Ольхон — самый загадочный остров Байкала, где среди степей, скал и воды живут древние легенды. Вы увидите знаменитую скалу Шаманка, погуляете по Саду камней и посетите священные столбы Сэргэ. Познакомитесь с бурятскими традициями и услышите истории, которые веками передавались из поколения в поколение.

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Описание экскурсии

7:00 — выезд из Иркутска

8:00 — ритуал побурханить

Остановимся у священного места, чтобы по местной традиции попросить благословения на дорогу и зарядиться хорошим настроением перед путешествием.

9:00 — посёлок Баяндай

Остановка на отдых, кофе и перекус.

9:30 — Тажеранские степи

Проедем через степные просторы с необычными скалами-останцами. Эти пейзажи часто сравнивают с Монголией и марсианскими ландшафтами.

11:00 — село Сахюрта

Переправа на пароме через пролив Ольхонские Ворота. С парома открываются отличные виды на скалистые берега острова Ольхон.

11:30 — прибытие на Ольхон

12:00 — скальный комплекс «Трезубец»

Необычный скальный массив, который похож на древний замок. Вы полюбуетесь пейзажами Малого Моря.

12:30 — Сад камней

Он связан с местными верованиями и традициями — здесь можно оставить свой камешек и загадать желание.

13:30 — смотровая площадка «Полевой стан»

Панорамный вид на Малое Море и посёлок Хужир с высоты.

14:00 — обед в Хужире

Вы попробуете блюда бурятской кухни.

14:30 — посёлок Хужир

Прогуляетесь по главному посёлку острова и разберётесь в местном укладе жизни.

15:30 — скала Шаманка

Один из главных символов Байкала и священное место Ольхона. Вы услышите легенды и узнаете о значении скалы в шаманских традициях.

16:15 — 13 столбов Сэргэ

Священное место, где повязывают ленты-залаа и загадывают желания.

16:30 — свободное время

Погуляйте по берегу в своём темпе, сделайте фото и насладитесь атмосферой Байкала.

17:00 — отправление в Иркутск

Паромная переправа и обратная дорога.

18:00 — памятник «Бродяга»

Остановимся у одного из самых узнаваемых памятников Прибайкалья.

21:00–22:00 — примерно в это время мы вернёмся в Иркутск

В путешествии вы узнаете:

как кочевой уклад формирует отношение к природе и родовой земле

кто такие шаманы — колдуны или избранники духов, способные путешествовать между мирами

где встречаются нерпа, прозрачная рыбка и легендарный омуль

почему Шаманка считается местом силы и как духи говорят с людьми

зачем уважать традиции, ступив на эту древнюю землю

Организационные детали