Красивые виды и панорамы Иркутска

Найдено 15 экскурсий в категории «Панорамы» в Иркутске, цены от 2 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Иркутску на авто и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
«Полюбуетесь Нижней и Центральной набережными, оцените панораму Иркутска неподалеку от плотины ГЭС и услышите историю Казанского кафедрального собора XVIII века»
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345 за всё до 4 чел.
Бурятская Швейцария
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
86 отзывов
Путешествие по Бурятской Швейцарии: от Восточных Саян до Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Бурятской Швейцарии, где природа и культура сливаются в незабываемом путешествии
Начало: Забираем гостей из гостиницы
«Панорамы Байкала и Тункинская долина»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 200 за всё до 3 чел.
Голубой лед Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
45 отзывов
Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
«Байкальские панорамы, история и кухня»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
17 900 за всё до 3 чел.
Джип-тур по югу острова Ольхон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Джип-тур по югу Ольхона: путешествие на Ниве с видами на Байкал
Погрузитесь в мир природных красот юга Ольхона. Экскурсия на Ниве откроет потрясающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Идеальный день на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
180 отзывов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
«Листвянка: панорамы, легенды и вкус Байкала»
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340 за всё до 4 чел.
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2400021 600 за всё до 3 чел.
Байкал известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Байкал известный и неизведанный
Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска
Начало: В удобном вам месте в Иркутске
«Панорамы и сувениры в Листвянке»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Малое море Байкала и Тажеранские степи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
23 990 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
Начало: У вашего отеля
«Отсюда вам откроется восхитительная панорама Листвянки, вы увидите исток Ангары и Шаман-Камень, а на противоположной стороне озера разглядите порт Байкал»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 500 за всё до 5 чел.
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Космический лед, древние места силы, буддийская ступа и другие символы главного места Байкала
«Вы откроете незабываемые панорамы и попробуете ощутить главное место силы региона, куда столетиями приходили для поклонения и принесения клятв»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
«Наш путь пройдет по красивейшим эко-тропам на берегу озера, где за каждым поворотом вам будут открываться потрясающие панорамы Байкала»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Иркутская панорама - пешая экскурсия по Иерусалимской горе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Иркутская панорама: пешеходный маршрут
Откройте для себя уникальное сочетание истории и культуры Иркутска, пройдя по маршруту Иерусалимской горы
Начало: Театр кукол, Байкальская ул, 32
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 2 500 за всё до 3 чел.
Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
«Осматриваем снаружи и изнутри старинные городские церкви, любуемся на панораму слияния двух рек: Ангары и Иркута, прогуливаемся по набережной реки Ангара»
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Голубые воды Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Голубые воды Байкала
Побывать у загадочного озера Сухое и впечатлиться пейзажами сибирского моря
«Байкальские панорамы, история и кухня»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Идеальный день на Байкале
    Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
  • Р
    Роман
    2 июня 2024
    Бурятская Швейцария
    Очень увлекательное путешествие по безумно красивым локациям, Александр крайне интересный собеседник, много знает об истории мест, самой области, а также
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    сам большой любитель путешествий. Перед выездом всё рассказал и объяснил как будет проходить поездка. Уточнил локации в которые мы поедем, по времени не ограничивал, при необходимости останавливал в нужных нам местах, при этом путешествие прошло по обрисованному с самого начала плану. Ну и на последок, пока ехали домой, приятное общение с интересным человеком.)

  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Идеальный день на Байкале
    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
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    Мы почти 3 часа ходили по музею Байкала, и это было не то, сто не скучно - мв просто не заметили, как пролетело время, настолько интересно. Яна - ходячая энциклопедия, и про геологию, и про лимнологию, и про историю освоения Сибири-- она рассказала нам столько всего! Для ужина она забронировала нам столик в "Прошлом веке"- отоичное заведение с видом на Байкал и историческим интерьером. По возвращении с Листвянки проехались по основным достопримечательностям Иркутска, хотя время экскурсии уже давно вышло. В общем, день был замечательный со всех сторон. С удовольствием будем вас рекомендовать.

    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Бурятская Швейцария
    Замечательная поездка 👍👍👍Очень много полезной информации узнали от Руслана. Насладились живописными пейзажами, оценили бурятскую кухню. 👌
    Замечательная поездка 👍👍👍Очень много полезной информации узнали от Руслана. Насладились живописными пейзажами, оценили бурятскую кухню. 👌
  • Г
    Гульнара
    28 мая 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
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    и пешком!». Олег за 3 часа погрузит вас в историю Иркутска и Сибири. Он увлекательно расскажет о самом главном и покажет самое интересное, что сами мы не увидели, гуляя по центру. Мы получили бонус - попросили показать место гибели Колчака, а в итоге Олег нас туда отвез и показал не только белый крест, но и памятник в сквере недалеко от места. Время пролетело незаметно, запомнилось очень много. И захотелось еще раз приехать сюда.

  • А
    Алена
    19 мая 2024
    Идеальный день на Байкале
    Нашим экскурсоводом была гид Наталья. Большое спасибо за прекрасный день. Особенно впечатлили Тальцы и смотровая на Байкал. Захотелось даже съездить туда снова) Что особенно ценно для нас, как семье где многих укачивает - комфортная машина и аккуратное вождение.
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Очень понравилось. Олег много рассказывал про историю Иркутска и в целом освоение Сибири, ответил на все вопросы. Видно, что он
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    с огромной любовью относится к своему городу и обладает широкими знаниями. Общение очень комфортное. В этот день было дождливо и прохладно, Олег дал нам зонты и часть экскурсии мы провели в машине, рассматривая город в тепле. На закате съездили на Иркутскую ГЭС, это было очень красиво. Довольных и усталых Олег привез нас назад в отель. Отличный вечер, рекомендуем!

  • А
    Айталина
    12 мая 2024
    Бурятская Швейцария
    Большое спасибо нашему гиду Руслану - все показал, рассказал, лояльный, компетентный. Учитывал все наши желания и хотелки, что очень важно при выборе гида.
    Большое спасибо нашему гиду Руслану - все показал, рассказал, лояльный, компетентный. Учитывал все наши желания иБольшое спасибо нашему гиду Руслану - все показал, рассказал, лояльный, компетентный. Учитывал все наши желания иБольшое спасибо нашему гиду Руслану - все показал, рассказал, лояльный, компетентный. Учитывал все наши желания иБольшое спасибо нашему гиду Руслану - все показал, рассказал, лояльный, компетентный. Учитывал все наши желания иБольшое спасибо нашему гиду Руслану - все показал, рассказал, лояльный, компетентный. Учитывал все наши желания иБольшое спасибо нашему гиду Руслану - все показал, рассказал, лояльный, компетентный. Учитывал все наши желания иБольшое спасибо нашему гиду Руслану - все показал, рассказал, лояльный, компетентный. Учитывал все наши желания иБольшое спасибо нашему гиду Руслану - все показал, рассказал, лояльный, компетентный. Учитывал все наши желания иБольшое спасибо нашему гиду Руслану - все показал, рассказал, лояльный, компетентный. Учитывал все наши желания иБольшое спасибо нашему гиду Руслану - все показал, рассказал, лояльный, компетентный. Учитывал все наши желания и
  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
    Очень удачное решение забронировать эту экскурсию, чтобы познакомиться с городом. Наталья приехала во время, забрала нас с места проживания и показала основные туристические места в городе. Много рассказала интересного, исторические факты. Экскурсия прошла комфортно, учитывались наши пожелания, мы довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Панорамы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. По Иркутску на авто и пешком
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  3. Голубой лед Байкала
  4. Джип-тур по югу острова Ольхон
  5. Большое Голоустное - сакральное место Байкала
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
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