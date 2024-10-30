Петроглифы в Тажеранских степях — уникальные наскальные изображения, которые привлекают учёных со всего мира. И вы тоже сможете их увидеть! Вы откроете для себя несколько сакральных мест, ощутите атмосферу таинства и попробуете представить, что художники чувствовали в момент высечения рун и прообразов. А ещё — полюбуетесь красотой природы Байкала.

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Описание экскурсии

Граница Ольхонского района. Здесь мы проведём традиционный обряд «бурхан», отдадим дань местным божествам и попросим у духов разрешения посетить их земли.

Писаницы Саган-Заба — одно из самых таинственных мест Байкала, где вы увидите огромную галерею наскальных изображений. Считается, что рисунки появились здесь ещё в конце второго века до нашей эры.

Устье реки Анга. Изучим древние композиции на скальных останцах напротив священной горы Ёрд, где проводятся вековые традиционные обряды.

Бухта Ая. Будем искать петроглифы, сплавляясь по воде на сапах! Отыщем шаманскую атрибутику, людей и животных. И насладимся лазурной гладью Байкала.

Арка Желаний. Вы полюбуетесь панорамными видами на проливы Малого Моря и горный массив Хамар-Дабан на противоположной стороне Байкала. А ещё загадаете желание!

Гора Сахюртэ — среди выступов белого и розового мраморовидного известняка вы найдёте изображения людей и крупного рогатого скота. А также побываете на городище древних курыкан с видом на необычные степные ландшафты.

Примерный тайминг

7:00–7:30 — выезд из Иркутска

09:00 — завтрак

10:00 — обряд «бурхан» на границе Ольхонского района

11:00 — писаницы Саган-Заба

14:00 — прибытие в устье реки Анга

15:00 — поиск петроглифов на сапах в Бухте Ая, обед

16:30 — остановка у арки желаний

18:00 — гора Сахюртэ

18:30 — выезд в город

20:00 — ужин в кафе бурятского улуса

22:00 — прибытие в Иркутск

Организационные детали