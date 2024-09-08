Программа тура по дням
Переезд Иркутск - Листвянка. Музей Байкала
Встреча в городе Иркутск в 12 часов утра возле центрального входа в автовокзал (ул. Октябрьской Революции 11).
Посадка в автотранспорт. Переезд на автобусе в поселок Листвянка (70 км.).
Посещение музея Байкала.
Дорога напоминает катание с горки на горку вдоль гор и холмов, откуда проблескивает красавица Ангара.
Поездка занимает 60 минут и очень живописна.
Музей в поселке уникален и имеет небольшой аквариум с представителями озера.
Обед в поселке Листвянка (самостоятельно), здесь у Вас будет возможность купить и отведать все виды приготовления байкальского омуля (время на обед 1 час.)
Размещение на базе отдыха эконом-класса.
Размещение по 2-3-4 человека.
Обсуждение планов, распределение продуктов.
Ужин.
Знакомство с участниками.
Питание: ужин.
Переход до поселка Большие Коты
Ранний завтрак.
Далее пеший переход (10-12 км).
Обед за перевалом Черный (955 м., с перевала открывается красивейший вид на реку Ангара, единственную реку, вытекающую из Байкала).
При хорошей подготовке группы переход вдоль берега Байкала по так называемой собачьей тропе.
После перевала и спуска с тропы, мы выходим к Байкалу и продолжаемы путешествие.
Слева горы, а справа озеро Байкал, особенно красиво в солнечную погоду.
Вода у Берега переливается всеми оттенками синего и бирюзового, а вдали, едва заметно на том берегу, видны горы Хамар-Дабана.
Переход по берегу Байкала до поселка Большие коты.
Удивительная природа на берегу и простор озера справа!
Обед.
Осмотр окрестностей и поселка.
Знакомство с местным бытом.
Продолжение перехода по живописной тропе.
Ужин.
Обсуждение планов на следующий день.
Ночь на базе отдыха (за двухместное размещение доплата при бронировании).
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Переход через перевал. Панорама с горы Скрипер
Завтрак.
Движемся по тропе вдоль берега Байкал.
Проходим падь Сенную.
Постепенно тропа уводит в верх.
Поднимаемся на скалу Скрипер и обязательно делаем привал, чтоб запечатлеть всю красоту на фотоаппарат.
Сверху панорама просто впечатляет.
Ощущение полета над Байкалом.
Далее нам предстоит пройти Чертов мост, тропинка шириной около двух метров и проходящая высоко над Байкалом.
Удивительное зрелище!
Переход достаточно безопасен, но требует предельного внимания.
Минуя Чаячий утес переходим в падь Большая Кадильная.
Обед на берегу.
Осмотр Пади Кадильной.
Название «кадильный» связано с известняковым карьером, где раньше жгли (кадили) известь.
Остатки этих разработок и печей можно видеть и сегодня за домом егеря.
Небольшой переход и остановка на ночлег.
Ночь в туристском приюте (номера на 3-4 человека, 1 и 2х местного нет), удобства на улице.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Пеший переход до поселка Большое Голоустное
Завтрак.
Переход до села Большое Голоустное вдоль береговой линии Байкала.
По пути встречаются удивительные камни, различной формы.
Обед в пути возле тропы.
Ужин.
Размещение на базе отдыха и для желающих баня (оплачивается отдельно).
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Переезд в Иркутск
Завтрак.
Переезд в Иркутск с 8:00 до 12:00.
Завершение программы.
Питание: Завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение в 2-3-4-местных комнатах на турбазах.
Базы представляют собой дом с комнатами (удобства на улице).
На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет. Подробности уточняйте при бронировании тура.
Доплаты за двухместное размещение – 2 000 руб.
Доплата за одноместное размещение – 3 000 руб.
Варианты проживания
Турбазы эконом-класса по пути следования
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Котловое снаряжение и аптечка
- Оплата за посещение национально парка
- Встреча и трансферы по программе
- Экскурсии по программе, входные билеты в музеи
- Проживание на базах отдыха по программе в 3-4-местных (за 1-2-местное оплачивается дополнительно при бронировании)
- Питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута:1 день: ужин2 день: завтрак, обед, ужин3 день: завтрак, обед, ужин4 день: завтрак, обед, ужин5 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 2 день: завтрак, обед, ужин
- 3 день: завтрак, обед, ужин
- 4 день: завтрак, обед, ужин
- 5 день: завтрак
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Проживание до начала маршрута и после
- Баня. Оплата на месте
- Услуги повара (по запросу). Оплата при бронировании
- Услуги переводчика. Оплата при бронировании
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рюкзак рекомендуем 40-50 литров (зависит от набранных вещей участниками). Но не менее 40 литров!
Не рекомендуем брать в поход слишком много лишних вещей. Обязательно возьмите как легкую (летнюю), так и теплую (весеннюю) одежду. Байкал изменчивый и все будет зависеть от погоды.
В походе понадобится:
1. Документы:
- Паспорт (для детей — свидетельство о рождении).
- Для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей.
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).
2. Личное снаряжение:
- Спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку, или зажигалку.
- Индивидуальная аптечка (не более 200гр. по весу);
- Фотоаппарат;
- Термос или пластиковая бутылка;
- Иметь защитные средства от укусов насекомых;
- Средства от загара
- Нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
- Термобелье (комплект, в зависимости от времени года) — 1-2 шт;
- Брюки легкие,спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
- Кофта, флиска или т. п 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
- Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (защита от ветра и дождя).
- Носки простые (или трекинговые) — 2–4 пары;
- Обувь 1 пары (полуботинки или кроссовки)
- Легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п)
- Трекинговые палки на усмотрение участников
- Кепка с козырьком + шапочка;
- Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
Также между участниками будут распределены продукты (1-1,5 кг на человека), групповая аптечка.
Еду в походе все готовят по дежурству с помощью гида.
Спальник не обязателен (можно взять если Вы мерзнете ночами).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Уточнения по туру
Маршрут требует небольшой физической подготовленности. Пеший переход около 30 км.
В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе. Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п. Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, так как, в активном туре, главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) — координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду. Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий. Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.
Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.
Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?
В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.