, тропинка шириной около двух метров и проходящая высоко над Байкалом.

Удивительное зрелище!

Переход достаточно безопасен, но требует предельного внимания.

Минуя Чаячий утес переходим в падь Большая Кадильная.

Обед на берегу.

Осмотр Пади Кадильной.

Название «кадильный» связано с известняковым карьером, где раньше жгли (кадили) известь.

Остатки этих разработок и печей можно видеть и сегодня за домом егеря.

Небольшой переход и остановка на ночлег.

Ночь в туристском приюте (номера на 3-4 человека, 1 и 2х местного нет), удобства на улице.

Питание: Завтрак. Обед. Ужин.

Переход через перевал. Панорама с горы СкриперПереход через перевал. Панорама с горы СкриперПереход через перевал. Панорама с горы СкриперПереход через перевал. Панорама с горы Скрипер
4 день

Пеший переход до поселка Большое Голоустное

Завтрак.

Переход до села Большое Голоустное вдоль береговой линии Байкала.

По пути встречаются удивительные камни, различной формы.

Обед в пути возле тропы.

Ужин.

Размещение на базе отдыха и для желающих баня (оплачивается отдельно).

Питание: Завтрак. Обед. Ужин.

Пеший переход до поселка Большое ГолоустноеПеший переход до поселка Большое ГолоустноеПеший переход до поселка Большое ГолоустноеПеший переход до поселка Большое Голоустное
5 день

Переезд в Иркутск

Завтрак.

Переезд в Иркутск с 8:00 до 12:00.

Завершение программы.

Питание: Завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение в 2-3-4-местных комнатах на турбазах.

Базы представляют собой дом с комнатами (удобства на улице).

На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет. Подробности уточняйте при бронировании тура.

Доплаты за двухместное размещение 2 000 руб.

Доплата за одноместное размещение 3 000 руб.

Варианты проживания

Турбазы эконом-класса по пути следования

4 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Котловое снаряжение и аптечка
  • Оплата за посещение национально парка
  • Встреча и трансферы по программе
  • Экскурсии по программе, входные билеты в музеи
  • Проживание на базах отдыха по программе в 3-4-местных (за 1-2-местное оплачивается дополнительно при бронировании)
  • Питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута:1 день: ужин2 день: завтрак, обед, ужин3 день: завтрак, обед, ужин4 день: завтрак, обед, ужин5 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 2 день: завтрак, обед, ужин
  • 3 день: завтрак, обед, ужин
  • 4 день: завтрак, обед, ужин
  • 5 день: завтрак
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Проживание до начала маршрута и после
  • Баня. Оплата на месте
  • Услуги повара (по запросу). Оплата при бронировании
  • Услуги переводчика. Оплата при бронировании
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рюкзак рекомендуем 40-50 литров (зависит от набранных вещей участниками). Но не менее 40 литров!

Не рекомендуем брать в поход слишком много лишних вещей. Обязательно возьмите как легкую (летнюю), так и теплую (весеннюю) одежду. Байкал изменчивый и все будет зависеть от погоды.

В походе понадобится:

1. Документы:

  • Паспорт (для детей — свидетельство о рождении).
  • Для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей.
  • Полис обязательного медицинского страхования.
  • Справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).

2. Личное снаряжение:

  • Спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку, или зажигалку.
  • Индивидуальная аптечка (не более 200гр. по весу);
  • Фотоаппарат;
  • Термос или пластиковая бутылка;
  • Иметь защитные средства от укусов насекомых;
  • Средства от загара
  • Нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
  • Термобелье (комплект, в зависимости от времени года) — 1-2 шт;
  • Брюки легкие,спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
  • Кофта, флиска или т. п 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
  • Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (защита от ветра и дождя).
  • Носки простые (или трекинговые) — 2–4 пары;
  • Обувь 1 пары (полуботинки или кроссовки)
  • Легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п)
  • Трекинговые палки на усмотрение участников
  • Кепка с козырьком + шапочка;
  • Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);

Также между участниками будут распределены продукты (1-1,5 кг на человека), групповая аптечка.

Еду в походе все готовят по дежурству с помощью гида.

Спальник не обязателен (можно взять если Вы мерзнете ночами).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Уточнения по туру

Маршрут требует небольшой физической подготовленности. Пеший переход около 30 км.

В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.

Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе. Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п. Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, так как, в активном туре, главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.

Гид (инструктор) — координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду. Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий. Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.

Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.

Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?

В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
8 сен 2024
Алексей - прекрасный гид!
Алексей - прекрасный гид!Алексей - прекрасный гид!Алексей - прекрасный гид!
Г
3 авг 2024
Огромная благодарность гиду тура Алексею. Всё прошло на отлично.
Н
30 июл 2024
Организация отличная от начала до конца.
Организация отличная от начала до конца.Организация отличная от начала до конца.Организация отличная от начала до конца.Организация отличная от начала до конца.Организация отличная от начала до конца.Организация отличная от начала до конца.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Нестандартные фотолокации Байкала
На машине
2 отзыва
2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
43 700 за всё до 3 чел.
Природные достопримечательности и священные места Байкала
2 отзыва
4 дня
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
14 окт в 08:00
15 окт в 08:00
25 000 за человека
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
На машине
1 отзыв
4 дня
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
6 окт в 08:00
7 окт в 08:00
97 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
ХорошоТам