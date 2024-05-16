1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 33 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
23 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
21 июня в 06:30
22 июня в 06:30
35 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Иркутска на Малое море
Полюбоваться степью, горами, озером и узнать о народах Прибайкалья на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
14 июля в 08:00
1 сен в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе
Побывать в Тажеранских степях, отыскать наскальные рисунки и полюбоваться озером с высоты
Начало: Ольхон
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
13 июня в 08:00
15 июня в 08:15
9 900₽ за человека
Фотопрогулка
13 часов
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
20 июня в 07:00
1 июля в 07:00
13 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария16 мая 2024Добрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за пару дней до поездки узнали,
- ИИрина14 мая 2024Это восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что так не много времени было, теперь ясно сколько там еще интересных мест.
- ООлег24 апреля 2024Все прошло великолепно!
- AAngela25 марта 2024Александр несомненно обладает огромными знаниями о Байкале, о тропах, потайных гротах и владеет хорошими навыками вождения. Автомобиль был комфортным. Так
- ЕЕлена22 марта 2024Александр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и очень хотелось запомнить данную поездку,
- ААльберт18 марта 2024Прекрасная экскурсия с Александром! Удобный маршрут и учёт личных пожеланий, оживленная беседа на протяжении всей экскурсии! Однозначно будем рекомендовать знакомым! Удачи и успешного развития в Вашей не лёгкой работе Александр! ✊️
- ААлла17 марта 2024Экскурсия прошла замечательно. По времени всё и везде успели. Александр хороший рассказчик.
- ААнастасия14 марта 202423.02.2024 Мы посетили потрясающий зимний Байкал в компании интересного, разностороннего человека, профессионала, знающего свое дело, гида Василия! Василий предложил нам всевозможные
- ТТатьяна23 февраля 2024Очень профессионально организованная экскурсия с максимумом интересной информации и потрясающими видами. Конечно, один день на Ольхоне это капля в море,
- ДДарья19 февраля 2024Экскурсия очень понравилась, посетили все места, которые хотели, услышали много нового и интересного) Василий был очень внимательный, прислушивался к нашим пожеланиям и подарил нам незабываемые эмоции от Байкала и желание вернуться еще) Подводя итог, все было на высоте, спасибо!))
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Тажеранские степи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Тажеранские степи" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 9 900 до 35 990. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Тажеранские степи», 139 ⭐ отзывов, цены от 9900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август