1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
«Полюбуетесь Нижней и Центральной набережными, оцените панораму Иркутска неподалеку от плотины ГЭС и услышите историю Казанского кафедрального собора XVIII века»
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Бурятской Швейцарии: от Восточных Саян до Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Бурятской Швейцарии, где природа и культура сливаются в незабываемом путешествии
Начало: Забираем гостей из гостиницы
«Панорамы Байкала и Тункинская долина»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
«Байкальские панорамы, история и кухня»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по югу Ольхона: путешествие на Ниве с видами на Байкал
Погрузитесь в мир природных красот юга Ольхона. Экскурсия на Ниве откроет потрясающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
«Листвянка: панорамы, легенды и вкус Байкала»
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2400021 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Байкал известный и неизведанный
Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска
Начало: В удобном вам месте в Иркутске
«Панорамы и сувениры в Листвянке»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
23 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
Начало: У вашего отеля
«Отсюда вам откроется восхитительная панорама Листвянки, вы увидите исток Ангары и Шаман-Камень, а на противоположной стороне озера разглядите порт Байкал»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Космический лед, древние места силы, буддийская ступа и другие символы главного места Байкала
«Вы откроете незабываемые панорамы и попробуете ощутить главное место силы региона, куда столетиями приходили для поклонения и принесения клятв»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
«Наш путь пройдет по красивейшим эко-тропам на берегу озера, где за каждым поворотом вам будут открываться потрясающие панорамы Байкала»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутская панорама: пешеходный маршрут
Откройте для себя уникальное сочетание истории и культуры Иркутска, пройдя по маршруту Иерусалимской горы
Начало: Театр кукол, Байкальская ул, 32
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 2 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
«Осматриваем снаружи и изнутри старинные городские церкви, любуемся на панораму слияния двух рек: Ангары и Иркута, прогуливаемся по набережной реки Ангара»
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Голубые воды Байкала
Побывать у загадочного озера Сухое и впечатлиться пейзажами сибирского моря
«Байкальские панорамы, история и кухня»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся3 июня 2024Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
- РРоман2 июня 2024Очень увлекательное путешествие по безумно красивым локациям, Александр крайне интересный собеседник, много знает об истории мест, самой области, а также
- ТТамара1 июня 2024Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
- ЮЮлия29 мая 2024Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
- ЮЮлия29 мая 2024Замечательная поездка 👍👍👍Очень много полезной информации узнали от Руслана. Насладились живописными пейзажами, оценили бурятскую кухню. 👌
- ГГульнара28 мая 2024Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
- ААлена19 мая 2024Нашим экскурсоводом была гид Наталья. Большое спасибо за прекрасный день. Особенно впечатлили Тальцы и смотровая на Байкал. Захотелось даже съездить туда снова) Что особенно ценно для нас, как семье где многих укачивает - комфортная машина и аккуратное вождение.
- ООльга18 мая 2024Очень понравилось. Олег много рассказывал про историю Иркутска и в целом освоение Сибири, ответил на все вопросы. Видно, что он
- ААйталина12 мая 2024Большое спасибо нашему гиду Руслану - все показал, рассказал, лояльный, компетентный. Учитывал все наши желания и хотелки, что очень важно при выборе гида.
- ММарина9 мая 2024Очень удачное решение забронировать эту экскурсию, чтобы познакомиться с городом. Наталья приехала во время, забрала нас с места проживания и показала основные туристические места в городе. Много рассказала интересного, исторические факты. Экскурсия прошла комфортно, учитывались наши пожелания, мы довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Панорамы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Панорамы" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 2 500 до 40 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 551 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Панорамы», 551 ⭐ отзыв, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август