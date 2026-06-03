Мои заказы

Ольхон - сердце Байкала (из Иркутска)

Шёпот волн, бескрайние степи и шаманские предания
Ольхон — самый загадочный остров Байкала, где среди степей, скал и воды живут древние легенды. Вы увидите знаменитую скалу Шаманка, погуляете по Саду камней и посетите священные столбы Сэргэ.

Познакомитесь с бурятскими традициями и услышите истории, которые веками передавались из поколения в поколение.
Ольхон - сердце Байкала (из Иркутска)
Ольхон - сердце Байкала (из Иркутска)
Ольхон - сердце Байкала (из Иркутска)

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Иркутска

8:00 — ритуал побурханить

Остановимся у священного места, чтобы по местной традиции попросить благословения на дорогу и зарядиться хорошим настроением перед путешествием.

9:00 — посёлок Баяндай

Остановка на отдых, кофе и перекус.

9:30 — Тажеранские степи

Проедем через степные просторы с необычными скалами-останцами. Эти пейзажи часто сравнивают с Монголией и марсианскими ландшафтами.

11:00 — село Сахюрта

Переправа на пароме через пролив Ольхонские Ворота. С парома открываются отличные виды на скалистые берега острова Ольхон.

11:30 — прибытие на Ольхон

12:00 — скальный комплекс «Трезубец»

Необычный скальный массив, который похож на древний замок. Вы полюбуетесь пейзажами Малого Моря.

12:30 — Сад камней

Он связан с местными верованиями и традициями — здесь можно оставить свой камешек и загадать желание.

13:30 — смотровая площадка «Полевой стан»

Панорамный вид на Малое Море и посёлок Хужир с высоты.

14:00 — обед в Хужире

Вы попробуете блюда бурятской кухни.

14:30 — посёлок Хужир

Прогуляетесь по главному посёлку острова и разберётесь в местном укладе жизни.

15:30 — скала Шаманка

Один из главных символов Байкала и священное место Ольхона. Вы услышите легенды и узнаете о значении скалы в шаманских традициях.

16:15 — 13 столбов Сэргэ

Священное место, где повязывают ленты-залаа и загадывают желания.

16:30 — свободное время

Погуляйте по берегу в своём темпе, сделайте фото и насладитесь атмосферой Байкала.

17:00 — отправление в Иркутск

Паромная переправа и обратная дорога.

18:00 — памятник «Бродяга»

Остановимся у одного из самых узнаваемых памятников Прибайкалья.

21:00–22:00 — примерно в это время мы вернёмся в Иркутск

В путешествии вы узнаете:

  • как кочевой уклад формирует отношение к природе и родовой земле
  • кто такие шаманы — колдуны или избранники духов, способные путешествовать между мирами
  • где встречаются нерпа, прозрачная рыбка и легендарный омуль
  • почему Шаманка считается местом силы и как духи говорят с людьми
  • зачем уважать традиции, ступив на эту древнюю землю

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на внедорожниках (Toyоta Land Cruiser 100, Toyota Grand Hiace, Chevrolet Express, Nissan Elgrand) и пароме, обед, билет в нацпарк
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 31 туриста
Для меня Байкал — не просто точка на карте. Это история, которая началась задолго до моих первых туров: я создавала события и впечатления как культорганизатор в Иркутском районе и как
читать дальшеуменьшить

педагог-организатор в школе Иркутска. Я знаю, как увлечь, вдохновить и сделать так, чтобы каждый момент остался в памяти — будь то праздник, урок или путешествие. Сегодня я превращаю этот опыт в авторские маршруты по Байкалу, где каждая деталь не случайна. Я не просто показываю озеро — я создаю живые, эмоциональные сценарии путешествий, где пейзаж становится декорацией, а истории — сюжетом вашего личного открытия. Наша команда — это продолжение моего подхода. Мы — семья гидов-единомышленников, для которых Байкал стал частью жизни. Каждый из нас имеет профессиональную подготовку и аккредитацию, но главное — искреннюю любовь к этому месту и желание делиться им. Мы не говорим шаблонными фразами — мы рассказываем истории. Мы не проводим экскурсии — мы ведём диалог.

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии на «Ольхон - сердце Байкала (из Иркутска)»

Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
221 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
Полюбоваться атмосферными пейзажами сакрального острова, узнать историю и обычаи Байкальской земли
Начало: У вашего отеля в центральной части Иркутска
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 500 ₽ за человека
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
На машине
13 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
34 730 ₽ за всё до 3 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Джиппинг
На машине
12 часов
30 отзывов
Индивидуальная
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Погрузиться в предания и верования края, любуясь пейзажами с открыток
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
5 июн в 07:00
6 июн в 07:00
от 35 500 ₽ за человека
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Джиппинг
На машине
13 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
5 июн в 06:30
23 июн в 06:30
34 350 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске
13 500 ₽ за человека