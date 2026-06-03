Ольхон — самый загадочный остров Байкала, где среди степей, скал и воды живут древние легенды. Вы увидите знаменитую скалу Шаманка, погуляете по Саду камней и посетите священные столбы Сэргэ.
Познакомитесь с бурятскими традициями и услышите истории, которые веками передавались из поколения в поколение.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Иркутска
8:00 — ритуал побурханить
Остановимся у священного места, чтобы по местной традиции попросить благословения на дорогу и зарядиться хорошим настроением перед путешествием.
9:00 — посёлок Баяндай
Остановка на отдых, кофе и перекус.
9:30 — Тажеранские степи
Проедем через степные просторы с необычными скалами-останцами. Эти пейзажи часто сравнивают с Монголией и марсианскими ландшафтами.
11:00 — село Сахюрта
Переправа на пароме через пролив Ольхонские Ворота. С парома открываются отличные виды на скалистые берега острова Ольхон.
11:30 — прибытие на Ольхон
12:00 — скальный комплекс «Трезубец»
Необычный скальный массив, который похож на древний замок. Вы полюбуетесь пейзажами Малого Моря.
12:30 — Сад камней
Он связан с местными верованиями и традициями — здесь можно оставить свой камешек и загадать желание.
13:30 — смотровая площадка «Полевой стан»
Панорамный вид на Малое Море и посёлок Хужир с высоты.
14:00 — обед в Хужире
Вы попробуете блюда бурятской кухни.
14:30 — посёлок Хужир
Прогуляетесь по главному посёлку острова и разберётесь в местном укладе жизни.
15:30 — скала Шаманка
Один из главных символов Байкала и священное место Ольхона. Вы услышите легенды и узнаете о значении скалы в шаманских традициях.
16:15 — 13 столбов Сэргэ
Священное место, где повязывают ленты-залаа и загадывают желания.
16:30 — свободное время
Погуляйте по берегу в своём темпе, сделайте фото и насладитесь атмосферой Байкала.
17:00 — отправление в Иркутск
Паромная переправа и обратная дорога.
18:00 — памятник «Бродяга»
Остановимся у одного из самых узнаваемых памятников Прибайкалья.
21:00–22:00 — примерно в это время мы вернёмся в Иркутск
В путешествии вы узнаете:
как кочевой уклад формирует отношение к природе и родовой земле
кто такие шаманы — колдуны или избранники духов, способные путешествовать между мирами
где встречаются нерпа, прозрачная рыбка и легендарный омуль
почему Шаманка считается местом силы и как духи говорят с людьми
зачем уважать традиции, ступив на эту древнюю землю
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на внедорожниках (Toyоta Land Cruiser 100, Toyota Grand Hiace, Chevrolet Express, Nissan Elgrand) и пароме, обед, билет в нацпарк
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 31 туриста
Для меня Байкал — не просто точка на карте. Это история, которая началась задолго до моих первых туров: я создавала события и впечатления как культорганизатор в Иркутском районе и как читать дальшеуменьшить
педагог-организатор в школе Иркутска. Я знаю, как увлечь, вдохновить и сделать так, чтобы каждый момент остался в памяти — будь то праздник, урок или путешествие.
Сегодня я превращаю этот опыт в авторские маршруты по Байкалу, где каждая деталь не случайна. Я не просто показываю озеро — я создаю живые, эмоциональные сценарии путешествий, где пейзаж становится декорацией, а истории — сюжетом вашего личного открытия.
Наша команда — это продолжение моего подхода. Мы — семья гидов-единомышленников, для которых Байкал стал частью жизни. Каждый из нас имеет профессиональную подготовку и аккредитацию, но главное — искреннюю любовь к этому месту и желание делиться им. Мы не говорим шаблонными фразами — мы рассказываем истории. Мы не проводим экскурсии — мы ведём диалог.
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