Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ожидает водная прогулка на байдарках по реке Ангара и Байкалу с посещением архитектурно-этнографического музея Тальцы. Во время этого маленького путешествия вы также узнаете много интересного о Байкале и его обитателях.



В прогулку включена экскурсия по архитектурно-этнографическому музею, во время которой опытные экскурсоводы расскажут вам историю освоения байкальской земли. 5 1 отзыв

Сергей Ваш гид в Иркутске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 13 500 ₽ за экскурсию Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 7 чел. 5 1 отзыв 9 часов 1-7 человек На байдарках Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Водная прогулка на байдарках по Байкалу и реке Ангара от её истока. С посещением архитектурно-этнографического музея Тальцы. Начало из п. Листвянка. Во время этого маленького путешествия вы также узнаете много интересного о Байкале, его обитателях. В прогулку включена экскурсия по архитектурно-этнографическому музею, где вы узнаете также об истории освоения байкальской земли.

Любой день по вашему запросу Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Озеро Байкал

Исток реки Ангара

Шаман-камень

Музей Тальцы Что включено Необходимое снаряжение

Услуги гида

Водная прогулка на байдарках с пикником

Входные билеты в музей Тальцы

Автотрансфер Тальцы - Листвянка Что не входит в цену Сувениры

Входные билеты в Байкальский музей Где начинаем и завершаем? Начало: Рп Листвянка, ул. Судзиловского, 2Б Завершение: Рп Листвянка, ул. Судзиловского, 2Б / Иркутск (по договоренности с гидом) Когда и сколько длится? Когда: Любой день по вашему запросу Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.