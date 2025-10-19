Экскурсия к Байкалу предлагает уникальную возможность посетить Листвянку и архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Гости смогут насладиться видами камня Черского и узнать о легендах Ангары. Путешествие на комфортабельном минивэне позволяет полностью расслабиться и насладиться природой. Интерактивный музей Байкала и церковь Николая Чудотворца добавят культурных впечатлений. Это идеальный способ познакомиться с историей и культурой Прибайкалья
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Посещение уникальных музеев
- 🚐 Комфортный транспорт
- 🌄 Виды на Байкал и Ангару
- 🕍 Исторические и культурные объекты
- 📜 Легенды и истории региона
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Активности по желанию: катание на собачьих упряжках, конная прогулка, хивус или катер, колесо обозрения. Или просто отдых на берегу.
Вы узнаете:
- как осваивали Сибирь русские, как и чем жили
- как возник посёлок Листвянка и чем занимались местные до туризма
- какие эндемики можно встретить на берегах озера
- какую рыбку едят местные и как её готовят
- что за легенды и поверья сложились здесь
- кто приезжал в Листвянку и кого ждали
- как исследовали великое озеро и как исследуют сейчас
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне
- Дорога в одну сторону занимается примерно час
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед по желанию
- Байкальский музей — 600 ₽
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» — 400 ₽ за входной билет, 1000–1500 ₽ — экскурсия с музейным гидом
- Прогулка на лошадях — 2500 ₽ за час
- Колесо обозрения — 400 ₽
- Прогулка на хивусе, катере — 1000 ₽ за час
- Подъёмник на камень Черского — 300 ₽ в одну сторону, 500 ₽ за подъём-спуск
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 142 туристов
В Иркутске живу с самого рождения, люблю свой город. Постоянно повышаю свою квалификацию, обновляю свои знания, пишу авторские экскурсии. Путешествую по стране. Работаю с такими же увлечёнными коллегами, которые отлично знают историю Сибири. Будем рады познакомить вас с Иркутском!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
19 окт 2025
Отличная экскурсия и цена приемлема. На экскурсию ездила гостья из Москвы, которая была здесь в командировке, ей все очень понравилось
Т
Татьяна
17 окт 2025
Все понравилось! Спасибо!
С
Светлана
29 сен 2025
Отличная экскурсия. Креативно, гибкий график и маршрут, комфортно. Возможность посмотреть то, что не входит в перечень официальных достопримечательностей. Всем рекомендую такой формат путешествия. Отдельная благодарность гиду Наталье за создание незабываемой атмосферы путешествий по Байкалу и его окрестностям.
Л
Любовь
1 сен 2025
Спасибо команде Трипстера за организацию экскурсии, маршрут интересный (в музейной комплексе Тальцы очень понравилось). Спасибо гиду Наталье за отзывчивость, внимательность, с ней было комфортно и безопасно в машине. Удалось узнать
В
Владимир
28 июл 2025
Замечательное путешествие!
Олег
10 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Одним днём посетил в минигруппе всё что хотел. Погода была солнечная. Гид Наталья везде нас провела, все места и даже больше показала, всё замечательно рассказала. Сама нас пофоткала, селфи палка не понадобилась)
А
Анастасия
7 мая 2025
Отдыхали 5.05.25 Всё прошло просто великолепно
Входит в следующие категории Иркутска
