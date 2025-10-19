Елена Отличная экскурсия и цена приемлема. На экскурсию ездила гостья из Москвы, которая была здесь в командировке, ей все очень понравилось

Т Татьяна Все понравилось! Спасибо!

С Светлана Отличная экскурсия. Креативно, гибкий график и маршрут, комфортно. Возможность посмотреть то, что не входит в перечень официальных достопримечательностей. Всем рекомендую такой формат путешествия. Отдельная благодарность гиду Наталье за создание незабываемой атмосферы путешествий по Байкалу и его окрестностям.

Л Любовь Спасибо команде Трипстера за организацию экскурсии, маршрут интересный (в музейной комплексе Тальцы очень понравилось). Спасибо гиду Наталье за отзывчивость, внимательность, с ней было комфортно и безопасно в машине. Удалось узнать много интересных фактов истории о Листвянке, музея Тальцы. День прошел насыщенно и интересно. Наталья -замечательный гид, имеющая хорошее знание материала и интересное донесения информации до нас- путешественников. Рекомендую гида и этот маршрут.

В Владимир

Гид Наталья виртуозно соединила в поездке многое: удобство и гибкость точно выверенного маршрута, широту и основательность знаний в самых разных областях (От древней истории до современной жизни. От ботаники и зоологии до кулинарии). Но самое главное - Наталье удалось создать удивительную атмосферу доброжелательности и искренне заинтересовать удивительной и прекрасной Землей Иркутской.

Огромное спасибо, Наталья, за организованное Вами путешествие и всяческих Вам успехов!

Замечательное путешествие!

Олег Экскурсия очень понравилась. Одним днём посетил в минигруппе всё что хотел. Погода была солнечная. Гид Наталья везде нас провела, все места и даже больше показала, всё замечательно рассказала. Сама нас пофоткала, селфи палка не понадобилась)