Первая встреча с Байкалом: «Тальцы», Листвянка, камень Черского

Погрузитесь в атмосферу Прибайкалья: посетите Листвянку, музей «Тальцы» и камень Черского. Узнайте легенды и историю региона
Экскурсия к Байкалу предлагает уникальную возможность посетить Листвянку и архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Гости смогут насладиться видами камня Черского и узнать о легендах Ангары. Путешествие на комфортабельном минивэне позволяет полностью расслабиться и насладиться природой. Интерактивный музей Байкала и церковь Николая Чудотворца добавят культурных впечатлений. Это идеальный способ познакомиться с историей и культурой Прибайкалья
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Посещение уникальных музеев
  • 🚐 Комфортный транспорт
  • 🌄 Виды на Байкал и Ангару
  • 🕍 Исторические и культурные объекты
  • 📜 Легенды и истории региона
Первая встреча с Байкалом: «Тальцы», Листвянка, камень Черского© Наталья
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя22
ноя23
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
  • Интерактивный музей Байкала
  • Церковь Николая Чудотворца
  • Стела КБЖД
  • Камень Черского

Описание экскурсии

  • Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
  • Рынок с сувенирной продукцией
  • Интерактивный музей Байкала
  • Церковь Николая Чудотворца
  • Листвянка, стела КБЖД
  • Камень Черского

Активности по желанию: катание на собачьих упряжках, конная прогулка, хивус или катер, колесо обозрения. Или просто отдых на берегу.

Вы узнаете:

  • как осваивали Сибирь русские, как и чем жили
  • как возник посёлок Листвянка и чем занимались местные до туризма
  • какие эндемики можно встретить на берегах озера
  • какую рыбку едят местные и как её готовят
  • что за легенды и поверья сложились здесь
  • кто приезжал в Листвянку и кого ждали
  • как исследовали великое озеро и как исследуют сейчас

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне
  • Дорога в одну сторону занимается примерно час
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед по желанию
  • Байкальский музей — 600 ₽
  • Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» — 400 ₽ за входной билет, 1000–1500 ₽ — экскурсия с музейным гидом
  • Прогулка на лошадях — 2500 ₽ за час
  • Колесо обозрения — 400 ₽
  • Прогулка на хивусе, катере — 1000 ₽ за час
  • Подъёмник на камень Черского — 300 ₽ в одну сторону, 500 ₽ за подъём-спуск

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 142 туристов
В Иркутске живу с самого рождения, люблю свой город. Постоянно повышаю свою квалификацию, обновляю свои знания, пишу авторские экскурсии. Путешествую по стране. Работаю с такими же увлечёнными коллегами, которые отлично знают историю Сибири. Будем рады познакомить вас с Иркутском!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Елена
Елена
19 окт 2025
Отличная экскурсия и цена приемлема. На экскурсию ездила гостья из Москвы, которая была здесь в командировке, ей все очень понравилось
Т
Татьяна
17 окт 2025
Все понравилось! Спасибо!
С
Светлана
29 сен 2025
Отличная экскурсия. Креативно, гибкий график и маршрут, комфортно. Возможность посмотреть то, что не входит в перечень официальных достопримечательностей. Всем рекомендую такой формат путешествия. Отдельная благодарность гиду Наталье за создание незабываемой атмосферы путешествий по Байкалу и его окрестностям.
Л
Любовь
1 сен 2025
Спасибо команде Трипстера за организацию экскурсии, маршрут интересный (в музейной комплексе Тальцы очень понравилось). Спасибо гиду Наталье за отзывчивость, внимательность, с ней было комфортно и безопасно в машине. Удалось узнать
читать дальше

много интересных фактов истории о Листвянке, музея Тальцы. День прошел насыщенно и интересно. Наталья -замечательный гид, имеющая хорошее знание материала и интересное донесения информации до нас- путешественников. Рекомендую гида и этот маршрут.

В
Владимир
28 июл 2025
Замечательное путешествие!
Гид Наталья виртуозно соединила в поездке многое: удобство и гибкость точно выверенного маршрута, широту и основательность знаний в самых разных областях (От древней истории до современной жизни. От ботаники
читать дальше

и зоологии до кулинарии). Но самое главное - Наталье удалось создать удивительную атмосферу доброжелательности и искренне заинтересовать удивительной и прекрасной Землей Иркутской.
Огромное спасибо, Наталья, за организованное Вами путешествие и всяческих Вам успехов!

Олег
Олег
10 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Одним днём посетил в минигруппе всё что хотел. Погода была солнечная. Гид Наталья везде нас провела, все места и даже больше показала, всё замечательно рассказала. Сама нас пофоткала, селфи палка не понадобилась)
А
Анастасия
7 мая 2025
Отдыхали 5.05.25 Всё прошло просто великолепно
Наталья интересный собеседник и прекрасный гид
Познакомились с историей Иркутска, посетили музей Тальцы, полюбовались прекрасными видами Байкала
Однозначно рекомендуем 👍

