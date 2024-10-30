Петроглифы Тажеранских степей

Побывать в местах проживания древних племен и увидеть наскальные рисунки
Петроглифы в Тажеранских степях — уникальные наскальные изображения, которые привлекают учёных со всего мира.

И вы тоже сможете их увидеть! Вы откроете для себя несколько сакральных мест, ощутите атмосферу таинства и попробуете представить, что художники чувствовали в момент высечения рун и прообразов. А ещё — полюбуетесь красотой природы Байкала.
Петроглифы Тажеранских степей
Петроглифы Тажеранских степей
Петроглифы Тажеранских степей
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Граница Ольхонского района. Здесь мы проведём традиционный обряд «бурхан», отдадим дань местным божествам и попросим у духов разрешения посетить их земли.

Писаницы Саган-Заба — одно из самых таинственных мест Байкала, где вы увидите огромную галерею наскальных изображений. Считается, что рисунки появились здесь ещё в конце второго века до нашей эры.

Устье реки Анга. Изучим древние композиции на скальных останцах напротив священной горы Ёрд, где проводятся вековые традиционные обряды.

Бухта Ая. Будем искать петроглифы, сплавляясь по воде на сапах! Отыщем шаманскую атрибутику, людей и животных. И насладимся лазурной гладью Байкала.

Арка Желаний. Вы полюбуетесь панорамными видами на проливы Малого Моря и горный массив Хамар-Дабан на противоположной стороне Байкала. А ещё загадаете желание!

Гора Сахюртэ — среди выступов белого и розового мраморовидного известняка вы найдёте изображения людей и крупного рогатого скота. А также побываете на городище древних курыкан с видом на необычные степные ландшафты.

Примерный тайминг

7:00–7:30 — выезд из Иркутска
09:00 — завтрак
10:00 — обряд «бурхан» на границе Ольхонского района
11:00 — писаницы Саган-Заба
14:00 — прибытие в устье реки Анга
15:00 — поиск петроглифов на сапах в Бухте Ая, обед
16:30 — остановка у арки желаний
18:00 — гора Сахюртэ
18:30 — выезд в город
20:00 — ужин в кафе бурятского улуса
22:00 — прибытие в Иркутск

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Toyota. В машине для вас всегда есть термос с горячим чаем из сибирских трав и перекусом
  • Катание на сапах включено в стоимость
  • Завтрак, обед и ужин оплачиваются дополнительно по меню
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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