Тажеранские степи – экскурсии в Иркутске

Найдено 9 экскурсий в категории «Тажеранские степи» в Иркутске, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
43 отзыва
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
33 340 за всё до 4 чел.
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
32 000 за всё до 4 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 33 000 за всё до 5 чел.
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
20 отзывов
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 3 чел.
Малое море Байкала и Тажеранские степи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
23 990 за всё до 7 чел.
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
32 отзыва
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
21 июня в 06:30
22 июня в 06:30
35 990 за всё до 7 чел.
Путешествие из Иркутска на Малое море
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Иркутска на Малое море
Полюбоваться степью, горами, озером и узнать о народах Прибайкалья на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
14 июля в 08:00
1 сен в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе
Побывать в Тажеранских степях, отыскать наскальные рисунки и полюбоваться озером с высоты
Начало: Ольхон
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
13 июня в 08:00
15 июня в 08:15
9 900 за человека
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
13 часов
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
20 июня в 07:00
1 июля в 07:00
13 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    16 мая 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Добрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за пару дней до поездки узнали,
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    что паром на остров еще не пошел, а другого способа добраться нет. А зря! И вместо о. Ольхона нас повезли по береговым достопримечательностям Байкала. Все было классно! Водитель, он же гид, Андрей, мастер своего дела! По дороге, по горам, по пескам водит отлично. По пути на точку, и обратно, рассказывал интересные истории о тех местах, где проезжали. Также нас завозили в уютное кафе с этнической кухней (впервые попробовали Тарасун (бурятская настойка на кумысе) и Арбин (конская печень), очень понравилось) На Байкале посетили красивые видовые площадки, несколько мысов, и милый залив, где повстречали табун лошадей. Было очень интересно! Спасибо большое!

    Добрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за пару
  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Это восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что так не много времени было, теперь ясно сколько там еще интересных мест.
    Это восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что такЭто восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что так
  • О
    Олег
    24 апреля 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Все прошло великолепно!
  • A
    Angela
    25 марта 2024
    Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
    Александр несомненно обладает огромными знаниями о Байкале, о тропах, потайных гротах и владеет хорошими навыками вождения. Автомобиль был комфортным. Так
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    как поездка по времени занимает около 15 часов, то это немаловажно. По дороге обратно, Александр большей частью молчал, мы слушали музыку. Возможно это из-за усталости и необходимости внимания к дороге. А так было неплохо.

  • Е
    Елена
    22 марта 2024
    Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
    Александр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и очень хотелось запомнить данную поездку,
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    поэтому заранее решили, что поедем на экскурсию на Байкал. Я не ожидала, что эта поездка будет настолько запоминающейся! Александр отлично и легко рассказал о местах, где мы были, очень много от него узнали о традициях народов коренных жителей, поездка на машине до Тажеранских степей и Байкала сопровождалась интересными историями об истории этих мест. Под конец путешествия мы даже смогли попробовать блюда местной кухни! Это было очень запоминающееся путешествие, очень хочется побывать там еще разок! Большое спасибо Александру!:)

    Александр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и оченьАлександр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и оченьАлександр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и оченьАлександр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и оченьАлександр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и оченьАлександр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и оченьАлександр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и оченьАлександр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и очень
  • А
    Альберт
    18 марта 2024
    Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
    Прекрасная экскурсия с Александром! Удобный маршрут и учёт личных пожеланий, оживленная беседа на протяжении всей экскурсии! Однозначно будем рекомендовать знакомым! Удачи и успешного развития в Вашей не лёгкой работе Александр! ✊️
    Прекрасная экскурсия с Александром! Удобный маршрут и учёт личных пожеланий, оживленная беседа на протяжении всей экскурсии!Прекрасная экскурсия с Александром! Удобный маршрут и учёт личных пожеланий, оживленная беседа на протяжении всей экскурсии!Прекрасная экскурсия с Александром! Удобный маршрут и учёт личных пожеланий, оживленная беседа на протяжении всей экскурсии!Прекрасная экскурсия с Александром! Удобный маршрут и учёт личных пожеланий, оживленная беседа на протяжении всей экскурсии!Прекрасная экскурсия с Александром! Удобный маршрут и учёт личных пожеланий, оживленная беседа на протяжении всей экскурсии!Прекрасная экскурсия с Александром! Удобный маршрут и учёт личных пожеланий, оживленная беседа на протяжении всей экскурсии!Прекрасная экскурсия с Александром! Удобный маршрут и учёт личных пожеланий, оживленная беседа на протяжении всей экскурсии!
  • А
    Алла
    17 марта 2024
    Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
    Экскурсия прошла замечательно. По времени всё и везде успели. Александр хороший рассказчик.
  • А
    Анастасия
    14 марта 2024
    Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
    23.02.2024 Мы посетили потрясающий зимний Байкал в компании интересного, разностороннего человека, профессионала, знающего свое дело, гида Василия! Василий предложил нам всевозможные
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    варианты маршрутов, помог выбрать оптимальный, ответил на все интересующие вопросы! Огромное спасибо Вам, Василий, за впечатления, красивейшие виды, внимание и заботу о своих гостях, и отдельное спасибо, за красочные фото!!!

  • Т
    Татьяна
    23 февраля 2024
    Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
    Очень профессионально организованная экскурсия с максимумом интересной информации и потрясающими видами. Конечно, один день на Ольхоне это капля в море,
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    но впечатления от этого не менее яркие, увидели именно то, что давно хотелось: причудливые наплески, ледяные гроты, прозрачный чистый лёд Байкала, легендарную скалу Шаманку и Мыс Бурхан, буддийскую ступу на острове Огой и популярный у фотографов Хвост Дракона. Застали фестиваль ледяных фигур на Ольхоне с удивительными, вырезанными прямо из наплесков китами, рыбами, русалками - магия Байкала с ними ещё сильнее. Да, дорога туда и обратно долгая, но за интересным рассказом она пролетела быстро. И потом сама дорога - это тоже часть путешествия и приключения - за окном бескрайние прибайкальские степи, высокое голубое небо, по дороге туда - ожидание чуда от встречи с Байкалом, по дороге обратно - впечатления, которые надо не расплескать) Спасибо Василию за интересное путешествие, задумались об более обстоятельном знакомстве с Байкалом в будущем.

  • Д
    Дарья
    19 февраля 2024
    Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
    Экскурсия очень понравилась, посетили все места, которые хотели, услышали много нового и интересного) Василий был очень внимательный, прислушивался к нашим пожеланиям и подарил нам незабываемые эмоции от Байкала и желание вернуться еще) Подводя итог, все было на высоте, спасибо!))

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Тажеранские степи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
  2. Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
  3. Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
  4. Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
  5. Малое море Байкала и Тажеранские степи
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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